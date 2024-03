Samsung Galaxy Z Flip5, dopo mesi è sempre più allettante! | Recensioni

Non si riesce a comprendere appieno il potenziale di un dispositivo finché non si ha la possibilità di utilizzarlo a lungo. Ecco perché, nonostante il Samsung Galaxy Z Flip5 sia stato presentato diversi mesi fa, ho comunque deciso di parlarvene in questa recensione.

Anche se a primo impatto può sembrare un miglioramento minore rispetto al suo predecessore, il Galaxy Z Flip5 supera ancora una volta i suoi concorrenti diretti sotto vari aspetti, in primis l'esperienza utente e la velocità di aggiornamento. Dopo aver trascorso parecchi mesi in compagnia di Z Flip5, ho sviluppato un apprezzamento più profondo per il suo design pieghevole in stile flip. Detto questo, ci sono ancora aspetti che non sono del tutto ideali per chi spende delle cifre importanti nell'acquisto di un prodotto che a tutti gli effetti si posiziona nella fascia alta del mercato.

Miglioramenti evolutivi

Il design del Samsung Galaxy Z Flip5 rappresenta un'elegante evoluzione rispetto alla generazione precedente, con aggiornamenti significativi sia nell'aspetto estetico che nella funzionalità.

Una delle modifiche più evidenti riguarda il display esterno, ora denominato Flex Window e di cui parleremo più avanti. Un'altra innovazione degna di nota è rappresentata dalla nuova cerniera, che consente al dispositivo di piegarsi completamente piatto senza lasciare spazi tra le due metà. Questo design non solo conferisce un aspetto più pulito ed elegante allo smartphone, ma contribuisce anche a migliorare la durabilità del display interno, riducendo il rischio di danni causati da polvere e detriti.

A proteggere il pieghevole aumentandone la resistenza troviamo dei pannelli esterni in Gorilla Glass Victus 2 ed una struttura in Armor Aluminum, di fatto posizionando Flip5 alla pari con i flagship tradizionali di Samsung. All'interno la protezione del display è affidata ad uno strato di UTG che garantisce una migliore resistenza ai graffi, anche se non al livello del classico vetro che però non ha l'utile vantaggio di potersi piegare senza rompersi.

Nonostante questi importanti miglioramenti, le dimensioni complessive del Galaxy Z Flip5 sono rimaste pressoché invariate rispetto al modello precedente, con uno spessore di soli 15,1mm quando è chiuso. Questa compattezza lo rende comodo da trasportare e maneggiare, mentre il peso di 187g conferisce una sensazione di solidità e qualità costruttiva.

Lateralmente è presente un lettore di impronte digitali capacitivo veloce e preciso. Facilmente accessibile anche quando il Flip è ripiegato, permette un accesso rapido ed intuitivo all'utilizzo dello smartphone sia da chiuso che da aperto.

Presente ancora una volta la certificazione secondo lo standard IPX8 che garantisce protezione in caso di contatto con l'acqua, ma ancora nessuna novità per quanto riguarda polvere e detriti. Sebbene il design senza spazi protegga in modo migliore il display interno da questo tipo di pericoli, consiglio di mantenere comunque il pieghevole a conchiglia di Samsung lontano dalle spiagge o dagli ambienti particolarmente sporchi.

Nella lineup del brand, il Galaxy Z Flip5 si inserisce come alternativa al compatto top di gamma base della serie S. Facilmente trasportabile in tasca o in un borsello, permette allo stesso tempo di godere di un ampio display quando aperto ed in uso, un tipo di versatilità che agli smartphone dal form factor tradizionale manca.

Un display più grande e un grande display

Il nuovo schermo Flex Screen esterno da 3,4" (720x748 pixel), sebbene più piccolo rispetto a quello del Motorola razr 40 Ultra, è un'aggiunta funzionale, anche se con alcune limitazioni. La sua utilità va oltre le semplici notifiche e consente di accedere a widget e applicazioni essenziali, anche se in uno spazio limitato. Sebbene gli sforzi di Samsung per espandere la compatibilità attraverso gli aggiornamenti software siano lodevoli, l'attuale affidamento a Good Lock per la compatibilità delle app di terze parti sembra solo una soluzione temporanea.

