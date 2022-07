La strategia di Motorola nel mercato smartphone è molto chiara e ben delineata, a differenza di tanti altri competitor che finiscono per creare una line-up prodotti troppo spesso caotica e poco ben definita. Poche famiglie di prodotti, ognuna per diverse fasce di prezzo, con all’interno diverse opzioni ognuna dotata di un suo punto forte in grado di distinguerla dagli altri.

Motorola moto g52 si inserisce nel catalogo prodotti della famiglia “moto g” del brand come prodotto della fascia media con due peculiarità chiare: la qualità del display e la cura costruttiva. Riusciranno queste due caratteristiche a permettergli di emergere dalla fortissima competizione (interna ma anche esterna) che vede protagonisti i migliori smartphone con prezzo attorno ai 300 euro?

Plastica… e non è un male!

Negli anni abbiamo assistito ad una lotta sempre più serrata nei confronti di tutti quei materiali definiti come “poco nobili” per l’assemblaggio di uno smartphone. Ecco quindi come il policarbonato (o più banalmente la plastica) è diventato quasi un male dal quale doversi allontanare per forza, onde evitare una quasi immediata perdita di valore percepito da parte del mercato e degli utenti nei confronti del dispositivo in questione.

La verità è che la scelta del materiale è solamente una delle variabili in grado di incidere sulla qualità estetica e funzionale, proprio come nel caso di questo Motorola moto g52. Seppur si tratti infatti di uno smartphone completamente realizzato in materiale plastico, la sensazione al tocco è assolutamente piacevole ed esente da reali problemi di assemblaggio (per essere chiari non è possibile sentire strani scricchiolii oppure suoni poco piacevoli durante l’uso).

Con un trattamento al posteriore molto lucido e riflettente, la presa non sarà un problema e la sensazione visiva sarà quasi identica rispetto a quella dei terminali costruiti in vetro. A differenza di quest’ultimi, però, questo Motorola ha dalla sua un paio di assi nella manica, ovviamente ricavati dalle caratteristiche intrinseche del policarbonato: una riduzione importante del peso ed una capacità migliore di resistenza a urti e danni. Con dimensioni di 160,98 x 74,46 x 7,99 mm, una batteria che vedremo dopo essere dotata di ben 5000mAh ed un pannello da addirittura 6,6”, il fatto che l’ago della bilancia si fermi a “soli” 169 grammi è un elemento che merita un plauso ed una menzione speciale.

Attenzione però ad un dettaglio poco piacevole della plastica, almeno quella implementata nella costruzione di questo dispositiv, ovvero la tendenza a mostrare più graffi superficiali rispetto al vetro. La mia unità in prova (già ereditata da altri recensori) mostra già diversi segni d’uso dopo pochi giorni di vita. Da segnalare inoltre la presenza della certificazione IP52 contro i danni da liquidi e polvere.

Schermo di fascia superiore

Come indicato in fase di apertura di questa recensione di Motorola moto g52, il pannello è una delle peculiarità principali dell’intero dispositivo. I motivi per cui vi dico questo sono sostanzialmente due: la scelta della tecnologia OLED (in grado di donare contrasto e vivacità dei colori di assoluto rilievo) e l’adozione di cornici decisamente sottili attorno al pannello stesso.

Se per quanto concerne la tecnologia OLED ormai sappiamo più o meno cosa aspettarci, nel caso di questo moto g52 la diagonale lo ricordiamo è da 6,6”, la risoluzione è FullHD+ e il refresh rate arriva a 90Hz, la decisione di Motorola di adottare una spesa extra per l’ottimizzazione delle cornici è un elemento in grado di donare in automatico carattere e forza distintiva rispetto al resto degli avversari nella stessa fascia di prezzo.

Il formato 20:9 del display viene quindi ancora maggiormente enfatizzato dalla quasi totale assenza di cornici (che per di più sono praticamente di eguale dimensione per ogni lato) con una resa finale in grado di donare un effetto wow unico a questo livello di spesa.

La luminosità è ottima anche in contesti di giornate molto soleggiate come quelle attuali, con una qualità di riproduzione dei contenuti che è quindi sempre garantita ad ogni condizione di illuminazione. Scorrevole il vetro frontale, con i 90Hz che non fanno rimpiangere in nessun modo un valore superiore (ricordiamo che non si tratta di un pannello LTPO quindi le due opzioni gestite dal display sono solamente i 60Hz classici oppure i 90Hz).

Il giusto rapporto fra prestazioni ed autonomia

Il resto della scheda tecnica prevede pochi spunti realmente emozionanti, per un quadro generale nella media di prezzo. Non bisogna dimenticarsi che non si tratta di un terminale destinato al segmento premium e che quindi per bilanciare determinate scelte devono corrispondere per forza alcuni compromessi.

La grande qualità di Motorola però, riconosciuta ormai in maniera trasversale tanto dal mercato quanto dagli utenti finali, è quella di saper mascherare molto bene le scelte più conservative, al fine di proporre un pacchetto generale sempre soddisfacente e piacevole. Moto g52 è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 680 in abbinata a 6GB di RAM e 128GB di memoria utente.

