Motorola potrebbe presto presentare uno smartphone di fascia alta, con alcune caratteristiche simili a quelle di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (attualmente disponibile all’acquisto su Amazon). Il brand, oramai da diversi anni, è particolarmente attivo nella fascia media e in quella bassa. Le cose però potrebbero presto cambiare.

Motorola Edge+ 5G, di cui si parla ormai da diversi mesi, potrebbe essere un top di gamma con delle ottime caratteristiche tecniche. TechDroider, nel proprio profilo Twitter, ha dichiarato che questo smartphone potrebbe montare una tripla camera con un sensore principale da 108 MP. Ad affiancarlo ci sarebbe un teleobiettivo da 8 MP e un grandangolare da 16 MP.

Motorola Moto EDGE+ Camera Specs

108+16+8MP Rear

25MP Front

Punch Hole Size is Ofcourse not that Small pic.twitter.com/1bhQqUtA4h

— TechDroider (@techdroider) March 7, 2020