Motorola, ecco la lista degli smartphone che potranno ricevere Android 11

Android 11 è stato rilasciato ormai da qualche mese. Le aziende stanno lentamente cominciando ad aggiornare i propri dispositivi. Nelle scorse ore, Motorola ha annunciato la lista ufficiale degli smartphone eleggibili a ricevere l’ultima versione del sistema del robottino verde, senza però dare indicazioni sulle tempistiche di rilascio

Ecco la lista degli smartphone Motorola che possono ricevere Android 11:

Razr 5G

Razr

Edge

Edge+

One 5G

One Action

One Fusion

One Fusion+

One Hyper

One Vision

Moto G 5G

Moto G 5G Plus

Moto G Pro

Moto G Stylus

Moto G9

Moto G9 Play

Moto G9 Plus

Moto G9 Power

Moto G8

Moto G8 Power

Moto G Power

Lenovo K12 Note

Nonostante la lista dettagliata, Motorola ha aggiunto un commento che potrebbe lasciare perplessi i propri utenti. Nel comunicato diffuso dalla casa alta, infatti, si legge “le informazioni qui contenute sono fornite solo a scopo informativo e intendono descrivere gli attuali piani di Motorola Mobility in merito a potenziali upgrade o aggiornamenti ai sistemi operativi sui suoi dispositivi Android e sono, pertanto, soggette a modifiche. Le informazioni comunicate non costituiscono un impegno o un obbligo a fornire alcun prodotto, caratteristica del prodotto, aggiornamento o funzionalità del software e Motorola Mobility si riserva il diritto di modificare il contenuto e la tempistica di qualsiasi prodotto, caratteristica del prodotto o versione del software”.

In altre parole, non è scontato che i dispositivi presenti nella lista riceveranno effettivamente Android 11. I piani, come specifica Motorola, potrebbero cambiare in futuro.