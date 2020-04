LG ha appena ufficializzato in Giappone un nuovo smartphone di fascia media, ovvero Style3. Il dispositivo è molto particolare, in quanto include un processore top di gamma di qualche anno fa.

Troviamo quindi un display OLED da 6,1 pollici e risoluzione QHD+ (1440p+). La fotocamera frontale da 8 MP è collocata in una tacca molto ampia posizionata in alto. Nella parte posteriore c’è un modulo orizzontale con due sensori da 48 MP e 5 MP.

Sotto la scocca troviamo stranamente un SoC presentato a fine 2017, ovvero Qualcomm Snapdragon 845. Un processore che all’epoca accendeva i top di gamma. Anche LG ha scelto in passato questa CPU in smartphone come LG G7 TninQ e LG V40 ThinQ. Ad affiancare il SoC ci sono 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. La batteria può contare su una capacità massima di 3.500 mAh.

LG Style3 dovrebbe arrivare nel mercato giapponese a giugno con un costo di circa 38.000 JPY (che corrispondono a 320 euro). Nessuna informazione in merito a una possibile distribuzione in altri mercati. Ricordiamo che, solo pochi giorni fa, il produttore ha annunciato V60 ThinQ 5G.