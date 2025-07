Le prime cuffie over ear di Nothing sono pronte a dare battaglia alla concorrenza.

Le Nothing Headphone (1) si affermano come una proposta distintiva e di grande impatto nel panorama delle cuffie over-ear. La partnership con KEF ha garantito una qualità audio di prim'ordine, affiancata da un design audace e immediatamente riconoscibile, che si discosta dalla monotonia del mercato. La scelta di controlli fisici anziché touch testimonia un approccio pragmatico che privilegia la precisione e l'affidabilità. Con un'autonomia eccezionale e funzionalità smart innovative integrate tramite l'app Nothing X, queste cuffie offrono un'esperienza utente completa e personalizzabile. Pur posizionandosi in un segmento competitivo, il prezzo di 299 euro le rende un'alternativa decisamente più accessibile rispetto ai "re" del settore, pur mantenendo un livello di caratteristiche e prestazioni premium. Le Headphone (1) non sono solo un accessorio tecnologico, ma un vero e proprio statement di stile e qualità, pronte a diventare una "best buy" nella loro categoria. Considerando il loro design audace e le caratteristiche premium, le Nothing Headphone (1) vi hanno incuriosito abbastanza da volerle provare?

Nothing Headphone (1): la recensione in un minuto

Le Nothing Headphone (1) irrompono sul mercato con un mix audace di design distintivo, qualità audio d'eccellenza e un prezzo competitivo che le rende una proposta intrigante. Frutto della collaborazione con il leggendario marchio audio KEF, queste cuffie over-ear si propongono come un'estensione della personalità, un accessorio che non passa inosservato grazie al suo design trasparente e ai materiali ricercati. La scelta di abbandonare i controlli touch in favore di tasti fisici "Roller", "Paddle" e "Button" è una mossa rinfrescante che garantisce un controllo preciso e affidabile su volume, riproduzione e ANC, superando le frustrazioni comuni delle interfacce moderne. Questi controlli, insieme al rilevamento di prossimità e al supporto per Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair, rendono l'esperienza utente intuitiva e immediata.

Sotto il cofano, le Headphone (1) sfoggiano un driver dinamico da 40mm personalizzato, con una risposta in frequenza da 20Hz a 40kHz, promettendo un suono ricco, naturale e dettagliato. Ma ciò che sorprende davvero è l'audio spaziale immersivo con tracciamento della testa, capace di trasformare qualsiasi sorgente stereo in un palcoscenico sonoro a 360 gradi che si adatta in tempo reale ai movimenti dell'ascoltatore. La cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida, efficace fino a 42dB e adattiva ogni 600ms, insieme a una Modalità trasparenza eccezionale, permette di isolarsi o di rimanere consapevoli dell'ambiente circostante con una qualità audio pass-through impressionante. La connettività Bluetooth 5.3 con multipoint e il supporto a Hi-Res Audio, LDAC e riproduzione lossless tramite USB-C o jack da 3,5mm completano un quadro sonoro di altissimo livello.

L'autonomia è un altro punto di forza, con una batteria da 1040mAh che offre fino a 35 ore di ascolto con ANC attiva e ben 80 ore senza ANC, posizionando le Headphone (1) tra le migliori della categoria. Anche le chiamate beneficiano di un sistema ENC a 4 microfoni potenziato dall'IA, garantendo voci chiare anche in ambienti rumorosi. L'app Nothing X agisce da centro di controllo, offrendo un equalizzatore avanzato a 8 bande, la funzione "Channel Hop" per passare rapidamente tra le app audio, e l'integrazione di IA per funzioni come "News Reporter" o la registrazione di note vocali in "Essential Space" (quest'ultima esclusiva dei dispositivi Nothing).

Nonostante la mancanza di cerniere pieghevoli per il trasporto (comunque compensata da una custodia di alta qualità), le Headphone (1), con le loro dimensioni di 173,8x78x189,2mm e un peso di 329 grammi, sono costruite per durare, sottoposte a oltre 50 test di affidabilità e certificate IP52.

Prezzi

Le Nothing Headphone (1) si posizionano sul mercato con un prezzo competitivo e una strategia di lancio ben definita. Saranno disponibili in due colorazioni, bianco e nero, offrendo opzioni estetiche in linea con il distintivo linguaggio di design di Nothing.

Per quanto riguarda la disponibilità, i preordini globali inizieranno il 4 luglio, dando agli utenti la possibilità di assicurarsi il proprio paio tramite il sito ufficiale nothing.tech e rivenditori selezionati come Amazon. Questo periodo di preordine precede l'inizio delle vendite aperte, fissate per il 15 luglio, data in cui le cuffie saranno ampiamente accessibili al pubblico.

