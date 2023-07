Dopo aver provato qualche tempo fa il top di gamma Motorola Edge 40 Pro, abbiamo avuto modo di mettere le mani anche su Motorola Edge 40, una soluzione che si posiziona appena sotto la fascia dei dispositivi di punta. Questo smartphone offre una serie di specifiche allettanti, pur mantenendo un prezzo più accessibile. L’obiettivo è chiaro: offrire un’esperienza premium senza gravare eccessivamente sul portafoglio degli utenti.

A differenza del modello del 2022, il Motorola Edge 40 rappresenta un significativo passo avanti e sembra essere una versione migliorata del Motorola Edge 30 Fusion.

Nonostante il suo posizionamento nella fascia media, questo prodotto promette di sorprendere gli utenti con un design curato e la possibilità di scegliere tra due eleganti finiture in ecopelle.

Durante più di un mese di utilizzo del Motorola Edge 40, ho potuto apprezzare le sue molteplici qualità. L’esperienza d’uso non lascia quasi alcun senso di compromesso, grazie a un software pulito e performante che si combina perfettamente con l’hardware di buon livello.

Uno degli smartphone più piacevoli di sempre

La straordinaria eleganza del Motorola Edge 40 unisce sofisticazione e innovazione con il suo raffinato rivestimento in pelle vegana disponibili in due colori. Leggero e sottile, due caratteristiche che rendono Edge 40 incredibilmente maneggevole e bello da utilizzare, pesa solo 172g e ha dimensioni di 158,43 x 71,99 x 7,58 mm, offrendo allo stesso tempo una protezione IP68 contro acqua e polvere.

Il Motorola Edge 40 si distingue dagli altri per la sua scelta di rivestimento in pelle sul retro, un’opzione insolita in un mercato dominato da dispositivi con cover in vetro o plastica che imita il vetro. La texture liscia e pregiata della pelle non solo previene le fastidiose impronte digitali, ma dona anche un tocco esclusivo al telefono, rendendolo davvero unico. Tuttavia, è importante tenere presente che, nel corso del tempo, la pelle potrebbe presentare segni d’usura, qualcosa che potrebbe essere apprezzato come un tocco distintivo ma che potrebbe anche infastidire.

Le varianti in pelle sono leggermente più pesanti e spesse, ma molti considerano questa scelta un compromesso accettabile per la sensazione premium che offre. Esiste una versione con scocca plastica ma, ad essere onesti e vista la qualità della pelle vegana utilizzata, a mio parere rimane un’alternativa e non la versione consigliata.

Il comparto fotografico, elegantemente integrato nel rivestimento in pelle, ospita due fotocamere che sporgono solo leggermente. Il design curvo della parte posteriore si fonde armoniosamente con i bordi dello schermo, creando un aspetto complessivamente chic.

Motorola Edge 40 è dotato di un display da 6,55 pollici, che si estende ai lati sinistro e destro con una curvatura né troppo leggera né troppo accentuata. Al centro della parte superiore c’è un foro che ospita la fotocamera frontale. La tecnologia utilizzata per questo display è P-OLED e offre un’esperienza visiva di alta qualità con una frequenza di aggiornamento di 144Hz.

È interessante notare che la frequenza di aggiornamento è variabile, con l’opzione di utilizzare il settaggio automatico, oppure di selezionare manualmente 60Hz o 120Hz. Tuttavia, per sfruttare i 144Hz, bisogna selezionare questa opzione specifica, poiché non è inclusa nel range della modalità di cambio automatico.

Il display si distingue per la sua vivacità e i colori intensi, risultando molto simile a quello del fratello maggiore, il Motorola Edge 40 Pro. È importante notare che non si tratta dello stesso display del modello top di gamma, poiché quest’ultimo supporta la tecnologia Dolby Vision, mentre il Motorola Edge 40 sembra essere certificato solo per HDR10+. Nonostante ciò, il display offre un notevole miglioramento in termini di HDR durante la visione di contenuti, dimostrandosi un’ottima soluzione per un utilizzo quotidiano. Con una luminosità massima di 1200 nit, lo smartphone riesce a rimanere perfettamente leggibile all’aperto, persino in piena luce solare.

