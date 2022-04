Tra le tante funzionalità della MIUI 13, l’interfaccia che ha raggiunto molti smartphone Xiaomi, Redmi e Poco nel corso degli ultimi mesi, si nasconde un menù molto utile per effettuare una serie di test sul dispositivo.

Foto generiche

Vediamo insieme in cosa consiste questo menù “segreto” e come attivarlo a bordo del vostro device.

Menù di test MIUI 13, cos’è?

Il menù di test nascosto negli smartphone dotati di MIUI 13 rientra nei menù CIT (Control and Identification Toolbox). Con questo nome si indica una funzionalità di Android che permette di effettuare test diagnostici su ogni componente del dispositivo.

La funzionalità principale del menù CIT è quella di verificare il corretto funzionamento di tutte le parti di uno smartphone, dal touchscreen alle schede SIM ai sensori biometrici e di prossimità. Potrete inoltre calibrare il giroscopio e il sensore di prossimità e risalire al vostro indirizzo Bluetooth.

Questo menù vi sarà dunque di grande utilità se il vostro dispositivo ha subito un danno, per esempio in seguito a una caduta, oppure se avete appena acquistato uno smartphone di seconda mano e volete testarlo a fondo per eventuali difetti.

Il menù CIT è utilizzato anche dall’assistenza Xiaomi prima di effettuare riparazioni sui dispositivi. Proprio perché si tratta di una funzionalità avanzata, di solito non è visibile in chiaro nelle impostazioni degli smartphone: l’utente dev’essere a conoscenza di una combinazione di tasti o di uno specifico codice dialer per poterla attivare.

Come attivare il menù CIT

Per attivare il menù di test a bordo degli smartphone con MIUI 13 potete seguire due strade.

Dal menù Impostazioni

Il menù di test si nasconde in Impostazioni > Info sistema > Tutte le specifiche. Non lo troverete però attivo di default: per visualizzarlo dovrete ogni volta fare tap ripetutamente sulla voce “Versione kernel” finché non apparirà.

Dal tastierino

Potete anche attivare il menù CIT a partire dal tastierino numerico del vostro smartphone Xiaomi, Redmi o Poco. Nello specifico, la combinazione da inserire per richiamare il menù test della MIUI è la seguente:

*#*#6484#*#*

Menù CIT MIUI 13, tutte le funzioni

All’interno del menù CIT della MIUI 13 troverete in totale più di 50 test di diagnostica che potrete effettuare sul vostro smartphone Xiaomi, Redmi o Poco. Riportiamo di seguito l’elenco completo tradotto in italiano.

Funzioni principali

Info versione Schede SIM Vibrazione Tastiera LED di notifica Sensore touch Display Ricevitore Test tweeter inferiore Test woofer inferiore Test tweeter superiore Test woofer superiore Microfono principale Microfono anteriore Test audio in uscita Scan Wi-Fi Indirizzo Wi-Fi Scan Bluetooth Indirizzo Bluetooth Accelerometro Giroscopio Sensore magnetico Sensore di prossimità Sensore di pressione Sensore di frequenza luminosa Sensore di luminosità Fotocamera posteriore Fotocamera anteriore Teleobiettivo Fotocamera Ultra Indicatore di batteria Test caricamento OTG Test ricarica wireless Test ricarica inversa Test NFC GPS Sensore SAR e raccolta dati Test sensore d’impronte digitali Test input impronta

Funzioni aggiuntive