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

Il vantaggio di questo display esterno più ampio consiste nella possibilità di controllare ora, notifiche e altre informazioni essenziali senza mai aprire lo smartphone ed essere risucchiati dai social secondo quello che viene definito "doom scrolling". Il fatto di aprire Z Flip5 e addentrarsi in attività più complesse ed impegnative diventa una scelta consapevole.

Questo modo di utilizzare lo smartphone in modo più ponderato aiuta anche con l'autonomia complessiva. Rispondere alle notifiche dallo schermo esterno, per quanto comodo ed immediato, è però un qualcosa a cui si deve fare l'abitudine nel tempo.

La maestria di Samsung nella tecnologia del display brilla anche nel caso di Galaxy Z Flip5, con il suo schermo interno da 6,7 pollici (1080 x 2640 pixel) che offre colori vivaci, una luminosità massima di 1750 nit e una frequenza di aggiornamento che arriva a 120Hz.

Nonostante vanti una piega meno profonda rispetto al passato, il Flip5 non riesce a mascherarne completamente la presenza, soprattutto in determinate condizioni di luce. Tuttavia, le eccezionali prestazioni del display alla luce diretta del sole mitigano questo piccolo difetto, garantendo una visibilità ottimale in diversi ambienti. Se cercate la piega la potete tranquillamente vedere, e molti concorrenti hanno fatto un lavoro migliore in questo senso. Ad ogni modo, utilizzando attivamente il dispositivo e guardando i contenuti mostrati a schermo non ci si fa caso quasi mai.

Il Galaxy Z Flip5 supporta HDR10+ ma non Dolby Vision e abbiamo ottenuto flussi HDR sia da YouTube che da Netflix. La certificazione Widevine L1 consente di ottenere la riproduzione in HD nelle applicazioni che trasmettono contenuti protetti da DRM.

Tutta la potenza di un flagship, ma occhio alla batteria!

Mosso dallo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, una versione overcloccata del chip top di gamma di Qualcomm dello scorso anno, il Galaxy Z Flip5 offre prestazioni degne di nota, in linea con il suo status flagship compatto. Sia che si tratti di svolgere le attività quotidiane o di dedicarsi a sessioni di gioco intensive, lo Z Flip5 mostra una notevole reattività, anche se con una tendenza a scaldarsi leggermente di più rispetto a uno smartphone dal form factor classico per via della minore area disponibile per la camera di vapore ed il raffreddamento passivo.

Sicuramente non aiuta il posizionamento del chip dietro al display esterno, il quale probabilmente non favorisce il movimento del calore verso l'esterno dello smartphone. Niente di grave, sia ben chiaro, ma per via dei limiti fisici del terminale è più probabile incorrere in del thermal throttling rispetto a quello che può essere l'equivalente tradizionale che possiamo individuare nel Galaxy S23.

La capacità di memoria base raddoppiata rispetto al modello precedente aggiunge ulteriore fascino, offrendo ampio spazio per la multimedialità e l'accumulo di applicazioni o contenuti multimediali.

Parlando di connettività, il Samsung Galaxy Z Flip5 non delude con Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC e persino una eSIM. Manca purtroppo il supporto all'UWB, cosa che rende meno precisa la localizzazione di accessori come il Samsung Galaxy SmartTag2.

Geekbench 6 AnTuTu AiTuTu 3Dmark PCMark Work 3.0 Single core Multi core Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Wild Life Wild Life Stress Test Performance Samsung Galaxy Z Flip5 2007 5186 1228018 3625358 3676

