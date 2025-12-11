Nothing si prepara ad ampliare significativamente la sua gamma di prodotti di fascia media con almeno tre nuovi dispositivi attualmente in fase di sviluppo. Secondo quanto emerso da indiscrezioni provenienti dallo sviluppatore MlgmXyysd, l'azienda britannica starebbe lavorando contemporaneamente su due smartphone della serie Phone 4a e su un paio di cuffie over-ear economiche. La mossa arriva a poche settimane dal lancio del Phone 3a Community Edition e potrebbe rappresentare un cambio di strategia nella differenziazione tecnica tra i modelli standard e Pro della linea economica.

Il Nothing Phone 4a e il Phone 4a Pro rappresenterebbero la naturale evoluzione della serie 3a lanciata a marzo di quest'anno, ma con una differenza sostanziale rispetto alla generazione precedente. Mentre Phone 3a e Phone 3a Pro condividono lo stesso SoC Snapdragon 7s Gen 3, i nuovi modelli potrebbero finalmente adottare piattaforme hardware distinte: il Phone 4a manterrebbe un chip della serie Snapdragon 7s, probabilmente lo stesso 7s Gen 3 o il più recente 7s Gen 4, mentre il modello Pro farebbe il salto verso un processore della serie Snapdragon 7 vera e propria, storicamente più performante grazie a frequenze di clock superiori e una GPU più capace.

Questa strategia di differenziazione segnerebbe un approccio più coerente alla nomenclatura dei prodotti, giustificando meglio il premium di prezzo tra i due modelli attraverso un divario prestazionale reale e non solo su caratteristiche secondarie. Al momento non è chiaro quale specifico chip Snapdragon 7 potrebbe essere implementato: le opzioni plausibili includono lo Snapdragon 7 Gen 3 o eventualmente lo Snapdragon 7+ Gen 3, sebbene quest'ultimo risulterebbe probabilmente troppo costoso per il posizionamento previsto.

Il Phone 4a Pro potrebbe supportare la tecnologia eSIM, caratteristica già presente nel Phone 3a Pro ma ancora assente in molti dispositivi di fascia media

Oltre alla differenziazione nei processori, il Phone 4a Pro dovrebbe confermare il supporto alla tecnologia eSIM, già implementata nel predecessore Phone 3a Pro. Questa funzionalità risulta particolarmente rilevante nel mercato europeo, dove gli operatori stanno progressivamente spingendo verso l'adozione delle SIM virtuali. Entrambi i dispositivi potrebbero essere proposti in quattro colorazioni: blu, rosa, bianco e nero, anche se rimane incerto se tutte le varianti cromatiche saranno disponibili per entrambi i modelli o se alcune rimarranno esclusive di uno dei due.

Sul fronte dei prezzi, le indiscrezioni suggeriscono cifre relativamente contenute per la configurazione con 12GB di RAM e 256GB di storage. Il Phone 4a si attesterebbe intorno ai 475 dollari, mentre il Phone 4a Pro raggiungerebbe circa 540 dollari. È importante sottolineare che questi prezzi, sebbene espressi in dollari, non confermano automaticamente una commercializzazione negli Stati Uniti, mercato dal quale Nothing si è finora tenuta sostanzialmente lontana concentrandosi su Europa e Asia. Convertiti in euro con i margini tipici del mercato europeo, ci si potrebbe aspettare prezzi compresi tra 499 e 569 euro rispettivamente.

Parallelamente agli smartphone, Nothing starebbe preparando anche il lancio delle Headphone a, un nuovo paio di cuffie over-ear che rappresenterebbero essenzialmente una versione economica delle Nothing Headphone 1 lanciate nel 2024. La principale differenza risiederebbe nell'utilizzo di materiali plastici per il corpo anziché delle finiture premium del modello originale, con l'obiettivo di ridurre i costi di produzione. Le Headphone a potrebbero essere proposte in quattro colorazioni: rosa, giallo, bianco e nero, ampliando la palette cromatica rispetto alle Headphone 1.

Nothing non ha rilasciato comunicazioni ufficiali su nessuno di questi prodotti e la tempistica di lancio rimane incerta. Considerando tuttavia che la serie Phone 3a è stata presentata a marzo 2025, è plausibile ipotizzare una finestra di lancio simile per la serie Phone 4a nel primo trimestre del 2026.