Il prezzo ufficiale di lancio è stato fissato a 299 euro. Questo posizionamento di prezzo suggerisce un'offerta mirata ad un ampio pubblico, dagli audiofili agli ascoltatori occasionali, rendendo le Headphone (1) una proposta attraente nel segmento delle cuffie over-ear con ANC.

Se confrontiamo il prezzo delle Nothing Headphone (1) con quello di altri modelli di punta nel mercato delle cuffie con cancellazione del rumore, come le Sony WH-1000XM6, le Bose QuietComfort Ultra, le Sonos Ace, o le Apple AirPods Max, emerge chiaramente che Nothing propone le sue cuffie a un costo significativamente inferiore rispetto a questi "re" del settore. Questo le rende un'alternativa più accessibile pur vantando caratteristiche premium e una collaborazione con un innovatore audio leggendario come KEF.

Nothing Headphone (1): la recensione completa

In un contesto in cui l'innovazione si manifesta non solo nelle prestazioni tecniche, ma anche nel modo in cui un dispositivo si integra con lo stile di vita e le aspettative dell'utente, si posizionano le Nothing Headphone (1), il primo approdo del brand londinese nel segmento delle cuffie over-ear. Questo prodotto si propone non solo come un mero strumento per l'ascolto, ma come un'estensione della personalità, un oggetto progettato per essere notato tanto quanto per essere apprezzato all'udito. L'azienda vuole suscitare una reazione in chi vede queste cuffie, positiva o negativa che sia. Vuole far parlare di sé.

Le Headphone (1) sono state progettato in collaborazione con KEF, un nome leggendario nel mondo dell'audio con oltre sessant'anni di esperienza nell'alta fedeltà. Questa partnership, facilitata dalla vicinanza delle due aziende con sede a Londra, mira a garantire un'esperienza di ascolto immersiva e una precisione sonora che soddisfi sia gli audiofili che gli ascoltatori occasionali.

L'obiettivo dichiarato era creare qualcosa che non solo suonasse in modo eccellente, ma che offrisse anche una sensazione diversa al primo tocco, cosa che si nota immediatamente anche per l'approccio "analogico" ai controlli integrati. Si tratta di un prodotto che si presenta e opera in maniera originale, invitando gli utenti a provare qualcosa di diverso dal solito.

L'esatto contrario di "accessorio discreto"

Il design delle Nothing Headphone (1) è immediatamente riconoscibile e rappresenta una dichiarazione stilistica audace, ereditata dagli altri prodotti del marchio. Si distingue per elementi trasparenti che offrono una visione delle camere acustiche senza però rivelare davvero le componenti interne, un po' come già visto sugli smartphone quali Nothing Phone (3a). Questa trasparenza, unita a una geometria stravagante e materiali di qualità, crea una silhouette visivamente distinta, progettata per catturare lo sguardo.

La scelta dei materiali è stata fondamentale per combinare impatto visivo e comfort. L'alluminio rinforza i punti strutturali chiave, mentre le plastiche stampate con precisione bilanciano il peso, contribuendo a un padiglione relativamente leggero ma resistente. Le camere acustiche vogliono ricordare un po' delle audiocassette dal punto di vista estetico, tema che ritroveremo parlando di tutti i tasti e le leve presenti.

La durabilità è un aspetto chiave. Ogni componente è progettato per resistere all'uso quotidiano, con il dispositivo sottoposto a oltre 50 rigorosi test di affidabilità, inclusi cadute, torsioni, sudore e temperature estreme, per garantire una resilienza a lungo termine. Sono certificate IP52, non sono quindi ideali sotto la pioggia ma possono resistere a qualche goccia o a una giornata di esercizio fisico.

I cuscinetti auricolari si modellano naturalmente attorno alla testa dell'ascoltatore, riducendo la pressione sull'orecchio e fornendo una tenuta sicura e confortevole per l'uso prolungato durante tutta la giornata. Il memory foam al loro interno assicura che si conformino delicatamente alle orecchie, garantendo comfort anche durante le sessioni di ascolto estese.

I bracci telescopici scorrevoli consentono una regolazione fluida e precisa della vestibilità, che si blocca facilmente in posizione. Le cuffie sono disponibili nelle colorazioni bianco e nero, mantenendo l'estetica minimalista e distintiva del brand. Purtroppo non sono presenti delle cerniere pieghevoli sull'archetto. Il trasporto è quindi affidato alla voluminosa, anche se di alta qualità, custodia per il trasporto.

