Migliori router wi-fi (novembre 2024)

Il router, spesso trascurato, è in realtà il cuore pulsante di qualsiasi rete, capace di influenzare significativamente l'esperienza di navigazione di ogni dispositivo ad essa connesso. Che voi stiate giocando online, svolgendo videochiamate internazionali per il vostro business, o eseguendo altre operazioni che richiedono una connessione Internet solida e affidabile, il router gioca un ruolo fondamentale. Un buon router non dovrebbe solo garantire prestazioni ottimali, ma anche essere intuitivo nella configurazione, semplice da utilizzare e duraturo nel tempo. L'obiettivo è quello di individuare un dispositivo che possa fungere da punto di riferimento costante per tutte le vostr esigenze di connettività, sia a breve che a lungo termine.

La scelta di un router, tuttavia, può essere tutt'altro che semplice. Il mercato è inondato di opzioni, molte delle quali vantano funzionalità simili, creando un vero e proprio labirinto per l'utente medio. Ciò nonostante, è importante ricordare che, nonostante le somiglianze superficiali, la qualità e l'efficienza dei router possono variare considerevolmente a seconda delle caratteristiche hardware e software. Ad esempio, alcuni dispositivi possono essere specializzati per il gaming, altri per l'integrazione con smart home, e così via. In altre parole, ogni router è progettato con un pubblico specifico in mente, il che significa che esiste un dispositivo "giusto" per ogni tipo di utente. L'importante è fare una ricerca accurata e considerare attentamente le proprie esigenze prima di prendere una decisione.

Per agevolare questa scelta, abbiamo creato questa guida, in cui vi forniremo consigli utili per selezionare il router più adatto alle vostre esigenze, basandoci su vari parametri e tipi di utilizzo. Questo articolo sarà periodicamente aggiornato per riflettere le novità del mercato e i modelli più attuali. Vi invitiamo a consultare regolarmente questo articolo per rimanere aggiornati sui migliori router disponibili sul mercato.

Con l'aggiornamento di ottobre 2024, abbiamo controllato tutti i link in modo da indirizzarvi sempre verso le migliori offerte sul mercato.

