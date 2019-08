Mercato smartwatch in forte crescita: domina Apple, perde Fitbit

Secondo Strategy Analystics, le spedizioni globali di smartwatch sono cresciute del 44% nel Q2 2019. Prima Apple in crescita, Samsung recupera la seconda posizione mentre Fitbit scivola al terzo posto.

Il mercato smartwatch sta vivendo un momento florido. Secondo le ultime analisi di Strategy Analystics, le spedizioni globali di smartwatch sono cresciute del 44% nel secondo trimestre del 2019 raggiungendo 12,3 milioni di unità spedite. A trainare la crescita c’è ancora una volta Apple con una quota di mercato del 46.4% seguita da Samsung che riacquista la seconda posizione facendo scivolare Fitbit sul terzo gradino del podio.

La fonte stima che da Cupertino siano stati spediti 5,7 milioni di Apple Watch nel periodo di riferimento registrando una crescita del 50% su base annua. “Apple Watch ha respinto la forte concorrenza di rivali affamati come Fitbit. Apple rimane il chiaro leader del mercato degli smartwatch” si legge nel rapporto.

Credit - Strategy Analytics

Samsung, invece, ritorna in seconda posizione passando da una quota di mercato del 10.5% al 15.9% nell’ultimo anno. In totale, sono stati spediti 2 milioni di smartwatch, raddoppiando il risultato di 0,9 milioni dell’anno precedente. Inoltre, i recenti modelli come Galaxy Watch Active 2 dovrebbero consentire al produttore sudcoreano di consolidare la propria posizione nel mercato.

Al contrario, Fitbit ha perso terreno detenendo una quota di 9.8% rispetto al 15.2% dello stesso periodo del 2018. La società californiana ha spedito 1,2 milioni di unità in tutto il mondo, in calo rispetto ai risultati dell’anno precedente (1.3 milioni). Insomma, stiamo parlando di un mercato in forte crescita che continuerà a salire nei prossimi anni soprattutto con l’introduzione di funzioni per la salute, come il caso della possibilità di effettuare una sorte di ECG con Apple Watch Serie 4 o il recente Galaxy Watch Active 2.