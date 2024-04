Migliori cuffie con cancellazione del rumore (aprile 2024)

Le migliori cuffie ANC, acronimo di Active Noise Cancelling, sono idali per chi vuole isolarsi dal mondo per ascoltare al meglio la propria musica preferita, un audiolibro, un film o il podcast del momento. Questi modelli dispongono di un sistema brevettato per isolare l'ascoltatore dai rumori esterni o, in alcuni casi, per attutirli in modo da salvaguardare l'udito di chi le indossa.

Non a caso le cuffie ANC sono nate per proteggere i timpani dei piloti sugli aerei; per farlo, questi modelli producono un'onda sonora capace di contrastare i rumori e neutralizzarli lasciando passare solo il suono che si desidera udire. In questa guida all'acquisto dedicata alle cuffie ANC vi consigliamo i migliori modelli che abbiamo testato in redazione e quelli più convenienti in base al vostro budget. Inoltre nella guida trovate dei consigli utili su come scegliere le cuffie giuste in base alle vostre necessità.

Per scegliere le cuffie ANC più adatte alle vostre esigenze sarà quindi necessario valutare anche altre caratteristiche come i parametri tecnici della resa audio, la connettività così da collegare le cuffie a vari dispositivi, l'autonomia e gli accessori inclusi nella scatola.

Senza indugiare ulteriormente, vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra ampia lista di cuffie con ANC, con proposte per varie preferenze e anche per vari budget. Al fianco di ogni modello proposto, inoltre, troverete dei comodissimi link per l'acquisto, pensati per portarvi immediatamente solo store di riferimento e mettere nel carrello il prodotto scelto!

Come scegliere le cuffie ANC

Di seguito troverete tutte le caratteristiche tecniche da tenere in considerazione per l'acquisto delle cuffie ANC, se però volete andare dritti al sodo, eccovi un breve riepilogo con le caratteristiche migliori.

Prestazioni: Impedenza (superiore a 32 ohm), dimensione driver (superiore a 35 mm). Connessioni: Bluetooth. Alimentazione: Batteria ricaricabile (USB). Accessori: Custodia, cavi doppi

Prestazioni

Per valutare le prestazioni delle cuffie ANC e capire di quale resa audio sono capaci, senza test sul campo, è possibile basarsi su 4 parametri tecnici fondamentali: l'impedenza, la risposta in frequenza, la sensibilità e la dimensione dei driver.

L'impedenza è un valore che viene espresso in Ohm e con cui è possibile valutare la pulizia del suono di cui le cuffie sono capaci. In pratica esprime il valore di resistenza che l'impulso elettrico incontra prima di trasformarsi in suono, passando per il driver. Più alto è il valore di impedenza e più le cuffie ANC riescono a restituire un suono pulito e completamente nitido. Quasi tutte le cuffie con cancellazione del rumore attiva in commercio hanno un valore di impedenza di 32 Ohm , che già riesce benissimo a filtrare il suono. Orientandosi sui prodotti di fascia più alta però esistono modelli capaci di arrivare fino a 150 Ohm che restituiscono una qualità audio impeccabile ma abbassano il volume della musica avendo un filtro interno molto potente. Fortunatamente molti di questi modelli hanno anche un amplificatore integrato per superare il problema.

è un valore che viene espresso in Ohm e con cui è possibile valutare la pulizia del suono di cui le cuffie sono capaci. In pratica esprime il valore di resistenza che l'impulso elettrico incontra prima di trasformarsi in suono, passando per il driver. Più alto è il valore di impedenza e più le cuffie ANC riescono a restituire un suono pulito e completamente nitido. Quasi tutte le cuffie con cancellazione del rumore attiva in commercio hanno , che già riesce benissimo a filtrare il suono. Orientandosi sui prodotti di fascia più alta però esistono modelli capaci di arrivare che restituiscono una qualità audio impeccabile ma abbassano il volume della musica avendo un filtro interno molto potente. Fortunatamente molti di questi modelli hanno anche un amplificatore integrato per superare il problema. La risposta in frequenza indica lo spettro di frequenze che un paio di cuffie è capace di riprodurre. L'orecchio umano è in grado di percepire i suoni compresi tra i 20 e i 20.000 Hz , ma in commercio esistono dispositivi capaci di raggiungere una risposta in frequenza che va dai 10 fino ai 40.000 Hz. Naturalmente sono prodotti di fascia alta, consigliati a chi ricerca una perfezione sonora impeccabile.