Le dimensioni complessive delle cuffie sono 173,8mm in altezza, 78mm in larghezza e 189,2mm in profondità, con un peso di 329 grammi, confermando la loro natura di cuffie over-ear ben costruite ma non eccessivamente pesanti.

Un elemento distintivo nel controllo di Headphone (1) è la scelta di allontanarsi deliberatamente dai sensori touch a favore di controlli fisici integrati direttamente nell'hardware. Questa decisione mira a superare le incertezze e la difficoltà spesso associate alle interfacce touch, offrendo un modo più preciso e affidabile per regolare il volume, navigare tra i media e cambiare le modalità ANC.

I controlli fisici si concretizzano in quelli che il marchio chiama "Roller", nella "Paddle" e "Button". Roller è preciso e piacevole da usare: ruotandolo si regola il volume, un click permette di inviare il comando play/pausa, mentre una pressione prolungata attiva o disattiva la modalità di cancellazione attiva del rumore o la modalità trasparenza. Paddle si occupa del controllo multimediale: una spinta a destra consente di saltare in avanti, una a sinistra di tornare indietro, e tenendola premuta si può scorrere velocemente avanti o indietro nei contenuti supportati, rilasciando per riprendere la riproduzione.

Infine, l'ultimo pulsante offre scorciatoie istantanee per le funzioni più utili: sui dispositivi Nothing, la funzione "Channel Hop" permette di passare rapidamente tra le app audio recenti o le funzioni preferite, mentre su dispositivi iOS e altri Android, l'azione predefinita lancia l'assistente vocale.

Tutte le funzioni dei controlli fisici sono personalizzabili tramite l'app Nothing X, permettendo di aprire Spotify, ricevere le ultime notizie o attivare ChatGPT, offrendo un livello di personalizzazione e flessibilità notevole.

Ok l'alta qualità audio, ma a stupire è altro

Le Nothing Headphone (1) sono il primo frutto della collaborazione tra Nothing e KEF, un pioniere dell'audio con oltre 60 anni di esperienza nell'alta fedeltà. Questa sinergia ha portato alla realizzazione di un driver dinamico da 40mm personalizzato, progettato per offrire un'esperienza audio di prim'ordine. Costruito usando metodi di sospensione ad alta linearità, ha come obiettivo quello di riprodurre ogni traccia esattamente come l'artista l'ha concepita.

Il driver, con un'impedenza di 16Ω e una risposta in frequenza che spazia da 20Hz a 40kHz, utilizza un bordo in PU da 8,9mm, che consente un movimento dell'aria più libero rispetto ai materiali PET convenzionali. Questo si traduce in bassi più profondi, più reattivi e con una distorsione minima. La chiarezza delle alte frequenze e la potenza dei bassi sono ulteriormente esaltate da un diaframma nichelato, inclusi il bordo e la cupola, che aggiunge rigidità al driver. La texture uniforme della cupola garantisce un'emissione sonora costante e pulita anche a volumi elevati, contribuendo a un suono ricco, naturale e dettagliato, con medi nitidi e alti cristallini in tutte le modalità.

La messa a punto e i test rigorosi, condotti nei laboratori KEF, hanno permesso di affinare l'equilibrio di frequenza e il dettaglio in ogni modalità di ascolto, inclusa la Cancellazione Attiva del Rumore (ANC), la Modalità trasparenza e l'Audio Spaziale.

Una delle caratteristiche più notevoli delle Headphone (1), infatti, è la loro capacità di offrire un audio spaziale immersivo. Grazie al tracciamento della testa integrato, le cuffie trasformano qualsiasi sorgente stereo in un palcoscenico sonoro a 360 gradi che si adatta in tempo reale ai movimenti dell'ascoltatore. Questo crea un'esperienza sonora realistica che avvolge l'utente, sia che si stia guardando un film, giocando o ascoltando musica in streaming. Il tracciamento dinamico della testa mantiene il palcoscenico sonoro centrato, garantendo un campo audio a 360° stabile che segue la posizione dell'utente, ideale per film, giochi e registrazioni dal vivo.

Per quanto riguarda la connettività e la qualità audio, le Headphone (1) offrono un supporto versatile. Abbiamo Hi-Res Audio, il codec LDAC, la riproduzione lossless tramite USB Tipo-C e la presenza di un jack da 3,5mm, garantendo un suono di altissima qualità sia in modalità wireless che cablata. La certificazione Hi-Res Wireless e la precisione a 24-bit/96kHz assicurano un suono lossless con chiarezza e dettaglio eccezionali.

