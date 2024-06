Migliori tag Bluetooth per smartphone (giugno 2024)

Apple AirTag Per gli utenti Apple Questo è il tag Bluetooth perfetto per gli utenti Apple che vogliono ritrovare gli oggetti smarriti in modo semplice e sicuro Configurazione molto semplice , Ampia rete di localizzazione Compatibilità limitata con i dispositivi Apple € 29.99 da Amazon

Con AirTag potrete ritrovare facilmente e tenere sempre d’occhio i vostri dispositivi integrandolo nell'app Dov’è, utilizzabile per localizzare i dispositivi Apple, amici e familiari. La configurazione è un gioco da ragazzi: basta un tap per collegarlo istantaneamente a un iPhone o un iPad.

Per ritrovare un oggetto, potete far suonare l'altoparlante integrato dell'AirTag o chiedere aiuto a Siri. Grazie alla tecnologia Ultra Wideband, la funzione "Posizione precisa" vi guida direttamente al punto esatto in cui si trova il vostro AirTag.

Non importa quanto lontano sia il vostro AirTag, in quanto è possibile localizzarlo grazie alla rete globale di centinaia di milioni di dispositivi Apple collegati all’app Dov’è. Attivando la modalità Smarrito, riceverete automaticamente una notifica quando l’AirTag viene rilevato da un dispositivo della rete Dov’è.

Nella rete Dov’è, tutte le comunicazioni sono anonime e criptate. Inoltre, i vostri dati e la cronologia di localizzazione non vengono mai memorizzati sull’AirTag stesso.

La batteria dell’AirTag dura più di un anno e può essere facilmente sostituita. Il dispositivo è resistente all’acqua e alla polvere con un rating di grado IP67, garantendo la sua affidabilità in diverse condizioni ambientali.

Samsung Galaxy SmartTag2 Per gli utenti Samsung Un localizzatore avanzato e resistente, dotato di funzionalità intelligenti come la Modalità Smarrito e la Modalità Naviga Resistente e affidabile Compatibilità ridotta € 26 da Amazon

Il tag Bluetooth Galaxy SmartTag2 è la soluzione ideale per tenere sotto controllo i vostri oggetti personali se siete utenti Samsung.

Il design resistente del Galaxy SmartTag2, dotato inoltre di certificazione IP67, lo rende un compagno di viaggio affidabile e robusto. È progettato per resistere alla polvere e all'acqua, così da poterlo utilizzare in qualsiasi situazione senza timore di danneggiarlo.

Garantisce inoltre fino a 500 giorni di autonomia, con un ulteriore incremento del 40% in modalità Risparmio energetico.

Quando attivate la Modalità Smarrito, la funzionalità NFC del Galaxy SmartTag2 mostrerà il vostro contatto registrato e un messaggio sullo smartphone di chi trova il vostro oggetto, indipendentemente dal sistema operativo utilizzato.

Inoltre, con la Modalità Naviga, potrete ottenere indicazioni passo-passo per ritrovare il vostro oggetto o fare suonare il Galaxy SmartTag2 per ricevere un segnale acustico che vi aiuterà a localizzarlo senza difficoltà.

Tile Pro Il più versatile Un potente strumento per tenere traccia dei vostri oggetti, con una serie di funzionalità avanzate e una vasta compatibilità Versatile e facile da usare , Compatibilità estesa Affidabilità della rete dipendente dalla densità di utenti Tile nelle vicinanze € 27.99 da Amazon

Tile Pro è un altro tag Bluetooth perfetto per aiutarvi a tenere traccia dei vostri oggetti più importanti. Grazie al suo design versatile, potete facilmente appenderlo a chiavi, zaini e bagagli. Tramite l'app Tile è possibile far suonare il Tile Pro quando è nel raggio del Bluetooth. Inoltre, potete chiedere al vostro dispositivo Smart Home di trovarlo, rendendo la ricerca ancora più semplice.

Se il Tile Pro invece è fuori dalla portata del Bluetooth, l'app Tile vi mostra la sua posizione più recente su una mappa.

Tile Pro vi aiuterà non solo a ritrovare i vostri oggetti, ma anche il vostro telefono! Basterà premere due volte il pulsante sul Tile Pro per farlo suonare, anche se è in modalità silenziosa.

L'app Tile funziona perfettamente con dispositivi iOS e Android e si integra con Amazon Alexa, Google Assistant e Siri.

Tile Pro è resistente all'acqua e ha una batteria sostituibile che dura fino a un anno. La portata del Bluetooth è fino a 120 metri e offre una copertura ampia e affidabile.

Chipolo One Utilizzabile come portachiavi Versatile e facile da usare, Chipolo vi aiuterà a ritrovare chiavi, borse e portafogli smarriti tramite una connessione con il vostro smartphone Facile da usare , Compatibilità estesa Raggio di connessione limitato € 25 da Amazon

Il tag Bluetooth Chipolo è il compagno ideale per chi tende a smarrire frequentemente oggetti come chiavi, portafoglio, borse e qualunque altro oggetto di valore. Questo dispositivo smart si connette al vostro telefono tramite l'app Chipolo, permettendovi di far squillare l'oggetto smarrito con un semplice tocco. Se perdete invece il vostro telefono, potrete farlo squillare premendo due volte Chipolo. Il localizzatore è compatibile con dispositivi Android e iPhone, il che lo rende accessibile a una vasta gamma di utenti.

Chipolo offre anche la possibilità di ricevere notifiche per ricordarsi di prendere gli oggetti importanti quando si esce di casa.

Tra le extra caratteristiche gratuite, Chipolo consente di condividere il dispositivo con amici e familiari, utilizzare comandi vocali tramite Google Assistant, Amazon Alexa e Siri, aggiungere un widget alla schermata principale del telefono e persino usarlo come bottone remoto per fare selfie.

Reyke Il più economico Un tracker avanzato e compatibile con Apple Dov’è, progettato per aiutarvi a rintracciare qualunque cosa in maniera affidabile Ottimo prezzo Compatibile solo con dispositivi Apple , Autonomia scarsa € 39.99 da Amazon

Il tag Bluetooth Reyke diventerà il vostro nuovo alleato per non perdere mai di vista i vostri oggetti di valore. Questo tracker compatibile con Apple Dov’è (quindi utilizzabile solo con dispositivi iOS) vi permette di rintracciare e localizzare facilmente chiavi, portafogli, zaini, bagagli e persino animali domestici. Con una confezione da 4 pezzi, avrete la tranquillità di sapere che i vostri oggetti sono sempre sotto controllo grazie a una soluzione efficace e conveniente.

Grazie alla connessione Bluetooth potrete attivare l'altoparlante integrato per trovare i vostri oggetti facilmente tramite il vostro iPhone. Riceverete notifiche sul vostro telefono quando il tag è fuori portata, permettendovi di visualizzare la posizione recente sulla mappa tramite l'app Dov’è. Attivando la Modalità Smarrimento, potrete utilizzare la rete di centinaia di milioni di dispositivi Apple per ritrovare i vostri oggetti, ricevendo automaticamente notifiche quando vengono rilevati da altri dispositivi Apple.

La certificazione IP67 garantisce la resistenza all’acqua e alla polvere, mentre la batteria sostituibile ha una durata fino a 1 anno.