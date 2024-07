Motorola razr 50 Ultra vs razr 40 Ultra: ha senso cambiare?

Motorola ha recentemente lanciato il nuovo flagship per la sua serie di smartphone pieghevoli, il razr 50 Ultra, introducendo significativi miglioramenti rispetto al suo predecessore, il razr 40 Ultra.

Il prezzo di lancio rimane invariato ma vale la pena spendere di più per il modello nuovo quando quello dello scorso anno è disponibile con forti sconti?

Design e display

Il design del razr 50 Ultra presenta alcune novità rispetto al modello dell'anno scorso. La parte posteriore inferiore ora è realizzata in pelle vegana al posto del vetro. Questo cambio non solo migliora la presa sul dispositivo, ma è anche più resistente alle impronte. Inoltre, il display esterno è cresciuto fino a 4 pollici, contro i 3,6 pollici del modello 2023, offrendo una luminosità massima di 2400 nit rispetto ai 1100 nit del modello precedente.

Un'altra importante miglioria è la certificazione di resistenza all'acqua IPX8, che garantisce protezione fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti, a differenza del rivestimento idrorepellente, meno efficace, del modello precedente.

Motorola razr 50 Ultra

Il razr 50 Ultra vanta miglioramenti in entrambi i display. Il display esterno ora offre una frequenza di aggiornamento di 165Hz. Sebbene la frequenza di aggiornamento elevata possa essere per alcuni solo un trucco di marketing, il vero vantaggio sta nella luminosità migliorata che facilita la visibilità in esterno.

Il display principale, sebbene sia invariato nella dimensione e risoluzione, riceve un significativo incremento di luminosità raggiungendo i 3000 nit. Inoltre, supporta lo standard Dolby Vision per i contenuti HDR, a differenza del modello precedente che supporta solo l'HDR10+.

Specifiche tecniche

Il nuovo razr è dotato del chipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, una versione leggermente meno potente dello Snapdragon 8 Gen 3 particolarmente in termini di grafica, ma meno energivoro, il che garantisce temperature più basse e minor consumo di energia. La memoria e lo storage rimangono invariati rispetto al modello precedente, ma lo storage è stato aggiornato allo standard UFS 4.0, quasi il doppio più veloce rispetto a UFS 3.1.

Per quanto riguarda il supporto software, il dispositivo offre 3 anni di aggiornamenti Android e 4 anni di patch di sicurezza, in linea con il modello 2023.

Motorola razr 40 Ultra

Le fotocamere rappresentano la novità più eccitante. Il razr 50 Ultra abbandona la fotocamera ultra-wide da 13MP del modello precedente per una fotocamera da 50MP con zoom 2x. La fotocamera principale è stata migliorata passando da 12MP a 50MP, promettendo un significativo salto di qualità nell'immagine.

Il nuovo modello include inoltre una batteria leggermente più grande da 4000mAh, contro i 3800 mAh del modello precedente. Miglioramenti significativi si osservano anche nella ricarica, con la ricarica cablata che passa da 30W a 45W e quella wireless da 5W a 15W, oltre alla possibilità di ricarica wireless inversa da 5W.

Motorola razr 50 Ultra Motorola razr 40 Ultra Dimensioni Aperto: 171,4 x 74 x 7,1 mm

Chiuso: 88,1 x 74 x 15,3 mm Aperto: 170,8 x 74 x 7 mm

Chiuso: 88,4 x 74 x 15,1 mm Peso Circa 189g Circa 188g Schermo Interno: OLED 6,9", 165Hz, 3000 nit, 1080 x 2640 pixel

Esterno: OLED 4", 165Hz, 2400 nit, 1272 x 1080 pixel Interno: OLED 6,9", 165Hz, 1400 nit, 1080 x 2640 pixel

Esterno: OLED 3,6", 144Hz, 1100 nit, 1056 x 1066 pixel Processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM e Memoria interna 8GB/256GB

Memoria UFS 4.0 8GB/256GB

Memoria UFS 3.2 Fotocamere esterne 50MP, f/1.7, 24mm, 1/1,95", 0,8µm, dual pixel PDAF, OIS 50MP, f/2.0, (telephoto), 1/2,76", 0,64µm, PDAF, 2x optical zoom 12MP, f/1.5, 1/2,55", 1,4µm, PDAF, OIS 13MP, f/2.2, 108˚ (ultrawide), 1/3,0", 1,12µm, AF Fotocamera interna 32MP (f/2.4, 0,7μm) 32MP (f/2.4, 0,7μm) Batteria 4000mAh 3800mAh Ricarica USB-C

45W cablata

15W wireless

5W ricarica inversa USB-C

30W cablata

5W wireless

Colorazioni e prezzi

Fortunatamente Motorola non ha voluto alzare i prezzi rispetto ai modelli dello scorso anno. Motorola razr 50 Ultra è disponibile nelle colorazioni Hot Pink, Peach Fuzz, Midnight Blue o Spring Green al prezzo di 1199,90 euro. Motorola razr 40 Ultra ha visto il suo prezzo diminuire progressivamente nel corso del tempo, risultando ad oggi più conveniente. È possibile portarselo a casa nelle colorazioni Glacier Blue, Infinite Black, Peach Fuzz o Viva Magenta.

Il razr 50 Ultra di Motorola rappresenta un sostanziale miglioramento rispetto al suo predecessore in molti aspetti fondamentali come il sistema fotografico, il chipset, la luminosità del display e le opzioni di ricarica. Questi aggiornamenti rimarcano l'evoluzione della serie razr, confermandola come una scelta preponderante per chi cerca un dispositivo flip di fascia alta.