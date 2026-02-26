Con il lancio del Samsung Galaxy S26 Ultra, una delle novità più apprezzate è la funzione di privacy dello schermo. Questo sistema permette al display di oscurarsi automaticamente quando lo si osserva da un’angolazione laterale, proteggendo così le informazioni sensibili e garantendo maggiore riservatezza anche in ambienti affollati. Una caratteristica che rende il nuovo top di gamma Samsung particolarmente interessante per chi utilizza il telefono per lavoro o per gestione di dati personali.

Portate la privacy sul vostro S25 Ultra

Non tutti hanno la possibilità di aggiornare subito il proprio telefono. Tuttavia, grazie a una serie di cover innovative, è possibile replicare la funzione privacy anche sul vostro Samsung Galaxy S25 Ultra. Pur non raggiungendo lo stesso livello tecnologico del S26 Ultra, queste cover offrono un effetto simile sul display: lo schermo si scurisce quando viene osservato lateralmente, proteggendo la vostra privacy in situazioni quotidiane.

Il meccanismo alla base è semplice ma efficace. Le cover sono dotate di un filtro che agisce sullo schermo del vostro S25 Ultra, limitando l’angolo di visualizzazione e rendendo difficile leggere contenuti da posizioni laterali. Questo significa che potrete continuare a usare il vostro telefono senza preoccuparvi di occhi indiscreti, sia in treno, in ufficio o in coda alla cassa del supermercato. In più, la compatibilità è totale: non dovrete modificare impostazioni particolari, basterà applicare la cover per ottenere l’effetto desiderato.

Anche senza passare al nuovo S26 Ultra, potete godere di un livello di privacy simile grazie a queste 4 cover dedicate. È un modo pratico e accessibile per proteggere le vostre informazioni senza rinunciare al vostro dispositivo attuale. Se la sicurezza del vostro display è una priorità, queste cover rappresentano un investimento intelligente, consentendovi di mantenere la riservatezza dei vostri contenuti con semplicità ed efficacia.