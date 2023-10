Migliori smartphone Samsung - Ottobre 2023

1. Samsung Galaxy S23 Ultra Per chi vuole il meglio in assoluto A lui non manca niente Servono tasche profonde (in tutti i sensi) € 958.9 da Ebay

Lo smartphone più avanzato dell'ultima gamma di flagship Samsung, il Galaxy S23 Ultra, rappresenta il meglio di quanto questo produttore possa offrire al pubblico: questo device è il risultato di anni di tecnica ed esperienza e si dimostra in grado di fornire un'esperienza utente di primo livello.

Il Galaxy S23 Ultra colpisce a partire dal design ormai iconico, che prevede un retro di vetro opaco su cui sono collocate le lenti delle fotocamere protette da dei tondi in metallo. Nel comparto fotografico lo smartphone offre risultati di alto livello, grazie al sensore principale da ben 200MP con lente f/1.8, alla doppia fotocamera telescopica con due sensori da 10MP e alla fotocamera grandangolare da 12MP. Il display del Galaxy S23 Ultra è un pannello QHD+ da ben 6,8 pollici, dalle dimensioni decisamente imponenti ma dotato di refresh rate adattivo fino a 120Hz e gamma dinamica estesa certificata HDR10+.

Lo schermo del Galaxy S23 Ultra presenta inoltre una feature utilissima per la produttività e capace di accontentare anche i fan dell'ormai defunta serie Note: la compatibilità con la S Pen integrata. La One UI 5.1 gira al massimo delle sue potenzialità grazie al processore di gamma alta Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy e alla RAM che arriva addirittura a 12GB. Grazie ai suoi componenti premium, coronato da una batteria da 5000mAh con ricarica rapida a 45W, il Galaxy S22 Ultra è la scelta giusta per chi cerca il meglio in qualunque ambito d'uso di uno smartphone nel 2023.

2. Samsung Galaxy Z Fold5 Per chi vuole il miglior foldable di grandi dimensioni Miglior esperienza utente e multitasking Ci sono foldable con hardware migliore € 1959 da Amazon

Anche quest’anno, come lo scorso, sembra che l’azienda coreana abbia giocato sul sicuro con Samsung Galaxy Z Fold5. Praticamente invariati i due display: 6,2″ con risoluzione HD+ per l’allungato pannello esterno e 7,6″ per lo schermo pieghevole interno, entrambi AMOLED 2X con frequenza adattiva fino a 120Hz. Samsung ha migliorato del 30% la luminosità del display interno che ora raggiunge i 1750 nit, rendendo meno visibile la piega e più adatto ad un uso all’esterno lo smartphone foldable di riferimento.

La cerniera Flex Hinge è stata rivista, alleggerita e rafforzata. Inoltre, il sistema di chiusura non lascia spazi tra le due metà dello smartphone e permette a Samsung di diminuire la visibilità della piega. Samsung è riuscita a mantenere anche la certificazione IPX8.

Il SoC è stato aggiornato al nuovo Snapdragon 8 Gen 2 nella sua edizione leggermente overcloccata che l’azienda chiama “for Galaxy”, lo stesso visto su Samsung Galaxy S23 Ultra e sugli altri dispositivi della serie. La batteria è ancora una volta da 4400mAh. 12GB la RAM su tutte le varianti, mentre la memoria interna arriva fino a 1TB.

3. Samsung Galaxy Z Fold4 Per chi guarda al futuro ma ci tiene al portafoglio Praticamente la stessa esperienza del modello nuovo La cerniera è ti tipo "vecchio" con uno spazio tra le due metà € 1046.71 da Amazon

Con la punta di diamante della sua quarta generazione di smartphone pieghevoli, il Galaxy Z Fold4, Samsung è riuscita nell'impresa di rendere finalmente i foldable non solo un simbolo di innovazione nel campo della tecnologia mobile, ma anche un tipo di device ormai consolidato, dotato di precisi scopi e funzionalità

Pensato per un'utenza specifica, che utilizza di frequente il multitasking e la modalità desktop DeX per lavoro e produttività e non teme le dimensioni del device da chiuso, il Galaxy Z Fold4 presenta un display interno Infinity Flex da ben 7,6 pollici in vetro ultrasottile, capace di piegarsi in verticale grazie a una salda cerniera e dotato di Camera Under-Display (CUP). La feature più importante, tuttavia, è sicuramente, come nel caso del Galaxy S23 Ultra, la compatibilità con la S Pen, che lo rende a tutti gli effetti un altro possibile erede della serie Note.

I foldable sono al giorno d'oggi una realtà sempre più concreta e funzionale, lontana anni luce dai primi prototipi: il futuro ormai è qui. E per chi vuole lanciarsi all'avventura e provare questo nuovo form factor innovativo, il Galaxy Z Fold4 diventa un'opzione decisamente allettante grazie ai prezzi in rapida discesa dopo l'arrivo del suo diretto successore.

4. Samsung Galaxy S23 5G Per chi cerca il giusto equilibrio Top di gamma compatto La batteria non dura molto € 650 da Amazon

Il Galaxy S23 rappresenta la versione di base dei top di gamma lanciati da Samsung nel corso di quest'anno, un tipo di device che spesso riceve poche attenzioni rispetto alla sua controparte Plus o Ultra.