(22,01 fps) 3652 - 1268

(34,7%) Maxed Out! - 14820 Motorola razr 40 1067 3064 666107 879211 826

(4,90 fps) 829 - 726

(87,6%) 3144

(18,80 fps) 3146 - 2345

(74,5%) 13458 Motorola razr 40 Ultra 1813 4552 905670 3081474 2824

(16,90 fps) 1950 - 1211

(62,1%) Maxed Out! - 15239 Oppo Find N2 Flip 1794 4555 1016365 1455060 2684

(16,10 fps) 2686 - 752

(28%) Maxed Out! - 14762

Per quanto riguarda la durata della batteria, il Galaxy Z Flip 5 raggiunge un delicato equilibrio tra resistenza ed efficienza. Nonostante la modesta batteria da 3700mAh, lo smartphone riesce a garantire una longevità soddisfacente, con tempi di accensione dello schermo che superano le sei ore in caso di utilizzo moderato. L'aggiornamento alla One UI 6.0 e ad Android 14 in questo caso ha aiutato molto, ci sono però concorrenti con batterie molto più capienti che sono in grado di durare leggermente di più.

Nel nostro test della batteria eseguito con PCMark Work 3.0 Battery, il Galaxy Z Flip5 è stato in grado di durare per 9:15 ore, contro le 10:12 di Motorola razr 40, le 11:44 ore di Motorola razr 40 Ultra e le 11:05 ore di Oppo Find N2 Flip.

Sebbene le sue capacità di ricarica possano impallidire rispetto a quelle di alcuni dispositivi degli ultimi anni, non abbiamo mai riscontrato problemi con il sistema di ricarica a 25W via cavo. La capacità della batteria è contenuta e di conseguenza lo smartphone si ricarica abbastanza velocemente. Comoda la ricarica wireless da 15W che può erogare 4,5W agli accessori in caso di necessità.

Il sistema di speaker stereo del Galaxy Z Flip5 non stupisce né delude: un altoparlante principale è posizionato in basso e un altro in alto, quest'ultimo funge anche da capsula auricolare. Nel nostro test, lo Z Flip5 si è dimostrato alla pari con il modello di generazione precedente e con il Galaxy S23. Il razr 40 Ultra, invece, ha un volume leggermente più alto ma non così tanto da fare la differenza.

Fotocamere soddisfacenti e poco più

Il software della fotocamera del Galaxy Z Fold5 offre un'esperienza familiare ma arricchita da alcune funzionalità uniche che sfruttano appieno il design flessibile del dispositivo. Pur non presentando miglioramenti significativi rispetto al suo predecessore, il Galaxy Z Flip5 si avvantaggia del suo display esterno per migliorare l'esperienza fotografica complessiva.

Passando all'interno, l'app Fotocamera offre una vasta gamma di funzionalità, tra cui la modalità Pro che consente agli utenti di regolare manualmente esposizione, bilanciamento del bianco e messa a fuoco. Inoltre, è possibile personalizzare le impostazioni predefinite, come il formato dei file e l'ottimizzazione della scena. La modalità Flex del Galaxy Z Flip5 si attiva quando il dispositivo è piegato a metà, consentendo un'esperienza fotografica unica che facilita lo scatto da angolazioni particolari, come la fotografia a livello della vita o dall'alto.

Per quanto riguarda l'hardware, le fotocamere rimangono invariate rispetto al modello precedente, con una fotocamera principale da 12MP (Samsung S5K2LD) e un'ultrawide da 12MP (Sony IMX258). Tuttavia, grazie alla stabilizzazione ottica, la fotocamera principale offre scatti dettagliati e nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione. L'ultrawide, sebbene non dotata di autofocus, cattura immagini di qualità sorprendente, con colori vividi e un'ampia gamma dinamica. Anche la fotocamera interna da 10MP (Samsung S5K3J1) offre risultati eccellenti per i selfie, con dettagli nitidi e colori accurati.

Non è un cameraphone e non è in grado di competere certamente con gli smartphone flagship tradizionali che possono sfruttare al meglio lo spazio a disposizione al loro interno per sensori dalla superficie maggiore. Ad ogni modo, posizionato all'interno del suo contesto ovvero quello degli smartphone pieghevoli a conchiglia, il Galaxy Z Flip5 si difende egregiamente e supera di gran lunga molti dei suoi diretti avversari grazie ad un'elaborazione software decisamente più matura, sebbene con risultati forse un po' troppo saturi in situazioni specifiche.

