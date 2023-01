I nuovi top di gamma dell’azienda sudcoreana saranno ufficialmente svelati al pubblico solamente nella giornata di domani, durante l’evento Galaxy Unpacked 2023 che potete seguire comodamente in streaming. Molti produttori di cover protettive non sono però riusciti a mantenere segreti i propri accessori dedicati alla famiglia Galaxy S23.

Qui di seguito trovate raccolte le migliori cover protettive per Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+ e Samsung Galaxy S23 Ultra, divise per categoria in modo da facilitare la vostra scelta. Se avete già deciso di acquistare un nuovo flagship di Samsung, potreste cominciare già da subito ad attrezzarvi per proteggerlo al meglio quando arriverà a casa vostra!

Attenzione: I Samsung Galaxy S23 non sono ancora stati svelati ufficialmente, ecco perché né Samsung né tutti i famosi produttori di accessori come Spigen o Rhinoshield hanno ancora svelato la propria lineup di case protettivi. L’articolo verrà aggiornato non appena saranno disponibili.

Le migliori cover classiche per Samsung Galaxy S23

Con “cover classica” intendiamo le protezioni per smartphone che non hanno alcuna particolarità specifica, come il supporto per il collegamento magnetico ad altri accessori oppure una protezione a libro per lo schermo. Genericamente sono realizzate in TPU o plastica rigida e forniscono un livello di protezione di base per gli utenti meno esigenti.

Ringke Onyx

Robusta custodia protettiva con design esclusivo, Ringke Onyx è realizzata in TPU sottile e leggero per una maggiore protezione da urti e graffi. Il design aerodinamico con una trama ruvida antiscivolo e anti-impronta circonda l’intero dispositivo.

I fori per cordino Duo-QuikCatch su ciascun lato del dispositivo consentono l’utilizzo di accessori come cinturini, cordini e ciondoli per telefono. Ovviamente non impedisce la ricarica wireless ed è compatibile con l’uso di vetri protettivi per lo schermo.

Le migliori cover trasparenti per Samsung Galaxy S23

Esattamente come per la categoria poco più in alto, siamo davanti forse al tipo di protezione per smartphone più generica presente sul mercato, ma che lascia intravedere il design sottostante per cui le aziende hanno lavorato sodo. Se volete proteggere il vostro Samsung Galaxy S23 ma non volete coprirne l’elegante design, queste sono le cover fatte apposta per voi!

Ringke Fusion

Proteggete il vostro Galaxy S23, Galaxy S23 Plus o Galaxy S23 Ultra con questa custodia trasparente dal design minimalista, per catturare e mostrare la bellezza naturale del dispositivo. La resistente custodia ibrida Ringke Fusion è realizzata con un pannello posteriore trasparente in policarbonato e cornici anti-urto in TPU.

Anche in questo caso sono presenti i fori per cordino Duo-QuikCatch su ciascun lato del dispositivo, i quali consentono l’utilizzo di accessori come cinturini e cordini, oltre a mantenere la compatibilità degli smartphone con ricarica wireless e protezione dello schermo.

Le migliori cover con porta carte per Samsung Galaxy S23

Lo smartphone è quel tipo di dispositivo che generalmente si ha sempre con sé e per questo è spesso comodo utilizzarlo come ripostiglio sicuro per alcuni oggetti che utilizziamo spesso, ad esempio la carte di credito, di identità, la tessera per i mezzi pubblici o anche il denaro contante. Le cover con porta carte sono perfette per questo scopo.

Ringke Fusion Card

Ringke Fusion Card è una custodia trasparente dal design minimalista con un portacarte integrato, perfetta per i pendolari che vogliono avere sempre il proprio abbonamento ai mezzi pubblici a portata di mano o a chi preferisce lasciare a casa il portafoglio. Il portacarte fisso ha un design sottile soli 2,2 mm, tiene saldamente solo una carta alla volta ma per molti questo è più che sufficiente.

Permette infine l’utilizzo dei lettori RFID (come POS e tornelli) senza dover rimuovere la carta dalla cover. Il resto delle caratteristiche è condiviso con Ringke Fusion.

Le migliori cover compatibili MagSafe per Samsung Galaxy S23

MagSafe è una tecnologia proprietaria di Apple che consente il collegamento rapido e sicuro degli accessori tramite delle calamite posizionate su di essi e sugli smartphone della mela morsicata. Molti produttori, tra cui Spigen e Ringke, hanno però realizzato diversi accessori (anche per smartphone di marchio diverso da Apple come Samsung, Google e altri ancora) che rendono tali dispositivi compatibili con il sistema di ricarica magnetico della casa di Cupertino.

Ringke Fusion Magnetic

Come anche Ringke Fusion Card, la variante “Magnetic” si basa sul design leggero e trasparente di Ringke Fusion ma complementa il design semplice con l’inserimento di magneti compatibili con il sistema di accessori MagSafe di Apple.

Se volete condividere in casa, in auto o in ufficio degli accessori MagSafe oppure volete acquistarne di nuovi per utilizzarli anche se non avete un iPhone, questa è la cover che fa al caso vostro!

Le migliori cover per proteggere le fotocamere di Samsung Galaxy S23

Le fotocamere sono sicuramente uno degli elementi più importanti su uno smartphone moderno, e se siete finiti su questa guida possiamo pensare che abbiate scelto i prodotti di Samsung che sono famosi per l’ottima qualità delle foto. Solitamente le cover classiche lasciano però questi elementi scoperti e proni a graffi o urti. Le cover qui di seguito possiedono diversi sistemi per la protezione proprio del comparto fotografico di Galaxy S23, per foto perfette ogni giorno come fosse il primo!

Nillkin CamShield Pro

Progettata appositamente solo per Samsung Galaxy S23 Ultra, la custodia ultra sottile Nillkin CamShield Pro si adatta perfettamente alle linee dello smartphone di punta dell’azienda sudcoreana. L’originale copertura della fotocamera scorrevole proteggere le lenti dai graffi e vi assicura allo stesso tempo il massimo della privacy.

Supporta la ricarica wireless, non è necessario rimuovere la custodia quando si intende caricare il dispositivo in modalità wireless.

Nillkin CamShield Pro per Samsung Galaxy S23 Ultra

Le migliori cover a libro per Samsung Galaxy S23

Se siete abituati a riporre lo smartphone in una borsa o uno zaino, saprete di certo che proteggere lo schermo dai graffi e dagli urti e fondamentale tanto quanto proteggere il resto dello smartphone. Le cover a libro sono le vostre migliori alleate.

Suanpot

La custodia a portafoglio progettata per i tre modelli Samsung Galaxy S23 da Suanpot possiede all’interno della copertura frontale 3 slot con protezione RFID dove riporre i propri documenti o le carte di credito.

Realizzata in finta pelle è disponibile in dieci colori tra cui scegliere. Lo sportello a protezione del display, quando chiuso, è agganciato in modo sicuro con un sistema di magneti. LA cover può essere utilizzata come supporto per appoggiare lo smartphone sul tavolo ad un’angolazione regolabile e godersi video o serie TV.