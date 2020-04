Xiaomi ha appena ufficializzato MIUI 12, la nuova versione della personalizzazione basata su Android, e i primi smartphone che riceveranno questa attesa novità. Le migliorie, rispetto alla versione precedente, sono numerose e riguardano principalmente le animazioni.

Per il momento, non sappiamo quando l’update arriverà anche nel mercato europeo e la lista degli smartphone interessati molto probabilmente varierà.

Nuove animazioni, l’interfaccia utente, modalità Always On e fitness

La principale novità riguarda le animazioni. Xiaomi ha deciso di rivedere molti effetti e il risultato è più che convincente. I movimenti sono ora più fluidi a vari. Nel video a seguire è possibile scoprire alcuni tra questi effetti, ovvero: la pagina del consumo energetico, la “pulizia” dello smartphone, la chiusura e l’eliminazione delle applicazioni.

Gli sviluppatori hanno anche deciso di modificare l’interfaccia utente, che appare ora più pulita, e di inserire nuovi effetti per la modalità Always On (Sempre Acceso). In particolare, possiamo vedere delle interessanti animazioni legate a nuovi sfondi animati (a tema “Pianeti”).

Presente anche una schermata in cui sarà possibile accedere velocemente al rilevamento delle attività fisiche. Quest’area è particolarmente utile per tutti coloro i quali utilizzano anche una smartband, come Xiaomi Mi Band 4 (disponibile all’acquisto su Amazon).

Gesture di navigazione, Multi-Window e Picture-in-Picture

Durante gli ultimi mesi, sono sempre più numerosi gli utenti che scelgono di utilizzare le gesture di navigazione. Quelli presenti nei dispositivi Xiaomi in precedenza erano abbastanza convincenti, ma lontani da quelli presenti nella versione stock di Android. Con MIUI 12 le cose cambieranno: la qualità sarà sempre alta e i gesti utili per la navigazione saranno molto più simili a quelli presenti in altri dispositivi.

Introdotte anche le funzionalità Multi-Window e Picture-in-Picture. Esse consentono ai consumatori di effettuare più azioni in meno tempo. Sarà quindi possibile rispondere a un messaggio semplicemente espandendo la relativa notifica. Una seconda applicazione potrà essere inserita nel display in uno spazio fluttuante.

MIUI 12: gli smartphone che saranno aggiornati

Xiaomi ha diffuso anche una lista degli smartphone che otterranno il nuovo aggiornamento. Questo elenco si riferisce al mercato cinese ed è probabile che in Europa i dispositivi interessati cambieranno. MIUI 12 arriverà a partire dal prossimo giugno.

Xiaomi Mi 10;

Xiaomi Mi 10 Pro;

Xiaomi Mi 9;

Xiaomi Mi 9 SE;

Xiaomi Mi 8 Youth Edition;

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition;

Xiaomi Mi 8 SE;

Xiaomi Mi 8;

Xiaomi Mi 6;

Xiaomi Mi 6X;

Xiaomi Mi CC9 Pro;

Xiaomi Mi CC9;

Xiaomi Mi MIX 3;

Xiaomi Mi MIX 2s;

Xiaomi Mi MIX 2;

Xiaomi Mi Note 3;

Xiaomi Mi Max 3;

Redmi K30 Pro;

Redmi K30 5G;

Redmi K30 4G;

Redmi K20 Pro;

Redmi K20;

Redmi Note 8 Pro;

Redmi Note 7 Pro;

Redmi Note 7;

Redmi Note 5.