Prodotti

ASUS RT-AX86U Pro AX5700 Per gli utenti "smanettoni" Perfetto per chi vuole gestire ogni singola impostazione € 199.06 su Amazon Grazie alla sua tecnologia WiFi 6 ultraveloce dual band, il router ASUS RT-AX86U Pro AX5700 garantisce una velocità di navigazione fino a 5.700Mb/s, con supporto per canali a 160 MHz, migliorando notevolmente l'efficienza e il throughput rispetto ai router tradizionali. Una delle sue principali caratteristiche è l'ASUS RangeBoost Plus, che consente un'estensione significativa della portata del segnale e della copertura complessiva, permettendovi di godere di una connessione stabile e veloce in ogni angolo della vostra casa o del vostro ufficio. Per gli appassionati di gaming, il router ASUS RT-AX86U Pro AX5700 offre una modalità apposita che minimizza ritardo e latenza, garantendo un'esperienza di gioco fluida e reattiva. La sicurezza è una priorità per l'ASUS RT-AX86U Pro AX5700. Con il servizio ASUS Safe Browsing, è possibile bloccare contenuti indesiderati, proteggendo i tuoi bambini filtrando i contenuti espliciti dai risultati di ricerca. Inoltre, è fornito con un abbonamento gratuito a vita ad AiProtection Pro, che protegge la rete domestica da minacce esterne. Per rendere le sue prestazioni ottimali, sacrificando la garanzia, si potrebbe installare un firmware customizzato, tipo Asuswrt-Merlin. MSI RadiX AXE6600 WiFi 6E Uno dei router più potenti Ottimo e completo, perfetto per i videogiocatori € 275 su Amazon Progettato per il gaming, il router MSI RadiX AXE6600 WiFi 6E si distingue per il suo design grigio e nero che ricorda la parte anteriore di una macchina sportiva, completa di griglie di raffreddamento scolpite e bordi smussati. Uno dei principali punti di forza del RadiX AXE6600 è la sua nuova banda a 6 GHz, che consente di godere di un WiFi senza interferenze con velocità di trasferimento tri-band simultanee fino a 6600 Mbps. La sua capacità di supporto delle reti WiFi è molto ampia, coprendo WiFi 6E (802.11ax), WiFi 6 (802.11ax), WiFi 5 (802.11ac), WiFi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a. In termini di velocità di trasferimento dati, fornisce fino a 574 Mbps a 2.4GHz AX e fino a 1201 Mbps a 5GHz AX. MSI RadiX AXE6600 offre anche una connessione cablata ad alta velocità grazie a una porta WAN/LAN da 2.5 Gbps, oltre a controlli parentali robusti e divertenti effetti di illuminazione. Il router si conferma una scelta eccellente per gli appassionati di gaming che cercano una connessione stabile, veloce e libera da interferenze. AVM Fritz!Box 6890 LTE Edition Il migliore con SIM Per chi vuole usare una connessione 4G anche a casa € 329 su Amazon AVM FRITZ!Box 6890 LTE Edition è un modem router versatile e performante, capace di assicurare connettività costante grazie alla compatibilità con reti DSL fino a 300 Mbit/s e 4G LTE fino a 300 Mbit/s o 3G fino a 42 Mbit/s. Con una scheda SIM e un abbonamento dati, garantisce connessione continua anche in assenza di rete fissa, rendendolo un'opzione ideale per chi non dispone di rete fissa o per chi necessita di una connessione stabile. Il router AVM FRITZ!Box 6890 LTE Edition offre diverse opzioni di connettività grazie a una varietà di porte, tra cui quattro porte LAN conformi allo standard Gigabit Ethernet e una WAN, oltre alla possibilità di collegare telefoni analogici, digitali e cordless con tecnologia DECT. Inoltre, una porta USB 3.0 consente di collegare stampanti o memorie esterne, trasformando AVM FRITZ!Box 6890 LTE Edition in un media server accessibile da remoto tramite l'app MyFRITZ!, disponibile su Android e iOS. Una delle funzionalità chiave del FRITZ!Box 6890 LTE è la tecnologia WiFi Mesh, che estende la copertura del segnale WiFi senza diminuire la velocità o la stabilità della connessione, rendendola ideale per le smart home. Supporta lo standard Dual Band e utilizza la tecnologia MU-MIMO per una distribuzione ottimale del segnale. Il dispositivo, con interfaccia completamente in italiano, supporta velocità fino a 1733 Mbit/s su banda a 5 GHz e 800 Mbit/s su quella a 2,4 GHz. TP-Link Archer C6 Router Gigabit più conveniente Per chi vuole spendere il meno possibile € 39.99 su Amazon Il router TP-Link Archer C6 è offre connettività una dual band, fornendo fino a 300Mb/s sulla banda 2.4GHz e sino a 867Mb/s sulla banda 5GHz, per una velocità combinata totale di 1200Mb/s. Inoltre, il router dispone di tecnologia MU-MIMO, permettendo al dispositivo di trasferire dati a più dispositivi contemporaneamente, migliorando così le prestazioni generali. In aggiunta, il TP-Link Archer C6 integra anche la tecnologia Beamforming, che ottimizza la copertura wireless, rendendo il segnale Wi-Fi più diretto e focalizzato verso i dispositivi connessi. Il router TP-Link Archer C6 è equipaggiato con 4 antenne esterne e una interna, così da fornire connessioni stabili e un'ottima copertura. Inoltre, può essere facilmente installato per lavorare con un modem via cavo o DSL, e le sue impostazioni wireless possono essere modificate tramite l'applicazione Tether. Infine, supporta il protocollo di sicurezza WPA3, il più sicuro per gestire i dati che circolano sulla rete wireless. Tenda RX12 Pro AX3000 Più economico con Wi-Fi 6 Per avere il Wi-Fi 6 spendendo poco € 54.99 su Amazon Per chi desidera un semplice router economico che disponga di WiFi 6, il router Tenda RX12 Pro AX3000 costituisce una buona scelta. Il dispositivo è dotato di una CPU Broadcom quad-core a 1.7 GHz ed è capace di raggiungere velocità di trasferimento dati fino a 2976Mb/s. Il router supporta l'ultima generazione dello standard Wi-Fi su entrambe le bande a 2.4 GHz e a 5 GHz, offrendo una connessione ideale per il gaming online, lo streaming 4K e il download di file di grosse dimensioni. Il segnale Wi-Fi è migliorato grazie a 4 moduli di potenziamento e a 5 antenne esterne ad alto guadagno da 6 dBi, garantendo una copertura robusta e affidabile in tutta la casa. Le tecnologie OFDMA e MU-MIMO permettono a più dispositivi di condividere la banda contemporaneamente, riducendo latenza e jitter, per un'esperienza di gioco multiplayer senza interruzioni. Il router supporta una larghezza di banda di 160 MHz, ideale quando utilizzato con smartphone compatibili, per evitare interferenze e godere di un Wi-Fi 6 veloce e fluido. In caso di problemi di rete, offre una funzione di diagnosi intelligente attivabile con un click, per controlli automatici e risoluzione rapida dei problemi. TP-Link Deco X50 Mesh WiFi Per coprire tutta la casa Per portare il Wi-Fi in tutta la casa € 199.99 su Amazon Il set TP-Link Deco X50 Mesh WiFi, grazie alla tecnologia MESH 6, vi permette di avere una copertura ottimale per tutta la vostra abitazione. Il pacchetto include Tre unità Deco X50, che insieme riesco a coprire fino a 604 m², consentendo il collegamento di oltre 150 dispositivi simultaneamente, eliminando così i punti morti della connessione. TP-Link Deco X50 Mesh WiFi offre una velocità Wi-Fi ultraveloce con Wi-Fi 6, fino a 3.000Mb/s (2.402Mb/s sulla banda 5GHz e 574Mb/s su quella 2,4 GHz), offrendo una risposta più rapida durante il gioco o lo streaming 8K, anche quando più dispositivi trasmettono dati simultaneamente. Per quanto riguarda la sicurezza, Deco X50 dispone del protocollo WPA3 e del servizio TP-Link HomeCare che offre funzionalità personalizzate, tra cui controllo genitori, antivirus e qualità del servizio (QoS), per un'esperienza online più sicura. Ultimo, ma non certo per importanza, la compatibilità con Alexa, che consente di controllare il sistema con comandi vocali semplici e convenienti.

