MediaTek Dimensity 9400+, pronto a portare gli agenti IA sul vostro prossimo flagship

MediaTek ha svelato oggi il Dimensity 9400+, l'ultima evoluzione della sua famiglia di chipset di punta, progettato per supportare le prestazioni e le capacità degli smartphone Android di fascia alta. Questo nuovo System-on-Chip (SoC) pone un'enfasi significativa sull'intelligenza artificiale generativa e agentica direttamente sul dispositivo, promettendo al contempo miglioramenti prestazionali tangibili e mantenendo un design focalizzato sull'efficienza energetica.

Il Dimensity 9400+ si distingue per la sua architettura CPU "All Big Core", una configurazione potente che mira a massimizzare la reattività e la capacità di calcolo. Al cuore del sistema troviamo un core Arm Cortex-X925 ad altissime prestazioni, capace di operare fino a 3,73GHz. Questo è affiancato da tre core Arm Cortex-X4 e quattro core Arm Cortex-A720. Questa combinazione è stata studiata per accelerare drasticamente sia le prestazioni single-thread che quelle multi-thread, traducendosi in un'esperienza utente Android fluida e reattiva, anche nelle applicazioni più esigenti.

Uno dei pilastri del nuovo Dimensity 9400+ è la sua capacità di gestire complessi carichi di lavoro legati all'IA. Equipaggiato con la MediaTek NPU 890 (Neural Processing Unit), il chipset è ottimizzato per supportare un'ampia gamma degli ultimi Large Language Models (LLM) utilizzati in diverse regioni del mondo. L'integrazione di tecnologie avanzate come Mixture-of-Experts (MoE), Multi-Head Latent Attention (MLA), Multi-Token Prediction (MTP) e inferenza FP8 consente al SoC di eseguire ragionamenti complessi a velocità superiori.

MediaTek sottolinea inoltre un incremento del 20% nelle prestazioni dell'IA agentica grazie all'introduzione della tecnologia Speculative Decoding+ (SpD+). Complementare a questo è il Dimensity Agentic AI Engine (DAE), un motore integrato pensato per facilitare agli sviluppatori la trasformazione di applicazioni AI tradizionali in sofisticate applicazioni AI agentiche, aprendo la porta a nuove forme di interazione personalizzata e proattiva con il dispositivo.

"Il MediaTek Dimensity 9400+ renderà più semplice fornire esperienze AI innovative e personalizzate direttamente sul dispositivo, combinandole con prestazioni generali migliorate per garantire che il vostro smartphone possa gestire qualsiasi attività con facilità", ha dichiarato JC Hsu, Corporate Senior Vice President di MediaTek. "Stiamo lavorando a stretto contatto con sviluppatori e produttori per continuare a costruire un robusto ecosistema di applicazioni AI e altre funzionalità che porteranno numerosi vantaggi in termini di velocità e privacy ai consumatori".

Anche il comparto grafico e multimediale riceve un notevole potenziamento. Il Dimensity 9400+ integra una potente GPU Arm Immortalis-G925 a 12 core. Questa unità grafica non solo promette prestazioni elevate, ma introduce funzionalità tipiche del gaming su PC negli smartphone, come il supporto all'Opacity Micromap (OMM). Questa tecnologia permette di renderizzare elementi complessi come vegetazione, capelli o piume con un realismo e una dimensionalità superiori, senza gravare eccessivamente sulle prestazioni.

MediaTek assicura che la GPU è in grado di sostenere velocità di gioco di picco per periodi prolungati, minimizzando il rischio di lag o surriscaldamento. Inoltre, il chipset include la nuova tecnologia MediaTek Frame Rate Converter 2.0+ (MFRC 2.0+), sviluppata in collaborazione con i developer di giochi. MFRC 2.0+ mira a raddoppiare efficacemente il frame rate percepito (FPS), migliorando al contempo l'efficienza energetica fino al 40% quando viene utilizzata, per sessioni di gioco più fluide e durature.

Sul fronte dell'imaging, il processore d'immagine (ISP) MediaTek Imagiq 1090 abilita la registrazione video HDR sull'intero range di zoom, consentendo agli utenti di catturare scatti perfetti anche da lunghe distanze con colori vividi e dettagli ricchi. La tecnologia Smooth Zoom di MediaTek, inoltre, facilita la cattura fluida di soggetti in movimento e permette agli utenti di isolare l'immagine e l'audio desiderati all'interno di ogni scena.

Il Dimensity 9400+ non trascura l'aspetto della connettività, introducendo diverse novità:

Bluetooth Esteso: Le connessioni dirette Bluetooth tra telefoni (phone-to-phone) vengono potenziate, raggiungendo ora una portata fino a 10km, un'estensione 6,6 volte superiore rispetto al predecessore Dimensity 9400.

Le connessioni dirette Bluetooth tra telefoni (phone-to-phone) vengono potenziate, raggiungendo ora una portata fino a 10km, un'estensione 6,6 volte superiore rispetto al predecessore Dimensity 9400. Connessione Satellitare BeiDou: Il supporto integrato per la rete satellitare BeiDou offre un Time To First Fix (TTFF) più rapido del 33%, garantendo la localizzazione anche in assenza di connettività cellulare.

Il supporto integrato per la rete satellitare BeiDou offre un Time To First Fix (TTFF) più rapido del 33%, garantendo la localizzazione anche in assenza di connettività cellulare. Wi-Fi 7 Potenziato: Supporto per Wi-Fi 7 tri-band con concorrenza su cinque stream e tecnologia MediaTek Xtra Range 3.0, che estende la copertura Wi-Fi fino a 30 metri in più.

Supporto per Wi-Fi 7 tri-band con concorrenza su cinque stream e tecnologia MediaTek Xtra Range 3.0, che estende la copertura Wi-Fi fino a 30 metri in più. Doppia SIM Flessibile: Capacità 5G/4G Dual SIM Dual Active (DSDA) e Dual Data, offrendo maggiore flessibilità nella gestione di due SIM contemporaneamente attive sia per voce che per dati.

Disponibilità sul mercato

MediaTek ha confermato che i primi smartphone equipaggiati con il nuovo processore Dimensity 9400+ sono attesi sul mercato entro la fine di questo mese. L'arrivo di questo chipset segna un ulteriore passo avanti nella competizione nel segmento dei semiconduttori di fascia alta, con un chiaro focus sull'integrazione profonda dell'intelligenza artificiale e sul potenziamento delle esperienze di gaming e multimediali su mobile.

Gli appassionati di tecnologia e i consumatori alla ricerca del massimo delle prestazioni avranno presto nuove opzioni da considerare.