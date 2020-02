Android 11, quali smartphone verranno aggiornati

Google ha rilasciato da poco la prima Developer Preview di Android 11. La prossima versione del sistema operativo dovrebbe essere annunciata in occasione dell’annuale conferenza degli sviluppatori che quest’anno si terrà dal 12 al 14 maggio. Il colosso di Mountain View ha già preannunciato alcune delle novità che verranno introdotte, con maggiori dettagli che saranno forniti nei mesi a seguire. A prima vista, sembra essere una naturale evoluzione di Android 10 mantenendo il focus su privacy, sicurezza e maggiore semplicità d’uso.

Quando si tratta di aggiornamenti, la domanda ricorrente è sempre la stessa: quali smartphone si aggiorneranno ad Android 11? Come da tradizione, i primi a beneficiare della futura incarnazione del sistema del robottino verde saranno i dispositivi di Big-G, ossia Pixel 2/2 XL, Pixel 3/3 XL, Pixel 3a/3a XL e Pixel 4/4 XL.

La frammentazione che caratterizza il mondo Android e l’elevato numero di dispositivi disponibili sul mercato rendono difficile fornire una risposta completa alla domanda. Le aziende non hanno ancora rilasciato informazioni ufficiali, fatta eccezione per Realme che ha già annunciato una parte degli smartphone che si aggiorneranno ad Android 11. Ad ogni modo, è possibile già stilare una prima lista facendo delle previsioni sulla base di quanto fatto negli anni precedenti dai singoli produttori. Gli smartphone sono stati suddivisi per marchio. Provvederemo ovviamente ad aggiornare la lista non appena riceveremo notizie ufficiali da parte delle aziende.

Samsung

Huawei

P40

P40 Pro

P40 Lite

P30

P30 Pro

P30 Lite

Mate 30 Pro

Nova 5T

Mate Xs

Honor

Honor View 30 Pro

Honor 9X

Honor 9X Pro

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor View 20

Xiaomi

OPPO

Reno2

Reno2 Z

A9 2020

A5 2020

Reno

Reno Z

Reno 10X Zoom

Find X2

Realme

Nokia

LG

LG V60 ThinQ 5G

LG V50 ThinQ

LG G8X ThinQ

LG G8s ThinQ

Sony

Xperia L4

Xperia 1 II

Xperia 1

Xperia 5

Xperia 10

Xperia 10 Plus

Xperia 10 II

Xperia L3

ASUS

OnePlus

Motorola

Come già detto, questa prima lista è stata stilata analizzando gli smartphone che i vari brand hanno aggiornato negli anni precedenti. Per esempio, considerando che la serie Galaxy Note 8 e Galaxy S8 non si aggiornerà ad Android 10, abbiamo ritenuto opportuno non inserire la gamma Galaxy Note 9 e Galaxy S9 nell’elenco degli smartphone aggiornabili ad Android 11.

La lista qui presentata potrebbe allargarsi e subire delle modifiche nel corso dei prossimi mesi in seguito a nuove presentazioni e alle comunicazioni ufficiali da parte dei vari produttori. Continueremo ad aggiornare costantemente questo articolo.