Sony: diffusa la lista degli smartphone che otterranno Android 10

Saranno 8 gli smartphone Sony che verranno aggiornati ad Android 10. Ad annunciarlo è stata la stessa società con un post pubblicato nel blog ufficiale.

Anche alcuni dispositivi firmati Sony otterranno l’ultima versione dell’OS di Google, rilasciata durante il 2019. Gli aggiornamenti saranno diffusi a partire dal prossimo mese e continueranno anche durante i primi mesi del 2020.

Gli smartphone interessati dall’update, almeno per il momento, sono:

Sony Xperia 1;

Xperia 5;

Xperia 10;

Xperia 10 Plus;

Xperia XZ2;

Xperia XZ2 Compact;

Xperia XZ2 Premium;

Xperia XZ3.

Nel medesimo articolo, Sony ha anche annunciato le tempistiche dell’aggiornamento. I possessori di Xperia 1 e Xperia 5 otterranno Android 10 a partire dal prossimo dicembre. Tutti gli altri, invece, saranno costretti ad attendere almeno fino a inizio 2020.

Ricordiamo che Android 10 è la versione del sistema operativo con il robottino diffusa durante il 2019. Google ha deciso di rinnovare il brand, cambiando il colore e rimuovendo dal nome i “dolci”. Quest’ultima scelta, in particolare, è stata presa perché molti dolciumi non erano conosciuti a livello globale e i loro nome non erano facilmente pronunciabili da tutte le etnie.

Anche i consumatori che hanno scelto di affidarsi a Sony potranno scoprire i miglioramenti della privacy, della connettività, degli elementi multimediali e la nuova interfaccia.