Malware sul Play Store, 8 milioni di download nel 2024

Secondo il report recentemente pubblicato da Zscaler, azienda specializzata in sicurezza informatica, sono state identificate oltre 200 applicazioni dannose su Google Play Store con quasi 8 milioni di download nell'ultimo anno. L'analisi operata dal loro team ThreatLabz ha messo in evidenza un aumento del 29% nelle minacce relative a malware bancari e un allarmante incremento del 111% nelle infezioni spyware.

Questi dati sottolineano una crescente problematica nella sicurezza delle applicazioni mobili, con particolare attenzione ai software che mirano alle istituzioni finanziarie attraverso tecniche sofisticate come il phishing e l'elusione dell'autenticazione multi-fattore. Il malware Anatsa, ad esempio, principalmente attivo in Asia ed Europa, è stato spesso camuffato da app per la lettura di documenti PDF o QR Code, prendendo di mira oltre 650 entità finanziarie globali.

Nonostante una diminuzione delle minacce Android rilevate dai sistemi di Zscaler, che sono scese dai tre milioni di blocchi al mese registrati a giugno 2023 a meno di un milione in maggio 2024, l'azienda rileva un'inquietante evoluzione negli attacchi mirati e nelle tecniche di infiltrazione.

Il malware mobile continua ad essere una minaccia crescente, in particolare nel settore finanziario

Anche l'Internet of Things (IoT) non è immune dalle minacce, con un incremento degli attacchi del 45%. La minaccia maggiore negli Stati Uniti riguarda il settore produttivo, vulnerabile soprattutto a cause di aziende che continuano ad utilizzare sistemi operativi non aggiornati, spesso esposti a conosciute vulnerabilità.

Nel contesto globale, l'India si conferma come il Paese più colpito da malware mobile, seguita dagli Stati Uniti e dal Canada, mentre i Paesi europei mostrano una minore incidenza a parte i Paesi Bassi. Sollevata dal report è l'importanza di una maggiore consapevolezza e implementazione di misure di sicurezza robuste per contrastare l'evolversi di tali minacce. Acquistare un antivirus potrebbe aiutare a mitigare i rischi più diffusi.

Inoltre, la ricerca ha identificato un pattern allarmante dove le aree maggiormente bersagliate da attacchi di malware mobile sono legate agli ambienti industriali e educativi, seguiti da vicino dal settore della produzione.