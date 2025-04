Nintendo fa guerra agli emulatori Switch e poi ne crea uno per Switch 2

In una mossa che ha lasciato la comunità dei videogiocatori sorpresa e perplessa, Nintendo ha annunciato che la sua prossima console, la Switch 2 (qua su dove preordinarla al miglior prezzo), utilizzerà un sistema di emulazione per garantire la retrocompatibilità con i giochi della Switch originale. Questa rivelazione arriva dopo anni di azioni legali e pubbliche prese di posizione contro gli emulatori creati da terzi, culminate con la chiusura del progetto Yuzu.

L'annuncio è stato accompagnato da un'intervista con i team di sviluppo della Switch 2, che hanno spiegato le ragioni dietro questa scelta tecnica.

"A differenza dei salti generazionali precedenti, come dal Nintendo DS al 3DS o dal Wii al Wii U, l'hardware della Switch 2 ha ben poche somiglianze con quello della Switch 1", hanno dichiarato i tecnici. "In passato, la compatibilità era garantita dall'inclusione dell'hardware della console precedente all'interno della nuova. La Switch 2, invece, non contiene componenti della Switch originale".

Di fronte a questa sfida, i progettisti hanno inizialmente esplorato la possibilità di una emulazione software pura, simile a quella utilizzata da emulatori come Yuzu. Tuttavia, questa soluzione si è rivelata troppo dispendiosa in termini di risorse, richiedendo alla Switch 2 di operare a piena capacità e compromettendo significativamente la durata della batteria.

La soluzione adottata è un sistema di emulazione ibrido, descritto come "un compromesso tra l'emulazione software e la compatibilità hardware". Questo sistema converte i dati dei giochi originali della Switch in tempo reale, adattandoli all'architettura della Switch 2 durante l'esecuzione del gioco.

Questa scelta, sebbene sorprendente, porta con sé diversi vantaggi. I giochi della Switch originale beneficeranno di nuove funzionalità come la chat vocale integrata e, in generale, di tempi di caricamento ridotti e prestazioni migliorate. Tuttavia, Nintendo ha anche ammesso che esiste una lista di giochi con problemi di compatibilità sulla nuova console, tra cui titoli di rilievo come Doom Eternal, Dead by Daylight, EVERSPACE e GRID Autosport. L'azienda ha assicurato che questi problemi sono "in fase di indagine" e che si impegnerà a risolverli nel tempo.

La decisione di Nintendo di utilizzare l'emulazione per la retrocompatibilità è particolarmente ironica, considerando la sua aggressiva campagna contro gli emulatori non ufficiali. L'azienda ha giustificato le sue azioni legali, inclusa la chiusura di Yuzu, con la necessità di combattere la pirateria e proteggere i suoi diritti di proprietà intellettuale. Nintendo ha sempre sostenuto che l'emulazione, sebbene tecnicamente legale, può facilitare la violazione del copyright e l'elusione delle misure di protezione tecnica, vietate dal Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

L'azienda ha già una certa esperienza nell'emulazione, utilizzandola per offrire giochi di console più vecchie agli abbonati di Nintendo Switch Online, sebbene questa funzionalità si fermi all'era del GameCube. Tuttavia, la relativa facilità con cui i giochi della Switch moderna possono essere emulati, data la sua architettura ARM, potrebbe aver spinto Nintendo a essere particolarmente vigile e a sviluppare un sistema di emulazione interno altamente efficiente per la Switch 2, nonostante quest'ultima possa avere un hardware meno potente di molti smartphone e console portatili da gioco moderni.

La comunità dei videogiocatori è ora divisa tra chi applaude la retrocompatibilità offerta dalla Switch 2 e chi critica l'apparente ipocrisia di Nintendo. Resta da vedere come l'azienda gestirà le future sfide legate all'emulazione e come questa decisione influenzerà il panorama del gaming nei prossimi anni.