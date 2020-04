LG si sofferma sul design, con il nuovo smartphone chiamato Velvet. Il produttore ha pubblicato il video ufficiale, in cui viene visto interamente il corpo di questo nuovo dispositivo. Per il momento, abbiamo solo pochissime informazioni per quanto riguarda le caratteristiche tecniche.

Già dal nome (“Velvet” significa “Velluto”, un materiale abbastanza pregiato) capiamo che LG si sia soffermato specialmente sull’aspetto estetico, senza però trascurare la scheda tecnica. Il brand ha scelto il form factor comune a molti dei recenti dispositivi, ma affinando ogni piccolo elemento di Velvet. Il design è quindi pienamente soddisfacente.

Partiamo dalla parte posteriore: i tre sensori fotografici non sono incastonati in uno sterile modulo fotografico di forma geometrica. Il comparto fotografico è infatti composto da quattro cerchi (considerando anche il flash LED) posizionati in ordine decrescente. Un tocco di classe raro nell’attuale mercato mobile.

Il display, con bordi molto sottili, ha un design ad arco 3D: due dei quattro lati sono curvati. LG ha spiegato che questo progetto è nato per offrire qualcosa di nuovo ai consumatori, che si trovano spesso circondati, secondo LG, da dispositivi simili tra di loro dal punto di vista estetico e distinguibili solo per le specifiche tecniche. Sotto la scocca di LG Velvet si nasconde il SoC Snapdragon 765. Per il momento, non abbiamo altri dettagli per quanto riguarda le specifiche tecniche, il prezzo, la data di lancio e i mercati interessati. La società, che potrebbe aver cambiato strategia, ha recentemente ufficializzato Style3.

LG Electronics sta rispondendo alla sfida intraprendendo una nuova roadmap di prodotti in cui sarà enfatizzato il design e l’eleganza, così da distinguersi. Il primo dispositivo a illustrare questa nuova filosofia è il prossimo LG VELVET, caratterizzato da una fotocamera “Raindrop” e un fattore di forma simmetrico e scorrevole che è piacevole alla vista e al tatto.

Sono queste le parole diffuse dalla società, come riportato da colleghi di 9to5Google. Nei prossimi mesi, è probabile che LG voglia offrire ai consumatori altri dispositivi con un design molto curato e con dei nomi non più alfanumerici.