Flagship no, premium sì!

Motorola Edge 40 è mosso dal SoC MediaTek Dimensity 8020 e vanta 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Questo chip che possiamo definire come “sub-flagship” sta guadagnando popolarità tra i produttori negli ultimi tempi. Anche se Edge 30 Fusion offriva uno Snapdragon 888+, Dimensity 8020 si pone su un livello di prestazioni simile ma con una migliore efficienza.

Non lasciate che il fatto che si tratti di un dispositivo MediaTek piuttosto che Snapdragon vi scoraggi, durante la mia esperienza con questo ottimo smartphone ho riscontrato prestazioni più che valide, anche durante l’esecuzione di giochi ad alta intensità grafica come Diablo Immortal. Certo, non aspettatevi di giocare a Genshin Impact con la grafica al massimo senza incappare in alcuni piccoli cali di framerate, tuttavia con i giusti accorgimenti lo smartphone è ad oggi in gradi di far girare qualsiasi titolo impegnativo.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu 3DMark

PCMark Work 3.0 Single-core Multi-core Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Performance Motorola Edge 40 1121 3660 843944 1263

(7,60 fps) 1255 – 1248

(99,4%) 13760 Motorola Edge 40 Pro 1992 5287 1253473 3645

(21,80 fps) 3615 – 2365

(65,4%) 13379 Google Pixel 7 Pro 1437 3533 – 1829

(11,00 fps) 1827 – 1382

(75,6%) 11236

Il lato positivo è che il modello base della gamma Edge 40 è dotato di una batteria da 4400mAh che supporta sia la ricarica cablata da 68W che quella wireless da 15W. L’inclusione di un caricatore TurboPower da 68W nella confezione consente di ricaricare rapidamente lo smartphone in caso di necessità prima di uscire la sera. Anche se non è veloce come la ricarica da 125W di Edge 40 Pro, ha comunque una velocità più alta di quella che troviamo in prodotti ben più costosi come Galaxy S23 Ultra o iPhone 14 Pro.

Per quanto riguarda l’audio, il Motorola Edge 40 ti regalerà un’esperienza coinvolgente grazie ai suoi altoparlanti stereo posizionati nella parte inferiore e nella parte superiore dello schermo, con supporto audio Dolby Atmos per una resa sonora di qualità. Con un volume notevole, potrete godervi al massimo i giochi e i film senza bisogno delle cuffie.

Fotocamere: non il migliore per il prezzo, ma c’è il giusto equilibrio

Esplorando le capacità fotografiche del Motorola Edge 40, ci imbattiamo in una configurazione leggermente diversa rispetto al suo fratello maggiore. Sebbene la versione standard abbia sacrificato l’opzione del teleobiettivo e adottato sensori con una risoluzione inferiore per le fotocamere ultrawide e selfie, non mancano interessanti caratteristiche da scoprire.

La fotocamera principale da 50MP (con stabilizzazione ottica OIS!) si fa notare grazie all’ampia apertura pari a f/1.4, una scelta ardita che permette di catturare più luce, soprattutto in situazioni di scarsa illuminazione. Bisogna comunque ammettere che, se confrontata con gli smartphone di punta o persino con alcuni modelli più economici come il Pixel 7a, non raggiunge risultati della stessa qualità.

Ciò che rende davvero speciale l’Edge 40 è la sua capacità di creare un bellissimo effetto bokeh naturale grazie a quest’ampia apertura. Tuttavia, è bene prestare attenzione: quando ci si avvicina troppo al soggetto si potrebbe incappare in una profondità di campo eccessivamente ridotta.

Parlando di prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione, le foto scattate da Edge 40 tendono a diventare piuttosto rumorose al calare del sole, mancando della sofisticata elaborazione delle immagini di alcuni dei concorrenti. Inoltre, talvolta potrebbe faticare con il bilanciamento del bianco negli interni, creando un effetto leggermente più giallo del voluto.

