Microsoft Designer è come Canva ma ricca di AI, ecco la nuova app iOS e Android dedicata ai creativi

L'app Microsoft Designer, potenziata dall'intelligenza artificiale, è finalmente uscita dalla fase di anteprima ed è ora disponibile per gli utenti iOS e Android. Questa applicazione consente di utilizzare i template per creare immagini personalizzate, adesivi, biglietti d'auguri, inviti e molto altro ancora.

Inizialmente disponibile soltanto via web o tramite Microsoft Edge, Designer è rimasta in preview per quasi un anno. Ora, Microsoft Designer è accessibile a chiunque disponga di un account Microsoft personale e viene offerta come app gratuita per Windows, iOS e Android.

L'app mobile offre la possibilità di creare e modificare immagini, rendendo più semplice portare la creatività ovunque ci si trovi. Microsoft Designer comprende un'ampia selezione di modelli utilizzabili per ideare biglietti, post per i social media, icone, sfondi, pagine da colorare e molto altro.

La funzionalità di editing basata sull'intelligenza artificiale permette di ridefinire lo stile delle immagini esistenti o di incorniciarle con bordi decorativi generati automaticamente. Inoltre, l'app include tool per eliminare e modificare sfondi, rimuovere persone o oggetti dalle immagini, oltre alla possibilità di aggiungere testo e loghi personalizzati alle immagini.

L'app Microsoft Designer è ora disponibile per tutti.

Inoltre, Designer è stata integrata in Copilot nelle app come Word e PowerPoint. Gli abbonati a Copilot Pro possono ora creare immagini e design direttamente all'interno delle app Office. Microsoft ha inoltre annunciato che presto verrà aggiunta una nuova funzionalità di generazione di banner per i documenti di Word.

Anche gli utenti Windows Insider hanno ora accesso a Designer all'interno dell'app Foto su Windows 11. Questa integrazione include funzionalità come la rimozione di oggetti, la modifica di sfondi, il ritaglio automatico e filtri, tutti disponibili direttamente nell'app pre-installata di Windows. Microsoft ha preliminarmente testato la possibilità di trasferire immagini da Foto a Designer, ma ora ha deciso di integrare direttamente le caratteristiche nell'app, evitando così l'esigenza di passaggi aggiuntivi.

Al lancio dell'app, Microsoft Designer offre 15 "boost" gratuiti giornalieri che possono essere usati per creare o modificare immagini e design sia nell'app Designer sia dove essa è integrata nelle app Microsoft.

"I boost vengono utilizzati automaticamente ogni volta che si creano o si modificano immagini o design, sia nell'app Designer sia nell'integrazione attraverso le app Microsoft", ha spiegato Sumit Chauhan, vice presidente del gruppo prodotti Office di Microsoft.

Gli utenti possono inoltre decidere di passare a un'abbonamento a Copilot Pro per ricevere 100 boost al giorno.