Portato sul mercato il SoC Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, una RAM da 8GB e uno storage non espandibile da 128 o 256GB, il Galaxy S22 si dimostra più che adeguato anche per un utilizzo intenso, ma soddisfa anche chi utilizza prettamente il telefono per navigare su Internet e utilizzare i social grazie al display con frequenza adattiva a 120Hz e alla batteria da 3900mAh.

Samsung ha convenientemente attuato la maggior parte dei compromessi nel display che guadagna la frequenza di refresh adattiva a costo di fermarsi alla risoluzione FullHD+. L'aspetto è come sempre comunque molto curato e bilanciato dai bordi in metallo e scocca in vetro. Questo smartphone, pensato per fornire prestazioni e hardware da top di gamma a un prezzo relativamente contenuto rispetto ai suoi "fratelli maggiori", è insomma capace di soddisfare le esigenze di tutti.

5. Samsung Galaxy Z Flip5 Per chi tiene allo stile Il Flip più avanzato Le fotocamere non sono all'altezza di Galaxy S23 € 761.5 da Amazon

Il display esterno di Samsung Galaxy Z Flip5, che l’azienda coreana chiama Flex Window, è ora 3,78 volte più grande di quello presente sui Galaxy Z Flip precedenti. Con i suoi 3,4 pollici permette di sfoggiare numerosi orologi personalizzati (da poter abbinare anche ai Galaxy Watch6), mostrare utili widget e persino utilizzare applicazioni come Maps e WhatsApp, oltre a rispondere alle notifiche utilizzando una tastiera QWERTY dalle dimensioni quasi normali.

Ovviamente rimangono accessibili le funzionalità di pagamento NFC con Samsung Pay senza aprire lo smartphone ed è possibile utilizzare lo schermo esterno come anteprima quando si scattano le foto o si registrano i video, utilizzando l’apprezzatissima Flex Mode che Samsung ha creato e in molti hanno replicato.

Il più potente ISP del chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy ha permesso a Samsung di migliorare gli algoritmi di elaborazione delle immagini, migliorando le funzionalità di Nightography e permettendo uno zoom digitale fino a 10x migliore se paragonato a quello del modello precedente.

Si alza un po’ il prezzo di partenza ma quest’anno Samsung ha eliminato la variante base da 128GB a favore di una più capiente da 256GB. La batteria da 3700mAh non vede variare la sua capacità e non è stato cambiato nemmeno il sistema di ricarica a 25W con cavo.

6. Samsung Galaxy Z Flip4 Per chi vuole uno smartphone che in tasca scompare Prezzo in rapida discesa Schermo esterno molto piccolo € 589.77 da Amazon

Se il Galaxy Z Fold4 è un dispositivo unico nel suo genere, pensato prettamente per la produttività, il secondo foldable di Samsung del 2022 si presenta invece come un vero e proprio oggetto di stile, come dimostrano le opzioni di personalizzazione fornite recentemente dal produttore per la Bespoke Edition che consente fino 75 diverse combinazione di colori.

Pensato per essere tenuto facilmente in tasca anche da chiuso, grazie alle sue dimensioni estremamente compatte e al suo display esterno da 1,9 pollici per le notifiche, il Galaxy Z Flip4 coniuga il richiamo al passato del form factor a conchiglia con l'innovazione del display pieghevole con tecnologia Dynamic AMOLED e frequenza adattiva fino a 120Hz e un comparto fotografico pensato per scattare foto come mai prima, grazie alle fotocamere esterne da 12MP (standard e grandangolare) e alla selfie cam da 10MP.

Il Galaxy Z Flip4 tuttavia non guarda solo alle apparenze: nel device è presente il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, che unito alla RAM da 8GB è in grado di garantire prestazioni ottime anche con un utilizzo intenso, come ci si aspetta da uno smartphone premium di questo livello. Il software adottato su Z Flip4 è Android 13 personalizzato con la One UI 5.1.1, che coniuga il meglio del know-how di Samsung nel campo delle interfacce utente con funzionalità pensate per il form factor del pieghevole.

7. Samsung Galaxy A54 Per chi vuole risparmiare Batteria di lunga durata Non il medio gamma con il miglior rapporto qualità/prezzo € 349 da Amazon

Oltre ai top di gamma e alle innovazioni nel campo dei foldable, Samsung è conosciuta e apprezzata da molti utenti anche per la serie A, che immette sul mercato a cadenza annuale device di gamma media capaci non solo di accontentare, ma anche di soddisfare appieno le esigenze di un pubblico che vuole godere delle funzionalità complete del marchio senza spendere cifre proibitive. Nel corso dell'ultimo anno è il Galaxy A54 5G a essersi distinto per un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Per la fascia di mercato in cui si colloca, il Galaxy A53 5G è infatti un device completo, che offre prestazioni fluide grazie alla combinazione tra il SoC octa-core Exynos 1380 e l'interfaccia One UI completa di tutte le feature presenti anche sui top di gamma. Ad accomunare il il Galaxy A54 5G e i flagship è anche il display Infinity-O da 6,4 pollici con frequenza di refresh adattiva fino a 120Hz.

Completano il quadro di questo smartphone ben tre fotocamere posteriori, tra cui un sensore principale da ben 50MP con stabilizzazione ottica, una selfie cam da 32MP e un'ampia batteria da 5000mAh con possibilità di ricarica rapida fino a 25W. Non da ultimo, su Galaxy A54 5G (così come nel resto della serie A) è ancora presente l'espansione di memoria via scheda microSD, una feature ormai in via d'estinzione ma ancora richiesta da molti e da non sottovalutare in accompagnamento a un dispositivo così recente.