La fotocamera ultrawide da 13MP f/2.2 può trasformarsi anche in una fotocamera macro per scatti ravvicinati. Senza la presenza di un vero teleobiettivo con zoom ottico si dovrà però fare affidamento sullo zoom digitale (il quale offre un ingrandimento fino a 8x ma non sempre garantisce risultati ottimali) per avvicinarsi ai soggetti lontani. Nonostante questa limitazione, il sistema fotografico si dimostra comunque capace di soddisfare la maggior parte degli utenti.

La fotocamera frontale da 32MP f/2.4 è più che sufficiente, anche se non eccelle particolarmente. Nei ritratti, potrebbe avere qualche difficoltà con le alte luci in condizioni di forte contrasto.

Vanno sottolineate alcune funzioni avanzate che caratterizzano il software fotografico, come il “blocco dell’orizzonte” per i video, che assicura una stabilizzazione davvero notevole ed è perfetto per riprendere le scene più movimentate. Inoltre, la registrazione video beneficia della possibilità di sfocare lo sfondo (che funziona abbastanza bene), mentre la modalità VLOG consente di catturare una scena e la propria reazione contemporaneamente.

La user experience Motorola colpisce ancora

Il Motorola Edge 40 arriva con Android 13 a bordo, promettendo due aggiornamenti del sistema operativo e tre anni di supporto con patch di sicurezza. Sebbene non si tratti di un supporto esteso come per i modelli di punta, devo ammettere che l’approccio software di Motorola mi piace davvero molto. Offre un’esperienza d’uso pulita e veloce, simile a quella che si può trovare sul Pixel 7, praticamente il diretto concorrente di questo Edge.

Una cosa che spicca è la presenza prominente delle app e dei servizi di Google, senza duplicati ridondanti. Tuttavia, sono presenti alcune app preinstallate, anche se facilmente removibili. Inoltre, Motorola ha incluso alcune pratiche app come Dolby Atmos, Family Space e Moto Secure. Sebbene sia presente un’app principale chiamata Moto, sembra essere più una porta d’accesso ad altre funzioni dello smartphone che una vera e propria componente essenziale.

Parlando di prestazioni, devo dire che Motorola Edge 40 mi ha impressionato. Il suo funzionamento fluido e il software impeccabile non mi hanno mai tradito. Dovrebbero esserci più smartphone così nella fascia media!

Conclusioni

Il Motorola Edge 40 mostra un significativo miglioramento rispetto al suo predecessore, l’Edge 30. Sembra essere più un aggiornamento dell’Edge 30 Fusion, avvicinandosi al flagship Edge 40 Pro, e ciò si riflette anche nel prezzo di listino di 599,99 euro.

Nonostante il prezzo competitivo con gli smartphone flagship della concorrenza, Edge 40 non scende troppo a compromessi in termini di prestazioni. Funziona in modo incredibilmente fluido, vanta capacità di ricarica rapida e prestazioni complessive ammirevoli. Se siete alla ricerca di uno smartphone leggero che offra un’esperienza utente ottima, Edge 40 dovrebbe essere quello che fa per voi.

Anche se la fotocamera non è la migliore in assoluto sul mercato, soddisfa comunque le esigenze della maggior parte degli utenti. La linea di Motorola per il 2023 è davvero ottima, con i modelli Edge 40 Pro e Razr 40 Ultra e Razr 40 che affiancano Edge 40, offrendo una fantastica selezione di smartphone tra cui scegliere.

Il Motorola Edge 40 è il compagno ideale per chi desidera un dispositivo di qualità, capace di esaudire molteplici esigenze senza rinunciare alla convenienza. Grazie alle sue caratteristiche allettanti e alla costruzione di alta qualità, il Motorola Edge 40 si candida a essere uno dei migliori smartphone della sua categoria, soprattutto al prezzo a cui si può trovare attualmente, già 200,00 euro sotto al prezzo di lancio!