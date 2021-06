MIUI 13, annuncio previsto in piena estate?

Non tutti gli utenti hanno ancora ricevuto la MIUI 12.5, annunciata da Xiaomi a dicembre 2020 e ancora in fase di diffusione su moltissimi dispositivi del brand, che già si parla di MIUI 13. Uno sviluppatore Xiaomi potrebbe aver svelato per errore il periodo in cui verrà annunciata la nuova evoluzione di una delle skin Android tra le più amate in assoluto.

La MIUI 12.5 è stata “un’anomalia” nel ciclo di rilascio delle versioni software di Xiaomi. Non era mai successo nella storia della società, infatti, che venisse annunciata una versione intermedia tra due diverse generazioni della UI.

Complice la pandemia da Covid-19 che ha colpito tutto il mondo, i lavori per lo sviluppo della MIUI 13 potrebbero essere stati rallentati. Questi rallentamenti hanno probabilmente reso necessaria la realizzazione di una versione software intermedia, per l’appunto, da affiancare all’arrivo sul mercato dei terminali di ultima generazione come Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Ultra e gli altri prodotti del 2021.

Uno degli sviluppatori di Xiaomi, conosciuto su Weibo come Big Li, avrebbe condiviso sul proprio profilo nel social cinese un post contenente una frase davvero interessante, la quale potrebbe aver svelato per errore la finestra temporale entro la quale potremmo vedere finalmente annunciata MIUI 13.

“Il meccanismo del centro di testing interno verrà regolato in agosto, in seguito alla nuova versione della MIUI“.

Il developer avrebbe accennato, quindi, ad una nuova versione della MIUI in arrivo ad agosto 2021, praticamente a soli due mesi di distanza da oggi.

Non è stato fatto un riferimento esplicito alla MIUI 13, di conseguenza il riferimento potrebbe indicare anche un’ulteriore evoluzione della MIUI 12 che potrebbe essere indicato con il nome di MIUI 12.6. Detto questo però, osservando il ciclo classico di rilascio delle nuove UI Xiaomi nel corso degli anni, è plausibile che la MIUI 13 possa essere annunciata proprio durante l’estate.

Certo, la speranza è quella che il team di sviluppatori risolva nel frattempo anche gli svariati bug che stanno colpendo l’interfaccia proprietaria Xiaomi di recente, magari con l’aiuto del MIUI Pioneer Group.