La cancellazione attiva del rumore (ANC) è una componente chiave dell'esperienza delle Headphone (1), progettata per permettere all'utente di "sfuggire al rumore". Il sistema avanzato ANC ibrido utilizza doppi microfoni feedforward e feedback per eliminare efficacemente il rumore esterno. Si adatta dinamicamente agli ambienti, scandagliando l'area circostante ogni 600ms. Un sistema dedicato di rilevamento dell'usura monitora la dispersione del rumore tra il padiglione e il condotto uditivo ogni 1875ms, garantendo una cancellazione del rumore coerente e personalizzata, indipendentemente da come vengono indossate le cuffie. La cancellazione attiva del rumore in tempo reale è adattiva e può raggiungere fino a 42dB di efficacia fino a 2kHz.

Parallelamente, l'eccellente Modalità trasparenza consente agli utenti di rimanere consapevoli dell'ambiente circostante senza dover interrompere l'ascolto della musica. Con un singolo tocco, si è improvvisamente consapevoli del suono del mondo circostante, rendendola ideale per i pendolari, le conversazioni o in situazioni in cui la consapevolezza ambientale è fondamentale.

La qualità dell'audio passthrough è davvero alta, ho apprezzato tantissimo l'utilizzo delle cuffie con questa modalità attiva durante le mie giornate, permettendomi di continuare a vestire le cuffie senza per forza isolarmi completamente.

Per farvi comprendere il livello di qualità della modalità trasparenza e dell'audio spaziale delle Nothing Headphone (1) voglio raccontarvi un caso d'uso che mi ha lasciato senza parole: provando le cuffie mi sono ritrovato seduto sul divano a guardare un video su YouTube, le cuffie con audio spaziale e trasparenza attiva. Il tracciamento del movimento della testa era così preciso e la trasparenza così efficace che per un attivo sono stato convinto che il suono del video stesse uscendo dagli speaker dello smartphone.

Ho dovuto alzare uno dei padiglioni delle cuffie per assicurarmi che in realtà il flusso audio fosse inviato alle Headphone (1).

Per le chiamate vocali, Headphone (1) integra quello che l'azienda chiama sistema ENC (Environmental Noise Cancellation) a 4 microfoni, potenziato dall'intelligenza artificiale e addestrato su oltre 28 milioni di scenari di rumore. Questo garantisce una cattura di alta qualità per le chiamate anche negli ambienti più rumorosi, isolando la voce del parlato e sopprimendo il rumore di fondo per voci chiare e senza distorsioni. Ci sono quindi 6 microfoni totali per la gestione del rumore ambientale e delle chiamate.

La connettività è un altro punto di forza, con il supporto Bluetooth 5.3 e la funzione multipoint. Ciò consente di accoppiare Headphone (1) con due dispositivi Bluetooth alla volta, ad esempio per guardare un film sul laptop e ricevere comunque una chiamata sullo smartphone passando tra i due senza dover eseguire l'accoppiamento. Mi ha davvero colpito la velocità di collegamento del Bluetooth all'accensione delle cuffie e anche la rapidità di passaggio tra i diversi dispositivi a cui le ho collegate.

Una batteria difficile da scaricare

La durata della batteria è un aspetto cruciale per le cuffie wireless, e le Nothing Headphone (1) sono state progettate per tenere il passo con le esigenze di chiunque. Hanno una batteria agli ioni di litio da 1040mAh che consente un'autonomia considerevole: fino a 35 ore di ascolto continuo con ANC attivata, un dato che assicura lunghe sessione di ascolto senza preoccupazioni. Se l'ANC viene disattivata, l'autonomia si estende ulteriormente, raggiungendo l'impressionante cifra di 80 ore di riproduzione. Questo posiziona le Headphone (1) tra le cuffie con la maggiore durata della batteria sul mercato in modalità non-ANC.

Anche per le conversazioni, la batteria si dimostra robusta: sono promesse 37 ore di autonomia in chiamata con ANC attiva e ben 53 ore con ANC disattivata, garantendo che le cuffie siano pronte per lunghe sessioni di lavoro o comunicazioni personali.

La ricarica avviene tramite USB Tipo-C e una ricarica completa richiede circa due ore. Tuttavia, una breve ricarica di soli 5 minuti fornisce fino a 2,4 ore di autonomia con ANC attivato, e fino a 5 ore di riproduzione con ANC disattivato. Questo si traduce in una grande comodità per gli utenti che necessitano di un rapido "boost" di energia prima di uscire di casa o durante una breve pausa.