Smartphone Geekbench 5 Geekbench ML 3DMark PCMark Work 3.0 Speedometer 2.0 Jetstream 2 Single-core Multi-core CPU GPU NNAPI Wild Life Extreme Wild Life

Extreme Stress Test Wild Life Wild Life

Stress Test Performance – – Motorola moto g52 347 1528 144 261 198 124 (0.70 fps) 125 – 121 (96.8%) 447 (2,70 fsp) 447 – 445 (99.6%) 7018 38,0 (±1,6) 41329 Motorola Edge 30 827 2875 382 261 887 – – 2820 2842 – 2813 (99%) 14074 65,0 (±4,8) 87834 Oppo Reno7 383 1654 191 248 185 – – 450 (2,70 fps) 451 – 449 (99,7%) 6370 38,54 (±0,26) 45055

Si tratta di un cuore in grado di garantire prestazioni in linea con le attese degli utenti e senza grandi limitazioni, con l’assenza del 5G secondo il mio parere che non può ancora essere considerata una di queste per via della sua attuale scarsa diffusione sul territorio italiano, ma anche senza grandi spunti di rilievo. Più interessante quindi parlare non tanto di prestazioni quanto di autonomia, con una cella da 5000mAh (dotata di supporto alla ricarica rapida 30W) che permette di superare agevolmente ogni tipo di giornata ed ogni tipo d’uso, garantendo al contempo tempi di ricarica comunque interessanti anche se non fra i più rapidi attualmente disponibili.

Nel corso del nostro test, realizzato come sempre con l’applicazione PCMark 3.0 Battery, è stato ottenuto un risultato di 10 ore e 55 minuti, con un dato di utilizzo poi confermato dalle giornate d’uso “normalizzato”.

Alcune chicche di questo moto g



Motorola non ha comunque voluto trovarsi impreparata dotando questo moto g52 di alcune chicche molto interessanti proprio a livello hardware.

Il riferimento va alla presenza di un super affidabile lettore per le impronte digitali inserito nella cornice laterale dello smartphone (andando quindi ad evitare i problemi di tanti lettori ottici in display non sempre in grado di garantire una resa soddisfacente) ed anche al supporto all’audio stereo, in grado di garantire una qualità del suono decisamente superiore alla media del settore.

Per molti si potrebbe trattare di elementi di poco conto ma secondo me non è così e, soprattutto nella fascia media del mercato, ogni piccolo valore aggiunto è in grado di pesare in maniera molto importante sul giudizio finale di un terminale, il quale può differenziarsi da tanti altri rivali proprio solo per piccole “virgole” in un contesto d’uso generale che appare sempre più sovrapponibile.

Il classico e affidabile software Motorola

Con prestazioni non all’ultimo grido, buona parte della sensazione generale di fluidità che ho riscontrato durante le prove di questo Motorola moto g52 sono da imputarsi certamente al software proprietario (moto My UX) su base Android 12.

Non si tratta di nulla di nuovo (abbiamo a che fare con la stessa base software vista per esempio di recente con Motorola Edge 30) eppure sempre in grado di lasciare soddisfatto l’utilizzatore finale. In questa fascia di prezzo dovessi andare a comprare uno smartphone sceglierei senza dubbio un terminale dotato di interfaccia pulita e snella, in grado di garantirmi nel tempo fluidità e piacevolezza d’uso. In questo ambito Motorola è assoluta regina, in un mercato dove le skin pesanti e personalizzate dai produttori la fanno da padrona a discapito della velocità generale, riuscendo a mixare i dettami della “Pixel Experience” con alcune chicche ormai diventate famose negli anni.

Chi giudica questa approccio come poco personalizzabile secondo me dovrebbe proprio concedersi un “giro” su di uno smartphone Motorola, con la razionalità estetica che incontra le opzioni di personalizzazione, un approccio coerente e secondo me studiato apposta per offrire il massimo dall’hardware a disposizione senza voler strafare ed imitare i prodotti più costosi.

Fotocamera con margini di miglioramento

L’anima da medio gamma di questo Motorola moto g52 viene espressa anche nel comparto multimediale, storicamente uno dei settori più complessi in questa fascia di prezzo.

Motorola ha dotato questo suo novo terminale di ben tre fotocamere posteriori, con la principale addirittura da 50MP, segno di un’ambizione generale comunque alta per quanto concerne il reparto multimediale. A margine trovano spazio una fotocamera da 8MP grandangolare ed una da 2MP usata come sensore di profondità. Sul frontale trova spazio una fotocamera da 16MP.

La qualità è in linea con le attese, con la focale principale in grado di segnare un netto passo in avanti rispetto ai sensori ausiliari, seppur anche lei messa in difficoltà in condizioni di luce difficili. In generale lente grandangolare e sensore di profondità che non fanno gridare al miracolo (così come la fotocamera anteriore), segno che comunque la concorrenza anche in questa fascia di prezzo (che ricordiamo può anche presentare degli ex top di gamma ormai svalutati) può presentare soluzioni più in linea con le aspettative dei clienti più esigenti in merito al comparto multimediale.

Con la giusta promozione non perdetelo di vista

Motorola moto g52 è uno smartphone che rispetta la tradizione recente del brand. Alcune aree molto ben riuscite, bilanciate da scelte più conservative, senza che questo mix mini l’esperienza utente finale.

Display, qualità costruttiva (le dimensioni per la grandezza del pannello sono di tutto rispetto) ed audio stereo sono le peculiarità più forti, con prestazioni nella media, un’ottima autonomia e un software in grado di tirare fuori sempre il massimo in ogni contesto. Le fotografie ed i video non sono però il suo forte (così come per quasi nessuno in questo segmento di mercato), per l’unica area un po’ sottotono dell’intero smartphone.

Se come spesso accade, e ricordiamo che il Prime Day è sempre più vicino, questo terminale andrà a breve in sconto anche solo di 30 o 40 euro, non vedo grossi problemi all’acquisto. Vi ritroverete infatti fra le mani un dispositivo piacevole, ottimizzato e dotato di uno dei migliori pannelli acquistabili attualmente!