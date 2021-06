Motorola Defy (2021) è ufficiale, lo smartphone rugged torna dopo 11 anni

Motorola e Bullit Group, quest’ultimo è il gruppo responsabile anche della produzione degli smartphone CAT, hanno annunciato l’arrivo di una nuova versione di un dispositivo visto l’ultima volta ben 11 anni fa: date il benvenuto al nuovo Motorola Defy!

Motorola Defy riprende l’idea dello smartphone originale del 2010, si tratta infatti di un dispositivo rugged ed in grado di resistere alle sfide più dure che uno smartphone possa sopportare. Lo smartphone possiede una doppia scocca sigillata ed è certificato contro l’intrusione di acqua e polvere secondo lo standard IP68.

“Soprattutto nella situazione attuale, la questione dell’igiene non è mai stata così importante. Ecco perché il Motorola Defy può essere lavato tanto facilmente e tanto spesso quanto le vostre mani” scrive l’azienda nel comunicato stampa.

Secondo l’azienda, lo smartphone può resistere facilmente a ripetuti test di caduta da un massimo di 1,8m e può anche resistere a temperature e vibrazioni estreme in quanto costruito secondo alcune delle direttive dello standard militare MIL-STD-810H.

A colpire è anche la fotocamera di Motorola Defy, aspetto solitamente lasciato in secondo piano negli smartphone rugged. Il dispositivo utilizza una fotocamera da 48MP con lenti dall’apertura focale f/1.84 e supporta la tecnologia di unione dei pixel Quad-Bayer per catturare immagini più luminose.

Non attirerà lo stesso livello di interesse il display da 6,5″ con risoluzione HD+, tuttavia esso è protetto da un pannello protettivo in vetro Gorilla Glass Victus. La batteria da 5000mAh permette allo smartphone di resistere per “giorni”, secondo l’azienda.

Motorola Defy (2021): specifiche tecniche

Motorola Defy (2021) Display 6,5″, HD+

Gorilla Glass Victus spesso 0,7 mm, incassato 0,5 mm (bordo rialzato)

Può essere utilizzato con le dita bagnate Design e resistenza Certificazione IP68 contro l’ingresso di acqua e polvere

Impermeabile fino a una profondità di 1,5 metri per un massimo di 35 minuti. Doppia custodia sigillata

Certificato secondo lo standard militare MIL-SPEC 810H: resistente a differenze estreme di temperatura, vibrazioni e test di caduta

Resistente alle cadute fino a 1,8 metri su acciaio, interno strutturalmente rinforzato (PCB), cinghia a mano di alta qualità per evitare cadute accidentali

Lavabile con sapone e disinfettanti SoC Qualcomm Snapdragon 662 RAM 4GB Memoria interna 64GB

Espandibile con MicroSD Batteria e ricarica 5000mAh

Ricarica TurboPower 20W Fotocamere posteriori Principale da 48MP f/1.8

Sensore di profondità da 2MP

Macro da 2MP Fotocamera frontale 8MP Sistema operativo Android 10 (previsto aggiornamento ad Android 11)

Android Enterprise Altro NFC, Bluetooth 5.0, Dual SIM, Jack da 3,5mm, Push-to-talk, Porta USB Tipo-C impermeabile

Motorola Defy è disponibile in Verde Foresta o Nero al prezzo di 329,00 euro sul sito www.motorolarugged.com, su motorola.com e in alcuni negozi. Il comunicato ci è stato inviato dalla divisione tedesca del brand, non sappiamo ancora quando e se Motorola Defy sarà ufficialmente disponibile anche sul nostro territorio nazionale.