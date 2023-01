Come vuole la tradizione, è l’inizio dell’anno e si sta avvicinando sempre di più il momento del lancio ufficiale della gamma di smartphone flagship di Samsung. Durante l’evento Galaxy Unpacked 2023 l’azienda coreana dovrebbe svelare al mondo i suoi nuovi Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra, ma non è detto siano gli unici prodotti che vedranno la luce nonostante siano davvero pochi i leak che indicano diversamente.

Fonte: Samsung Colombia

Quando verranno presentati i nuovi Samsung Galaxy?

Ancora non c’è stato un annuncio ufficiale ma è stata la stessa Samsung a far trapelare quella che ormai sembra certamente la giornata di lancio dei nuovi Galaxy S23. Secondo l’immagine erroneamente pubblicata da Samsung Colombia, infatti, il prossimo Galaxy Unpacked si terrà il 1 febbraio 2023.

Non ci resta che continuare a seguire i canali social ufficiali del marchio sudcoreano per scoprire nei prossimi giorni ulteriori dettagli.

Breaking!

Galaxy S23 series , February 1st! pic.twitter.com/ACKfp8hFLC — Ice universe (@UniverseIce) January 7, 2023

Come seguire Samsung Galaxy Unpacked 2023

Non sono state ancora chiarite le modalità dell’evento (solo in streaming online oppure in presenza) e non è nemmeno indicata un’ora alla quale fare riferimento. Quello che sappiamo è che presto ne sapremo certamente di più.

Solitamente Samsung trasmette l’evento in streaming in una pagina dedicata sul proprio sito web e attraverso il suo canale YouTube. Ovviamente non mancheremo di aggiornarvi nel momento in cui avremo i link diretti alle dirette e a quando saranno chiari i canali di trasmissione.

Samsung 837X ed il metaverso

Novità assoluta dell’anno scorso è stato l’evento di lancio Galaxy Unpacked anche nel metaverso! Nello specifico, Samsung ha aperto un negozio virtuale sulla piattaforma basata sulla blockchain di Decentraland e chiamato Samsung 837X. Si tratta di una copia virtuale dello store fisico che si trova all’837 di Washington Street nel Meatpacking District di New York, a Manhattan. Chiunque abbia a disposizione il browser internet Google Chrome su computer desktop può accedere gratuitamente a Samsung 837X in Decentraland, utilizzando un account o come ospite.

È molto probabile che anche quest’anno venga tenuta qualche genere di attività nel metaverso per accompagnare il lancio dei nuovi dispositivi, anche se ancora non c’è stata una conferma ufficiale.

Nel frattempo vi lasciamo al replay dell’evento del 2022 che magari alcuni di voi vorranno rivedersi per ricordare le novità annunciate lo scorso anno e confrontarle con i nuovi Galaxy S23 una volta che saranno ufficiali.