Tutto ciò che serve è a portata di app

L'esperienza utente con Nothing Headphone (1) è notevolmente arricchita e personalizzabile grazie all'applicazione Nothing X, che funge da vero e proprio centro di controllo.

L'app offre un controllo completo sull'esperienza di ascolto, consentendo all'utente di perfezionare il proprio audio. Un equalizzatore avanzato a 8 bande permette una sintonizzazione dettagliata del profilo sonoro, andando ben oltre le semplici regolazioni di bassi e alti per adattarsi precisamente alle preferenze individuali. È possibile creare e salvare preset personalizzati, e persino condividere il proprio profilo sonoro tramite un codice QR, un tocco moderno che favorisce la condivisione delle impostazioni ottimali.

Tra le funzioni smart più innovative si distingue "Channel Hop", attivabile tramite la pressione del tasto sul lato del padiglione destro. Questa funzione di commutazione rapida permette di ciclare tra le app audio recenti e le funzioni preferite senza dover navigare tra i menu o cambiare schermate sul telefono. È progettata per velocità e convenienza, ideale per passare rapidamente tra musica, podcast e note vocali durante gli spostamenti, il lavoro o l'esercizio fisico. Questa funzionalità sarà inizialmente disponibile su Nothing Phone (3), per poi essere estesa ad altri dispositivi del marchio.

Le capacità dell'intelligenza artificiale sono profondamente integrate per migliorare sia la comunicazione che la produttività. L'IA garantisce chiamate cristalline grazie al sistema ENC, gestisce ANC e modalità trasparenza, mentre il Button può essere configurato per attivare i comandi vocali, lanciare la funzione "News Reporter" per ricevere aggiornamenti rapidi o registrare una nota in "Essential Space".

Quest'ultima è una sorta di "seconda memoria" progettata per catturare note vocali, promemoria e pensieri fugaci. Essendo esclusiva dei dispositivi Nothing, Essential Space aiuta gli utenti a salvare le idee nel momento in cui si presentano, senza interrompere la concentrazione, semplicemente tenendo premuto il pulsante per registrare una nota vocale che verrà poi automaticamente ordinata nelle raccolte appropriate.

Il supporto per Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair facilita ulteriormente il processo di associazione iniziale, rendendolo rapido e intuitivo. Inoltre, è presente anche una modalità a bassa latenza, essenziald per un'esperienza reattiva durante il gaming e la riproduzione video. Il dispositivo include anche funzionalità come il rilevamento di prossimità per la riproduzione/pausa automatica e il supporto per l'API Media Browser Service per contenuti personalizzati. La compatibilità si estende ad Android 5.1 o iOS 13 e versioni successive.

Conclusioni

Le Nothing Headphone (1) si presentano sul mercato come un'offerta distintiva che mira a ridefinire l'esperienza delle cuffie over-ear, non solo attraverso l'eccellenza acustica ma anche con un'attenzione maniacale al design e all'interazione utente. La partnership con KEF ha permesso di infondere in questo prodotto una qualità sonora di alto livello, niente da dire sotto questo punto di vista.

La decisione di allontanarsi dai controlli touch a favore di pulsanti tattili fisici è una mossa audace che privilegia la precisione e l'affidabilità, rispondendo a una potenziale frustrazione comune nelle cuffie moderne. Questo, unito a un design iconico e all'uso di materiali premium, conferisce alle cuffie un'estetica unica. Non sono per tutti, ma chi ha la personalità per poter indossare questo genere di accessorio apprezzerà certamente le Nothing Headphone (1) in un mondo di cuffie noiose e "inoffensive". La grande personalizzazione sia della qualità sonora che dei controlli è una marcia in più. L'autonomia della batteria, notevole sia con ANC attivo che disattivo, ne fanno un compagno affidabile per un uso prolungato.

Si posizionano in un segmento di mercato competitivo, dove dovranno confrontarsi con giganti affermati. Tuttavia, l'approccio distintivo al design, la collaborazione con KEF e l'enfasi su un'interfaccia utente "analogica" e personalizzabile, le conferiscono un'identità forte.

Le Headphone (1) sono in grado di farsi notare non solo per l'estetica appariscente e le prestazioni audio, ma anche per l'incredibile esperienza utente. Costano, non sono per tutti, ma sono perfettamente posizionate per diventare delle best buy nella loro categoria di riferimento.