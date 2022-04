I cosiddetti router WiFi portatili (in questo caso specifico i router 5G), solitamente noti come “saponette”, hanno visto crescere esponenzialmente la propria diffusione negli ultimi anni a causa di diversi fattori concomitanti. Il bisogno sempre più diffuso di poter essere connessi e produttivi anche in vacanza o in luoghi difficilmente raggiunti dai classici servizi di connessione fissa, l’avvento della pandemia che ha fatto diventare lo smart working un’abitudine assai diffusa da cui molte aziende non torneranno mai più del tutto indietro, assieme alla diffusione sempre più capillare di servizi online e in streaming hanno fatto sì che questi dispositivi in pochi anni siano diventati sempre più ricercati e utili.

Per facilitarvi dunque il compito di trovare ciò che più fa al caso vostro senza trascorrere ore a navigare tra uno shop online e un altro abbiamo deciso di approntare questa guida che sarà poi periodicamente aggiornata sia nei prodotti sia, eventualmente, con l’emergere di nuove soluzioni e tecnologie. Di router WiFi portatili infatti ce ne sono diversi tipi, dai semplici hot spot 3G o 4G fino ai complessi router 5G con funzioni avanzate, ampio supporto a molti dispositivi connessi contemporaneamente e capacità di gestire anche streaming “pesanti” come nel caso dei film ad alta risoluzione.

Ma perché acquistare un dispositivo di questo tipo quando ultimamente tutti gli smartphone sono in grado di offrire una connessione tramite la funzione hotspot via connessione bluetooth? Perché le cose non sono così semplici. Anzitutto dipende come sempre dalle proprie necessità: se siete fuori qualche giorno da soli e dovete solo controllare la posta o svolgere qualche piccolo task di poco conto lo smartphone è anche sufficiente.

Viceversa, se in casa siete tanti o avete diversi dispositivi da connettere, magari contemporaneamente e magari volete anche accedere contemporaneamente ai tanti servizi in streaming audio e video per non parlare dell’home banking e di altre funzioni online, beh allora avete bisogno di un dispositivo più professionale, senza contare che lo smartphone è più esposto per quanto riguarda la sicurezza e che la funzione hotspot consuma rapidamente la batteria, diminuendo così drasticamente l’autonomia del vostro dispositivo, mentre questi dispositivi sono dotati di batteria apposite, decisamente più adatte a questo tipo di utilizzo.

I migliori router 5G

NETGEAR MR5200 Nighthawk

Apriamo subito con il NetGear MR5200 Nighthawk, forse uno dei migliori router 5G portatile disponibile sul mercato. Si tratta di un dispositivo piccolo e leggero (105 x 105 x 21,5 mm, 240 g), elegante nelle sue linee semplici e nella sua colorazione nera, ma dotato di un concentrato di tecnologia di ultima generazione. Il Nighthawk infatti ha anzitutto un display touch a colori da 6,1 cm per poter interagire con funzioni e impostazioni. Da un punto di vista tecnologico invece troviamo ovviamente un modello 5G di ultima generazione, abbinato a un modulo Dual-band 2,4 GHz e 5 GHz AX1800 WiFi 6, con supporto fino a 32 dispositivi e velocità massima di 1.8 Gbps. Il router, che supporta il funzionamento anche sottocarica, è dotato di una porta Gbps Ethernet e due RF TS9, ed offre una batteria ricaricabile da 5040 mAh che garantisce fino a 13 ore di autonomia e può essere utilizzato anche tramite la pratica app mobile.

Vedi su Amazon

Huawei E6878

Sempre compatto, ma più grande, è lo Huawei E6878. Il dispositivo, che misura ‎171 x 95 x 72 cm con un peso di 648 grammi, ha una forma rettangolare e una colorazione bianca. Huawei ha puntato con questo prodotto a contenere i prezzi senza al contempo rinunciare a ciò che è indispensabile. Ecco dunque che il router non ha porte aggiuntive e presenta un piccolo display monocromatico, utile solo per ricevere le informazioni principali sul funzionamento del dispositivo. Il router è comunque dotato di un chip 5G in grado di supportare una velocità massima in download pari a 1.65 Gbps ed è dotato di tecnologia WiFi Pro dual band, mentre la batteria da 4000 mAh consente un’ottima autonomia.

