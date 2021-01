Motorola Ibiza: nuovo medio gamma con 5G e schermo a 90 Hz?

Motorola sarebbe al lavoro per annunciare diversi nuovi smartphone già nel corso delle prossime settimane. Una nuova indiscrezione ha suggerito che il marchio di proprietà di Lenovo sarebbe intenzionato a lanciare un device economico ma comunque molto completo. Il nome (probabilmente in codice) è Motorola Ibiza e gran parte di quelle che dovrebbero essere le specifiche sono state pubblicate online assieme ad alcuni elementi chiave riguardanti l’estetica dello smartphone.

Secondo un rapporto pubblicato da TechnikNews, il Motorola Ibiza potrebbe essere equipaggiato con un processore della serie Qualcomm Snapdragon 400, con possibilità di sfruttare anche la connettività 5G. Il Motorola Ibiza potrebbe dunque diventare uno dei primi smartphone economici alimentati da un chipset Qualcomm di questa fascia dotato anche di connettività 5G. Il processore, dunque, potrebbe essere lo Snapdragon 480 annunciato ieri dal colosso di San Diego.

Le specifiche del Motorola Ibiza riportate nel rapporto vedrebbero la presenza di un display LCD con risoluzione HD + ed una frequenza di aggiornamento che raggiungerebbe i 90 Hz, non male considerato che stiamo parlando di un telefono di fascia medio-bassa. Tra le altre specifiche dovremmo poi trovare la presenza di 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e la presenza di un’enorme batteria da 5.000 mAh.

Lato fotocamera, il Motorola Ibiza dovrebbe far affidamento su una tripla configurazione posteriore, costituita dalla presenza di un sensore principale da 48 megapixel, prodotto da Samsung, affiancato da un sensore macro da 5 megapixel, sempre realizzato da Samsung ed infine un sensore per la profondità da 2 megapixel. Frontalmente troverebbe invece spazio una lente da 13 megapixel.

Le indiscrezioni non si fermerebbero solo alle caratteristiche ma riguarderebbero appunto anche il design del Motorola Ibiza, che dovrebbe così presentare un notch a goccia nella parte frontale, nel quale sarebbe alloggiata la fotocamera frontale. Le cornici risulterebbero molto sottili sui bordi laterali mentre nella parte inferiore dello schermo sembrerebbero essere più pronunciate.

Lo smartphone sembrerebbe riprendere spunto dal design visto su un altro smartphone, al centro delle notizie delle ultime settimane, il Motorola Capri. Al momento, non sono trapelate immagini per quel che riguarda la parte posteriore del telefono, che oltre alla tripla fotocamera, potrebbe vedere la presenza di un sensore per lo sblocco tramite impronta digitale.

Passando al sistema operativo, voci a riguardo riferiscono della presenza già al lancio di Android 11, con in aggiunta la minima personalizzazione che da sempre contraddistingue i Motorola. Il dispositivo sarebbe stato identificato dal numero di modello XT2137 ed il lancio sarebbe previsto per il primo trimestre del 2021.

Il Motorola Ibiza potrebbe non essere l’unico smartphone ad arrivare nel primo trimestre, infatti, in questi giorni si sono fatte sempre più intense le fughe di notizie a riguardo di altri device come il già citato Motorola Capri ma anche del Motorola Nio, del Capri Plus, del Moto G Stylus 2021 e persino di un vero top di gamma alimentato dallo Snapdragon 888.