indica lo spettro di frequenze che un paio di cuffie è capace di riprodurre. L'orecchio umano è in grado di percepire i suoni compresi tra i , ma in commercio esistono dispositivi capaci di raggiungere una risposta in frequenza che va dai 10 fino ai 40.000 Hz. Naturalmente sono prodotti di fascia alta, consigliati a chi ricerca una perfezione sonora impeccabile. La sensibilità , espressa in decibel (dB), indica invece il volume che le cuffie possono raggiungere. Le cuffie ANC in commercio hanno una sensibilità che si attesta tra i 90 e 110 (dB). per regolarvi considerate che un phon ha una sensibilità di circa 90 dB.

, espressa in decibel (dB), indica invece il volume che le cuffie possono raggiungere. Le cuffie ANC in commercio hanno una sensibilità che si attesta tra i (dB). per regolarvi considerate che un phon ha una sensibilità di circa 90 dB. Infine, i driver sono gli altoparlanti della cuffia è quindi chiaro che dalla loro dimensione dipende anche l'efficacia del dispositivo. Maggiore è il diametro e la superficie dei driver e maggiore è la qualità del suono visto che le onde sonore riescono a propagarsi con più facilità su superfici ampie restituendo anche una perfetta esecuzione nei toni bassi. Le cuffie ANC in commercio montano driver che vanno dai 35 mm di base, fino ad un massimo di 50 mm per quelle di fascia alta.

Connessioni

Sul fronte connessioni non c'è una vera e propria caratteristica da preferire, ma piuttosto è un discorso che dipende dalle vostre esigenze. Se ad esempio viaggiate spesso o avete comunque la possibilità di avere vicino il dispositivo di riproduzione musicale, allora è meglio preferire le cuffie con cavo che sacrificano un po' di mobilità ma forniscono un'esperienza perfetta e priva di cali di frequenza. Con le cuffie Bluetooth invece recuperate appieno la mobilità, ma in alcuni casi e proprio per natura, il connettività wireless abbassa la frequenza delle cuffie e potrebbe rendere vano il lavoro delle cuffie. Vi consigliamo però di scegliere sempre le cuffie Bluetooth perchè , oltre a poterle collegare a qualsiasi tipo di dispositivo potete utilizzarle anche con il filo, avrete quindi i vantaggi di entrambe le connessioni in un solo prodotto.

Alimentazione

Il discorso sulle connessioni si lega a doppio filo con quello dell'alimentazione. Il sistema di cancellazione del rumore è elettronico e quindi tutte le cuffie ANC in commercio sono alimentate a batteria (ormai sempre ricaricabile). Le cuffie che funzionano senza cavo hanno una autonomia molto ridotta (10-20 ore) rispetto a quelle che funzionano anche con il cavo (30-40 ore) però sono in grado di ricaricarsi completamente in poco meno di 3 ore mentre le cuffie con cavo richiedono una ricarica più lunga di almeno 4-5 ore. Sul fronte della ricarica vi consigliamo di scegliere cuffie che è possibile ricaricare con un cavo USB, in questo modo potrete ricaricarle ovunque e in mancanza di una presa basterà collegarle al PC o ad un power bank.

Accessori

Anche il comparto accessori è un fattore importante da valutare nella scelta di cuffie ANC. La maggior parte dei produttori ormai offre, inclusi nel prezzo, una serie di gadget utili a conservare le cuffie ed ampliare le loro funzionalità. È infatti possibile trovare cuffie ANC che comprendono nella scatola una custodia rigida per il trasporto, ideale per chi viaggia e perfetta se avete scelto delle cuffie dalla struttura piegabile. Alcuni produttori inseriscono anche un adattatore per gli spinotti della corrente, dei cavi di varie lunghezze per consentirvi una maggiore mobilità e un cavo per la ricarica delle cuffie in modalità USB.

Cosa vuol dire ANC

La tecnologia ANC (Active Noise Cancelling) nelle cuffie serve a ridurre o eliminare i rumori di sottofondo, migliorando così l'esperienza d'ascolto. Funziona tramite l'uso di microfoni che rilevano il suono esterno. Una volta captato il rumore, le cuffie generano un'onda sonora che è l'esatto opposto (antifase) di quella rilevata. Quando queste due onde si incontrano, si annullano a vicenda, riducendo significativamente il rumore che l'utente può sentire.

