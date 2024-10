Nubia Z60S Pro, da smartphone a fotocamera in un "click" | Recensione

Nubia, brand cinese che realizza anche gli smartphone da gaming RedMagic e costola del colosso ZTE, ha recentemente lanciato un nuovo smartphone top di gamma, lo Z60S Pro. Questo smartphone si propone come un dispositivo dal prezzo competitivo con un focus particolare sulla fotografia, grazie a un comparto tecnico completo e unico. Ma sarà in grado di competere con i colossi del settore come Google, Xiaomi e Honor?

Un gigante dal cuore tecnologico

Il Nubia Z60S Pro si presenta come un dispositivo solido e imponente, con un design che richiama gli altri iconici prodotti del brand. Le linee squadrate sono accompagnate da angoli arrotondati, con un retro in vetro e i bordi in metallo opaco. Nonostante le dimensioni generose (163,6 x 76 x 8,7 mm), lo smartphone si adatta bene alla mano. Il suo peso di 220 grammi contribuisce a restituire una sensazione di solidità e robustezza.

Il retro del dispositivo è caratterizzato da un grande cerchio che ospita il comparto fotografico, soprannominato "Cosmic Ring" da Nubia, la quale afferma sia ispirato al sistema solare. Tre lenti circondano la metà superiore del cerchio, mentre un'altra fotocamera è posizionata al centro. Sul lato sinistro del cerchio sporge una "coroncina" con incisa la frase "Be yourself", un invito a distinguersi dalla massa, qualcosa che sicuramente caratterizza chi sceglie un prodotto Nubia.

Il Nubia Z60S Pro è disponibile in tre colorazioni: Nero, Aqua e Bianco. Le prime due presentano un colore uniforme, mentre la versione bianca sfoggia delle sfumature grigie che le conferiscono una texture visiva più dinamica. Tuttavia, è importante sottolineare che tutte e tre le versioni hanno un pannello posteriore in vetro, quindi la texture è solo estetica.

Troviamo invece una texture molto distintiva sia sul tasto di accensione, il quale vanta un bellissimo accento rosso nel modello da noi provato, che sullo slider dedicato alla fotocamera, di cui però parleremo più avanti. Il pulsante di accensione è posizionato in modo ottimale, ma il bilanciere del volume e lo slider sono scomodi da raggiungere, soprattutto con una sola mano.

Nel complesso, il design dello Z60S Pro è moderno e minimalista, con la grande sporgenza dedicata al modulo fotografico come unico elemento di spicco. Sebbene non sia il design più originale sul mercato, è sicuramente piacevole e ben bilanciato.

Lo Z60S Pro vanta un display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate a 120Hz. Lo schermo è colorato, incredibilmente fluido e luminoso, raggiungendo una luminosità di picco di 1200 nit. Questo lo rende perfettamente visibile anche all'aperto in una giornata di sole.

Tuttavia, non tutto è perfetto. Il lettore di impronte digitali ottico integrato nello schermo si è rivelato una fonte di altalenante frustrazione. Lo smartphone tende a confondersi quando viene sollevato o toccato, e l'Always On Display spesso non passa alla modalità di scansione dell'impronta. Anche quando funziona correttamente, spesso sono necessari due o tre tentativi per sbloccare il dispositivo.

Potenza da flagship, ma che temperature!

Il Nubia Z60S Pro è mosso dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 "Leading Version", lo stesso chipset presente nel Samsung Galaxy S23 Ultra dello scorso anno. Nonostante non sia l'ultimo modello disponibile, questo processore offre prestazioni eccellenti, paragonabili a quelle di molti flagship attuali. Lo smartphone è disponibile in tre configurazioni di memoria: 12GB+256GB, 16GB+512GB o 16GB+1TB di spazio di archiviazione. Le memorie RAM sono LPDDR5X mentre lo storage interno è di tipo UFS 4.0.

Durante l'utilizzo quotidiano, lo Z60S Pro si è dimostrato veloce e reattivo, anche con diverse app aperte in background. Le animazioni sono rapide e fluide, e lo smartphone non ha mai mostrato segni di rallentamento.

Purtroppo, se messo sotto stress, lo Z60S Pro tende a surriscaldarsi in maniera evidente nonostante il suo peso che potrebbe suggerire una soluzione di raffreddamento migliore. Dopo aver provato molti modelli della gamma RedMagic, i quali tendono a non limitare le prestazioni in nessun caso, siamo rimasti stupiti che questo Nubia con l'aumentare della temperatura abbassi la potenza erogata. Lo smartphone mantiene comunque prestazioni rispettabili e una fluidità notevole, ma nei giochi più esigenti potrebbe perdere calare il numero di frame al secondo generati.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu 3DMark Single-core Multi-core Solar Bay Solar Bay Stress test Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Nubia Z60S Pro 2046 5590 1517192 5345 (20,33 fps) 5344 - 3584 (67,1%) 3720 (22,28 fps) 3700 - 2290 (61,9%) RedMagic 9S Pro (ventola ON) 2256 6992 2123581 9175 (34,89 fps) 9361 - 8196 (87,6%) 5492 (32,89 fps) 5533 - 4704 (85%) RedMagic 8S Pro (ventola ON) 1743 5585 1632571 5637 (21,44 fps) 5650 - 5634 (99,7%) 3859 (23,10 fps) 3911 - 3848 (98,4%) ROG Phone 8 Pro 1346 6514 2043395 8250 (31,37 fps) 8127 - 4131 (50,8%) 4611 (27,61 fps) 4794 - 2436 (50,8%) Samsung Galaxy S24 Ultra 2263 6825 1703918 7243 (27,54 fps) 7691 - 4066 (52,9%) 4158 (24,90 fps) 4549 - 2458 (54%) OnePlus 12 2176 6555 1713729 8474 (32,22 fps) 8472 - 4759 (56,2%) 4801 (28,75 fps) 4761 - 2731 (57,4%)

La connettività 5G è presente su entrambi i moduli SIM ma manca una eSIM. Internet wireless può essere connesso anche grazie ad un modulo Wi-Fi 6E che è accompagnato dal Bluetooth 5.3. Molto interessante la presenza di una porta USB 3.1 Tipo-C.

