Microsoft integra gratuitamente Copilot su Whatsapp: ecco come attivarlo

Microsoft ha integrato Copilot, il suo assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale, direttamente su WhatsApp. Gli utenti potranno ora interagire con l'AI per ottenere risposte, creare contenuti multimediali e migliorare la propria produttività direttamente dall'app di messaggistica di Meta.

L'integrazione di Copilot su WhatsApp rappresenta un significativo passo avanti nell'evoluzione delle app di messaggistica, trasformandole da semplici strumenti di comunicazione a piattaforme multifunzionali. Questa novità potrebbe rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con l'intelligenza artificiale nella loro quotidianità, rendendo l'accesso a tecnologie avanzate più immediato e intuitivo.

Microsoft vuole integrare Copilot sempre di più all'interno delle piattaforme compatibili.

L'interazione con Copilot su WhatsApp è stata progettata per essere fluida e intuitiva. Gli utenti possono porre domande su vari argomenti e ricevere risposte rapide e dettagliate senza uscire dall'app. Copilot non si limita a fornire informazioni, ma può anche assistere nella gestione di attività quotidiane, migliorando la produttività grazie alla sua capacità di elaborare risposte in tempo reale e offrire suggerimenti personalizzati.

Per attivare Copilot su WhatsApp, basta scansionare il codice QR presente nella pagina web dedicata fornita da Microsoft. Una volta completata l'attivazione, l'assistente virtuale sarà sempre disponibile nella chat, pronto a rispondere e offrire supporto.

Vi basterà accettare i termini di utilizzo, iniziare la prima conversazione con: "Puoi parlare Italiano?" e sfruttare tutto il potenziale dell'IA di Microsoft direttamente in una chat dedicata.

Una delle funzionalità più innovative di Copilot su WhatsApp è la capacità di generare contenuti multimediali direttamente all'interno dell'applicazione. Gli utenti possono descrivere l'immagine o il logo desiderato, e Copilot si occuperà di crearlo in pochi secondi. Questa funzione trasforma WhatsApp in uno strumento non solo per la comunicazione verbale, ma anche per la realizzazione di progetti creativi, senza la necessità di software esterni.

Per iniziare a utilizzare Copilot su WhatsApp, gli utenti possono trovare suggerimenti utili direttamente nell'app, che li aiuteranno a comprendere le potenzialità e le diverse applicazioni di questa tecnologia di intelligenza artificiale. Per testare Copilot, è sufficiente visitare la pagina dedicata e scansionare il QR Code fornito.