Ecco come funziona, in termini più dettagliati:

Rilevamento del rumore : microfoni esterni sulle cuffie rilevano i suoni ambientali che non fanno parte dell'audio che l'utente sta ascoltando.

: microfoni esterni sulle cuffie rilevano i suoni ambientali che non fanno parte dell'audio che l'utente sta ascoltando. Generazione dell'antifase : le cuffie analizzano il pattern del rumore captato e generano un nuovo suono che è la fase inversa di quello rilevato. Questo processo richiede un'elaborazione del segnale molto veloce per essere efficace contro una vasta gamma di frequenze di rumore.

: le cuffie analizzano il pattern del rumore captato e generano un nuovo suono che è la fase inversa di quello rilevato. Questo processo richiede un'elaborazione del segnale molto veloce per essere efficace contro una vasta gamma di frequenze di rumore. Cancellazione del rumore : l'onda sonora originale (il rumore) e l'onda generata dalle cuffie (l'antifase) si sovrappongono. Poiché sono in fasi opposte, si annullano a vicenda, risultando in una diminuzione significativa del rumore percepito dall'ascoltatore.

: l'onda sonora originale (il rumore) e l'onda generata dalle cuffie (l'antifase) si sovrappongono. Poiché sono in fasi opposte, si annullano a vicenda, risultando in una diminuzione significativa del rumore percepito dall'ascoltatore. Miglioramento dell'ascolto: con il rumore di sottofondo ridotto, l'audio proveniente dalle cuffie può essere ascoltato più chiaramente, anche a volumi più bassi, migliorando l'esperienza d'ascolto in ambienti rumorosi come aerei, treni, uffici aperti, ecc.

La tecnologia ANC è particolarmente utile in ambienti dove il rumore di fondo è costante, come il rombo di un motore d'aereo o il frastuono del traffico urbano. Non è tuttavia altrettanto efficace contro i suoni improvvisi o ad alta frequenza, come discorsi o rumori acuti improvvisi, perché il sistema potrebbe non essere abbastanza veloce da generare l'antifase corretta in tempo reale per questi tipi di suoni.

Cancellazione del suono attiva o passiva, cosa cambia?

La cancellazione del suono può essere realizzata attraverso due principali approcci: attivo e passivo, ognuno con le sue caratteristiche e modalità di funzionamento.

La cancellazione passiva del suono si affida alla costruzione fisica delle cuffie o degli auricolari per bloccare i rumori esterni. Questo metodo utilizza materiali isolanti, come spugne acustiche e gomme, nonché design che coprono interamente le orecchie o si adattano profondamente nel canale auricolare, per creare una barriera fisica contro il suono. È particolarmente efficace nell'isolare le alte frequenze, quali i discorsi o i rumori acuti, poiché questi sono più facili da bloccare con barriere fisiche. Uno dei vantaggi principali della cancellazione del suono passiva è che non richiede energia aggiuntiva per funzionare, rendendola adatta a cuffie e auricolari senza alimentazione elettrica propria. Tuttavia, la sua efficacia è limitata dalla qualità dei materiali usati e dal design del dispositivo e fatica a contrastare i rumori di bassa frequenza, come il ronzio di un motore.

Al contrario, la cancellazione attiva del suono (ANC) impiega un approccio tecnologico più sofisticato, utilizzando microfoni esterni per captare il rumore ambientale. Questi rumori vengono poi neutralizzati generando onde sonore che sono in antifase rispetto ai suoni esterni, cancellandoli efficacemente prima che possano essere percepiti dall'orecchio. Questa tecnica è particolarmente utile contro i rumori di bassa frequenza e costanti, come il ronzio degli apparecchi o il fragore di un aereo, sebbene possa risultare meno efficace contro suoni improvvisi o ad alta frequenza. L'ANC richiede una fonte di alimentazione, solitamente una batteria, per supportare l'elaborazione del segnale e la generazione dell'antifase. Nonostante sia molto efficace, alcuni utenti possono avvertire una leggera pressione sulle orecchie, un effetto secondario della generazione delle onde sonore di antifase.