La batteria da 5100mAh del Nubia Z60S Pro garantisce un'autonomia eccellente, sufficiente per coprire l'intera giornata anche con un utilizzo intenso. Inoltre, il caricabatterie rapido da 80W incluso nella confezione permette di ricaricare il telefono dal 20% al 100% in meno di 20 minuti. L'unico appunto che possiamo fargli riguarda la mancanza della bobina per la ricarica wireless.

Da smartphone a fotocamera in un "click"

Il vero punto di forza del Nubia Z60S Pro è il suo comparto fotografico. Sul retro troviamo tre fotocamere: una principale da 50MP con sensore Sony IMX800 e obiettivo equivalente a 35mm, una ultragrandangolare da 50MP con lunghezza focale di 13mm e campo visivo di 125°, e un teleobiettivo da 8MP con lunghezza focale di 80mm. La fotocamera frontale, invece, è da 16MP.

La qualità delle foto scattate con lo Z60S Pro è eccellente, soprattutto considerando il prezzo del dispositivo. Le immagini sono luminose, nitide e ricche di dettagli, anche in condizioni di scarsa illuminazione. L'intelligenza artificiale svolge un ruolo fondamentale nel migliorare la qualità delle foto, soprattutto quando si utilizza lo zoom o si scatta di notte. I colori sono di tanto in tanto troppo saturi, fortunatamente non quando i soggetti sono delle persone.

Detto questo, lo zoom è uno dei punti deboli del comparto fotografico. Oltre gli 80mm, le immagini diventano pixelate e sfocate, sia nelle foto che nei video. Anche l'HDR tende a essere un po' troppo aggressivo, sovracompensando con colori spesso troppo saturi.

Apprezzatissima la scelta di montare sulla fotocamera principale una lente dalla lunghezza focale equivalente a 35mm, un qualcosa che vorrei davvero i principali produttori di flagship prendessero in considerazione. Si tratta di una focale molto apprezzata dai fotografi e che rende le immagini più simili a quelle viste dall'occhio umano.

La maggiore separazione tra grandangolo e principale giustifica meglio l'esistenza di quest'ultima, mentre posiziona la prima un po' più vicina ai teleobiettivi con zoom ottico 3x che ormai troviamo su moltissimi smartphone. Le tre focali sono quindi meglio distribuite e permettono un'esperienza di scatto che solo i prodotti ZTE e Nubia ad oggi offrono. La street photography con i prodotti Nubia è sempre un po' più divertente e vicina a quanto possibile con una fotocamera dedicata.

Aiuta moltissimo a rendere l'esperienza ancora migliore la presenza dello slider personalizzabile posto sul bordo sinistro. Sebbene sia possibile rimapparlo, di default è impostato per aprire rapidamente la fotocamera in modalità "Street" (voce erroneamente tradotta in "Via", ma di questo parleremo nella prossima sezione). Sebbene lo slider sia difficile da raggiungere con una mano, tale posizionamento invita l'utente ad impugnare il prodotto come una fotocamera e godere della migliore esperienza di scatto.

Tipico di ZTE/Nubia/RedMagic

Nubia Z60S Pro esegue MyOS 14, una versione personalizzata di Android 14. Condivide molto con il software che ormai conosciamo molto bene dai prodotti RedMagic, seppur sia priva della mano di "vernice da gaming" che caratterizza il sub-brand. L'interfaccia è abbastanza pulita e intuitiva, priva di eccessivo bloatware o funzionalità superflue.

Il menu delle impostazioni è facile da navigare e segue abbastanza le linee guida del design Android. Il menu di personalizzazione è interessante e offre una vasta selezione di opzioni.

Ciò che dobbiamo ancora una volta segnalare è una mancanza di cura nella localizzazione italiana del software, la quale presenta in più istanze traduzioni errate e palesemente fatte meccanicamente, senza contesto.

Cara Nubia,

Assumi un italiano e fatti aiutare!

A presto, LZ

Conclusioni

Il Nubia Z60S Pro è uno smartphone completo e competitivo, che offre prestazioni eccellenti e un'esperienza fotografica unica. Il suo design originale e la sua batteria a lunga durata lo rendono un'opzione interessante per chi cerca un dispositivo affidabile e versatile senza spendere una fortuna. Rispetto a un flagship di ultima generazione costa la metà, in alcuni casi un terzo.

Tuttavia, lo Z60S Pro non è esente da difetti. Lo zoom della fotocamera potrebbe essere migliore, le prestazioni nelle lunghissime sessioni di gioco potrebbero deludere e la qualità degli altoparlanti è solo nella media. Inoltre, il lettore di impronte digitali integrato nello schermo può essere frustrante da utilizzare ed il software richiede più cura.

Nonostante questi piccoli inconvenienti, Nubia Z60S Pro rimane un'ottima scelta per chi cerca uno smartphone che metta la sua firma con un tocco di originalità nella fotografia. Se siete disposti a chiudere un occhio su alcuni difetti minori, questo dispositivo vi ripagherà con prestazioni eccellenti, foto generalmente di alta qualità e un'esperienza utente scattante.