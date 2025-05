Proteggi il tuo Samsung per tutta l'estate con questa cover a SOLI 10€

La cover per Samsung Galaxy S25 Plus/S25+ con cordino regolabile è ora disponibile su Amazon a soli 10€, con uno sconto del 5%! Questa custodia trasparente vi permette di mostrare il design originale del vostro smartphone mentre lo proteggete con gli angoli rinforzati anti-urto. Pratica e funzionale grazie al laccetto removibile che vi libera le mani durante le vostre attività quotidiane. Realizzata in TPU di alta qualità, offre una resistenza alla trazione fino a 20 kg.

Vedi offerta su Amazon

Goditi l'estate grazie a questa cover antiurto con cordino per il tuo Samsung

La cover per Samsung Galaxy S25 Plus/S25+ è l'accessorio ideale per chi conduce uno stile di vita attivo e non vuole preoccuparsi costantemente del proprio smartphone. Perfetta per pendolari, viaggiatori, genitori impegnati o appassionati di shopping, questa custodia con cordino regolabile vi permette di avere sempre il telefono a portata di mano senza doverlo tenere in tasca o in borsa.

Oltre alla praticità, questa cover soddisfa anche l'esigenza di protezione grazie al design con airbag sui quattro angoli e al bordo rialzato per la fotocamera. Il materiale TPU di alta qualità, insieme ai robusti anelli di collegamento, garantisce durabilità e resistenza agli urti accidentali. La trasparenza della custodia mantiene visibile il design originale del vostro Galaxy S25 Plus, mentre il cordino regolabile in morbida fibra risulta confortevole sulla pelle anche durante l'uso prolungato. Un accessorio che combina perfettamente funzionalità, protezione e stile per chi non vuole scendere a compromessi.

La Cover per Samsung Galaxy S25 Plus è realizzata in TPU di alta qualità con un design trasparente che preserva l'estetica originale del vostro dispositivo. Dotata di un pratico cordino regolabile con resistenza fino a 20 kg, vi permette di portare il telefono al collo o a tracolla, liberando le mani durante le vostre attività quotidiane. La protezione è garantita dagli angoli rinforzati con tecnologia airbag e dai bordi rialzati che proteggono la fotocamera da eventuali urti. A soli 10€, questa cover rappresenta un investimento intelligente per proteggere il vostro Samsung Galaxy S25 Plus senza rinunciare alla praticità.