A chi servono le cuffie ANC?

Le cuffie con tecnologia ANC (Active Noise Cancelling) sono particolarmente utili in vari contesti e per diversi tipi di utenti, grazie alla loro capacità di ridurre significativamente il rumore di fondo. CI sono alcune categorie di utenti che, più di altre, possono trarre beneficio dall'utilizzo di una cuffia ANC.

Vediamo chi sono:

Viaggiatori : le persone che viaggiano frequentemente, soprattutto in aereo o in treno, possono beneficiare enormemente delle cuffie ANC. Queste riducono i rumori costanti e bassi, come il ronzio del motore dell'aereo o il fragore dei binari, permettendo ai viaggiatori di riposare o ascoltare musica e podcast senza dover alzare eccessivamente il volume.

: le persone che viaggiano frequentemente, soprattutto in aereo o in treno, possono beneficiare enormemente delle cuffie ANC. Queste riducono i rumori costanti e bassi, come il ronzio del motore dell'aereo o il fragore dei binari, permettendo ai viaggiatori di riposare o ascoltare musica e podcast senza dover alzare eccessivamente il volume. Professionisti che lavorano in ambienti rumorosi : chi lavora in uffici open space o in ambienti particolarmente rumorosi trova nelle cuffie ANC uno strumento prezioso per mantenere la concentrazione. Riducendo i suoni di sottofondo, è possibile focalizzarsi meglio sulle proprie attività senza essere distratti da conversazioni altrui o da altri rumori ambientali.

: chi lavora in uffici open space o in ambienti particolarmente rumorosi trova nelle cuffie ANC uno strumento prezioso per mantenere la concentrazione. Riducendo i suoni di sottofondo, è possibile focalizzarsi meglio sulle proprie attività senza essere distratti da conversazioni altrui o da altri rumori ambientali. Studenti : gli studenti che studiano in biblioteche condivise, caffetterie o altri spazi pubblici possono utilizzare le cuffie ANC per isolarsi dal rumore circostante. Questo aiuta a migliorare la concentrazione e a studiare in modo più efficace, anche in ambienti potenzialmente distrattivi.

: gli studenti che studiano in biblioteche condivise, caffetterie o altri spazi pubblici possono utilizzare le cuffie ANC per isolarsi dal rumore circostante. Questo aiuta a migliorare la concentrazione e a studiare in modo più efficace, anche in ambienti potenzialmente distrattivi. Pendolari : per chi passa molto tempo in metropolitana, autobus o treno per recarsi al lavoro o a scuola, le cuffie ANC possono rendere il viaggio più piacevole. Eliminando i rumori di fondo del traffico e delle conversazioni, permettono di ascoltare musica, audiolibri o podcast in tranquillità.

: per chi passa molto tempo in metropolitana, autobus o treno per recarsi al lavoro o a scuola, le cuffie ANC possono rendere il viaggio più piacevole. Eliminando i rumori di fondo del traffico e delle conversazioni, permettono di ascoltare musica, audiolibri o podcast in tranquillità. Audiofili e appassionati di musica : gli appassionati di musica che desiderano un'esperienza d'ascolto immersiva, senza interferenze esterne, trovano nelle cuffie ANC lo strumento ideale. La riduzione del rumore di fondo permette di apprezzare meglio le sfumature della musica, anche in ambienti non silenziosi.

: gli appassionati di musica che desiderano un'esperienza d'ascolto immersiva, senza interferenze esterne, trovano nelle cuffie ANC lo strumento ideale. La riduzione del rumore di fondo permette di apprezzare meglio le sfumature della musica, anche in ambienti non silenziosi. Persone che cercano tranquillità: chiunque cerchi un momento di pace e tranquillità in ambienti rumorosi, come una pausa relax in un parco cittadino o una meditazione in un appartamento vicino a una strada trafficata, può trarre vantaggio dall'uso delle cuffie ANC per creare un'isola di silenzio.

Ora procediamo con la selezione delle migliori cuffie ANC del momento. Nella guida troverete modelli più o meno costosi in base alle specifiche e al brand ma tenete presente che, di norma, le cuffie ANC appartengono alla fascia medio alta del mercato in quanto a differenza delle cuffie tradizionali dispongono di tecnologie più avanzate.