Samsung domina nel software e questa è l'ennesima conferma

Il software del Galaxy Z Fold5 rappresenta un punto chiave nell'esperienza utente di questo dispositivo pieghevole. Grazie a una serie di aggiornamenti e personalizzazioni, Samsung ha creato un'interfaccia intuitiva e funzionale che sfrutta appieno le caratteristiche uniche dello smartphone.

Tra le prime cose che si notano ci sono le nuove possibilità offerte dal display esterno, il quale presenta una serie di funzionalità utili senza la necessità di aprire completamente il Flip. La schermata di blocco è altamente personalizzabile, consentendo agli utenti di visualizzare informazioni utili come l'ora, le notifiche e il meteo in un'unica schermata. Inoltre, è possibile accedere rapidamente a una selezione di mini applicazioni, rendendo il tutto immediatamente utilizzabile anche senza aprire lo smartphone.

L'esecuzione di applicazioni complete sullo schermo esterno del Galaxy Z Fold5 rappresenta una sfida unica, ma sono disponibili soluzioni per chi è disposto a esplorare. Inizialmente, gli utenti possono accedere a una selezione limitata di app attraverso un interruttore nella sezione Galaxy Labs delle impostazioni, tra cui Google Maps, Netflix, YouTube e le app messaggi di Google e Samsung.

Tuttavia, per un'esperienza più completa, gli utenti devono andare più a fondo installando Good Lock dal Galaxy Store. Questo strumento avanzato sblocca le funzionalità nascoste dei dispositivi Galaxy attraverso moduli installabili in modo indipendente. Una volta installato Good Lock, gli utenti possono attivare il modulo Multistar e navigare nella scheda Life Up, seguita dal menu I ♡ Galaxy Foldable. Si tratta di una serie di passaggi che non immaginiamo l'utente meno smaliziato sia disposto a percorrere o sia in grado di scoprire in autonomia.

All'interno troveranno il Launcher Widget, che consente di abilitare le app desiderate per lo schermo esterno. È essenziale ricordare che questo processo è sperimentale e non tutte le app possono funzionare perfettamente a causa della dimensione e della forma del display Flex Window.

Una volta sbloccato, il Galaxy Z Fold5 offre un'esperienza Android familiare, con un'app drawer, una tendina che contiene le notifiche e un menu delle impostazioni che sono tutte abbastanza facili da navigare, anche se sono veramente tante e potrebbero sopraffare i meno esperti. Il vantaggio del software di Samsung, tuttavia, sta proprio qui: permette agli utenti smanettoni di addentrarsi nella modifica dei dettagli lasciando ai meno esigenti un sistema comunque completo e pratico da governare.

Una delle funzionalità esclusive dedicata ai pieghevoli si chiama Flex mode. Suddivide l'interfaccia di alcune app quando lo smartphone è parzialmente aperto tra i 75 e i 115 gradi. Questo è particolarmente utile per le app che supportano nativamente questa funzionalità, come YouTube e la Galleria Samsung, le quali consentono di visualizzare i video nella parte superiore dello schermo e i controlli nella parte inferiore. Anche per le app che non supportano nativamente la Flex mode, è possibile forzare un pannello di controllo generico, sebbene questa opzione può non essere sempre altrettanto utile.

Sebbene il software del Galaxy Z Fold5 offra molte funzionalità innovative e utili, ci sono ancora alcune lacune da colmare. Ad esempio, la mancanza di supporto per Samsung DeX è deludente, anche se la funzione Link to Windows offre un'alternativa per gli utenti che desiderano collegare il telefono al proprio computer.

L'arrivo di Android 14 e della One UI 6.0 ha dato comunque nuova vita a questo dispositivo, rendendolo incredibilmente più reattivo e limitandone persino i consumi. In attesa di ricevere la One UI 6.1 che include alcune funzionalità Galaxy AI che abbiamo già apprezzato nella prova di Galaxy S24 Ultra, possiamo fare un applauso all'azienda per la velocità nel rilascio degli aggiornamenti e per una promessa di supporto che si allunga fino ad Android 17!