MIUI 12, gli smartphone Xiaomi che la riceveranno

MIUI 12 è la futura versione dell’interfaccia grafica di Xiaomi basata su Android 11. Il produttore cinese ha annunciato la personalizzazione del sistema del robottino verde a gennaio senza però fornire dettagli sulle novità che verranno introdotte. Seguendo la tradizione della società di Lei Jun, la nuova interfaccia dovrebbe cominciare a raggiungere i primi smartphone a partire da maggio.

Nel frattempo, è spuntata in rete una prima lista degli smartphone Xiaomi, Redmi e Poco che riceveranno MIUI 12. Come sempre, sottolineiamo che non si tratta di informazioni ufficiali e che la lista potrebbe subire modifiche in seguito a ciò che verrà ufficialmente comunicato dal produttore di Pechino. Per esempio, ci sembra molto strano che nella lista diffusa sia presente Mi Max 2 mentre risulta assente Mi Max 3 o che ci sia Mi A2 Lite e non Mi A2. Insomma, nel corso dei mesi, ci saranno quasi sicuramente delle modifiche da apportare. Per questo, aggiorneremo costantemente questo articolo non appena ci saranno comunicazioni ufficiali.

Nell’elenco sono stati inseriti gli smartphone ufficialmente distribuiti in Italia. Se, invece, siete interessati a sapere se il vostro dispositivo si aggiornerà ad Android 11, potete consultare l’articolo che abbiamo realizzato ah-hoc tramite questo link.