Vedi su Amazon

Zyxel Nr 7101

Se siete in cerca di un router 5G “rugged”, in grado di funzionare in qualsiasi posto e in qualsiasi condizione meteo allora lo Zyxel Nr 7101 è quello che fa per voi. Compatto (256 x 255 x 58 mm) ma non particolarmente leggero (1.14 Kg), lo Zyxel è infatti in grado di garantire elevata resistenza grazie a una struttura robusta. Il dispositivo è infatti garantito contro polvere, sporco, sabbia e acqua grazie alla certificazione IP68, ed è in grado di resistere ai venti a livello di uragano (livello 16, 200 Km orari) e alle temperature più estreme (da -40 °C a +60 °C), mentre la certificazione avanzata K.21 assicura anche protezione dai fulmini. Ma non finisce qui, Lo Zyxel infatti ha anche un chip 5G NR che, in abbinamento a un’antenna MIMO 4×4, può garantire una velocità di download teorica fino a 5 Gbps. Il router infine supporta la modalità standalone (SA)/non standalone (NSA) e la funzione di slicing della rete ed è controllabile anche tramite app, sia da dispositivi Android che Apple.

Vedi su Amazon

D-Link DWR-2101

Chi ha bisogno invece di un router 5G completo e versatile, può orientarsi verso il D-Link DWR-2101, un dispositivo che misura appena 235 x 119 x 72 mm con un peso di 235 grammi. Dotato di un ampio display touch a colori da 2,4 pollici, il DWR-2101 ha anche una porta Gigabit Ethernet e può offrire fino a 14 ore di autonomia grazie a una batteria removibile da 5260 mAh a carica rapida. Il D-Link si presenta con forme curate e una colorazione grigio scura ed è utilizzabile anche con un comodo supporto orizzontale da tavolo. Infine il modulo 5G equipaggiato consente velocità teoriche di 1.6 Gbps, mentre il supporto allo standard WiFi 6 fino a 1.8 Gbps, consente la connessione contemporanea di un massimo di 32 dispositivi.

Vedi su Amazon

AVM FRITZ!Box 6850 5G

Chiudiamo infine con l’AVM Fritz!Box 6850 G, versione di ultima generazione del popolare router bianco e rosso, caratterizzato dalla sua peculiare forma pensata per un utilizzo da tavolo. Questo dispositivo, benché compatto (208 x 150 x 37 mm) non è infatti esattamente portatile, perché dotato di alimentazione via cavo. Del resto il suo grande numero di porte e la funzione di switch integrato lo rendono più adatto ad utilizzi in postazioni statiche. Quattro porte LAN RJ-45, una per linea telefonica e una USB 3.0 ne completano la dotazione. Il centralino integrato con base DECT supporta fino a sei telefoni senza fili e un telefono analogico. Funzioni comfort, come la sincronizzazione dei contatti e la telefonia HD, per una trasmissione vocale cristallina assicurano il massimo piacere nelle telefonate. Il Fritz!Box infine integra un chip 5G di ultima generazione con supporto a una velocità massima teorica di 1.3 Gbps, mentre il modulo WiFi è di tipo dual band (2.4/5 GHz).

Vedi su Monclick

Come scegliere il router 5G

Scegliere un router 5G portatile non è un’operazione così immediata come potrebbe sembrare, perché per selezionare il prodotto migliore che fa per noi dobbiamo valutare diversi aspetti, come il tipo di rete e di connessione WiFi supportata, l’autonomia e le dimensioni, oltre ovviamente al prezzo. Vediamo dunque una ad una tutte le caratteristiche da tenere presenti nella valutazione.

Rete

La rete utilizzata è una prima, importante discriminante nella scelta. Come gli smartphone infatti, anche questi router 5G portatili si appoggiano alle reti di telefonia mobile per consentirci di connetterci ovunque siamo, utilizzando una semplice scheda SIM. Valutare dunque il tipo di rete supportata è fondamentale, perché questo criterio influenzerà direttamente le prestazioni ottenibili, ma anche il prezzo di acquisto, che per i modelli 5G, i più recenti e performanti, è decisamente elevato.