Come scegliere un router wi-fi

La prima cosa da fare è valutare la qualità propria rete locale, individuando "il ruolo" da assegnare al nuovo dispositivo che si sta pensando di acquistare: se ad esempio il router dovrà comandare l'intero network, è probabile che debba disporre di un hardware più potente e che sia dotato di un software che consenta di gestire le varie funzioni da PC. Oltre a questo, è necessario controllare le configurazioni presenti sul network, in modo da capire quali sono le funzioni che dovrà supportare il nuovo router, quanti dispositivi verranno collegati, la larghezza di banda necessaria e la velocità di trasferimento dati richiesta per eseguire in modo ottimale tutte le operazioni nella vostra rete domestica o aziendale.

È inoltre bene distinguere le differenze sostanziali tra quattro dispositivi che spesso, a causa delle funzioni abbastanza simili tra di loro, vengono confusi l'uno per l'altro e potrebbero portare a un acquisto errato: in questa guida tratteremo i migliori router disponibili sul mercato, che sostanzialmente fanno parte di una famiglia che comprende anche modem, modem router e range extender. Cos'è che differenzia queste quattro tipologie di dispositivi?

Router : sono dispositivi che non hanno un modem integrato, necessitando dunque di un modem supplementare non potendosi collegare direttamente a internet;

: sono dispositivi che non hanno un modem integrato, necessitando dunque di un modem supplementare non potendosi collegare direttamente a internet; Modem : dispositivi che, in un certo senso, rappresentano il duale del router: possono collegarsi direttamente a internet, ma non sono in grado di distribuire la rete tra più dispositivi (ed è qui che entrano in gioco i router);

: dispositivi che, in un certo senso, rappresentano il duale del router: possono collegarsi direttamente a internet, ma non sono in grado di distribuire la rete tra più dispositivi (ed è qui che entrano in gioco i router); Modem Router : un mix tra i due dispositivi visti in precedenza: può essere connesso direttamente a internet tramite il cavo telefonico ed è contemporaneamente in grado di distribuire la connessione su più dispositivi, eliminando il bisogno di due dispositivi separati che svolgano queste funzioni;

: un mix tra i due dispositivi visti in precedenza: può essere connesso direttamente a internet tramite il cavo telefonico ed è contemporaneamente in grado di distribuire la connessione su più dispositivi, eliminando il bisogno di due dispositivi separati che svolgano queste funzioni; Range Extender: conosciuti più spesso come "ripetitori Wi-Fi", hanno l'unica funzione di estendere il raggio d'azione di una rete già esistente, nel caso in cui il segnale dal modem principale non riesca a raggiungere in modo ottimale una certa stanza dell'edificio a causa dei muri troppo spessi o a causa dell'eccessiva distanza.

In base a questi parametri, alle proprie esigenze e ai gusti personali (ed ovviamente anche al budget), è possibile decidere quale sia il miglior router che possa garantire al proprio network un'efficienza tale da non compromettere le attività, dandoci la sicurezza che tutto il sistema funzioni in modo adeguato e tutti i dispositivi riescano a comunicare tranquillamente tra di loro, riducendo al minimo eventuali intoppi. Ne abbiamo trovati alcuni che potrebbero adattarsi a varie situazioni, che vanno dal semplice router per la rete di casa, fino a quello più complicato e personalizzabile per gli utenti "smanettoni". Trattandosi di router non hanno un modem integrato, "costringendo" dunque l'utente a utilizzare con una configurazione "a cascata".