Le reti di telefonia mobile sfruttano oggi diverse tecnologie, che differiscono l’una dall’altra per copertura e per velocità di navigazione. Le principali reti supportate sono 3G, 4G, 4G+ e appunto 5G. Senza scendere in tecnicismi eccessivi, le differenze tra esse possono essere riassunte nella velocità di trasmissione e ricezione dei dati e nella copertura del territorio. La più vecchia è ovviamente al rete 3G, ormai poco diffusa e in via di smantellamento, che offre anche le velocità inferiori, che solitamente non raggiungono la doppia cifra in termini di Mbps. 4G, 4G/LTE e 4G+ sono invece attualmente le reti più diffuse ed attive e quelle che offrono il miglior compromesso tra prestazioni e prezzo delle tariffe. In particolare l’ultima può raggiungere velocità teoriche comprese tra i 150 Mbps e i 2 Gbps, ma ovviamente la velocità effettiva è assai inferiore. Il 5G infine come detto è la tecnologia più recente. La copertura in Italia è ancora in fase di avanzamento, per cui è bene verificare di essere in una zona già coperta, mentre le prestazioni hanno compiuto un drammatico salto in avanti, con velocità massime teoriche attorno ai 10 Gbps, che nella vita reale si traducono in circa 200 Mbps effettivi.

Insomma, un compromesso tra prestazioni, costi e copertura sarà inevitabile e per questo è importante verificare attentamente quale soluzione sia più adatta complessivamente, tenendo presente ad esempio che in campagna o al mare difficilmente avremo possibilità di accedere a una rete 5G, che quella 3G è ormai in fase di spegnimento e quella 4G/4G+ ha costi contenuti e grande diffusione ma prestazioni nella norma.

Standard WiFi supportati

L’altra caratteristica tecnica di cui tenere conto nella scelta del modem portatile è il tipo di standard WiFi supportato. Come accade infatti per gli analoghi domestici, anche questi dispositivi utilizzano bande di frequenza diverse per connettersi ai vari dispositivi. Le due soluzioni più diffuse sono quelle con supporto a banda singola, solitamente ai 2,4 GHz, più lenta, o dual band, in cui si utilizza anche quella a 5 GHz, più veloce. I modelli più avanzati però, ad esempio quelli con supporto allo standard Wi-Fi 6 (802.11ax), supportano anche una terza banda.

Attenzione però anche qui, perché l’utilità di queste soluzioni è assai relativa: se dovete solo connettervi di tanto in tanto per controllare qualche mail o navigare un po’ anche un single band va benissimo, mentre le soluzioni dual e tri band più avanzate sono utili soltanto per chi eventualmente deve trasferire file assai pesanti o fa ampio uso di servizi in streaming. Inoltre queste ultime due soluzioni solitamente consentono la connessione di un numero elevato di dispositivi contemporaneamente, offrendo anche una maggior stabilità del segnale.

Supporto SIM

Una volta decisa la tipologia di modem portatile che fa al caso nostro un’altra scelta importante da effettuare è quella tra l’acquisto di un dispositivo “bloccato”, ossia venduto da uno specifico operatore e utilizzabile quindi solo con la SIM acquistata contestualmente, oppure uno sbloccato, utilizzabile quindi con l’operatore che preferiamo.

La scelta è del tutto soggettiva e dipende da abitudini, preferenze, eventuali offerte a cui si è avuto accesso eccetera. Ovviamente se si ha una routine piuttosto stabile, l’acquisto di un modem bloccato di proprio gradimento non rappresenta un problema particolare, mentre chi viaggia all’estero potrebbe avere l’esigenza di cambiare spesso SIM.

Autonomia

Come in tutti i dispositivi mobili, anche nei modem portatili l’autonomia è fondamentale. Attenzione quindi perché, a seconda della capacità della batteria, solitamente indicata in mAh o milliAmpere/ora, il modem può vantare un’autonomia che va da una manciata di ore a più di un giorno. Il prezzo tra un modem con una batteria da 2000 o da 6000 mAh sarà ovviamente differente, per questo, come sempre, valutate attentamente di cosa avete bisogno: se dovete connettervi per pochi minuti o per poche ore al giorno un modello base sarà più che sufficiente, altrimenti dovrete rivolgervi a modem più performanti. Da tenere in considerazione infine anche la possibilità, non scontata, del modem di poter funzionare anche mentre è in ricarica.