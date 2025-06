Nel mondo della tecnologia, l’attesa per un nuovo smartphone di punta è un rituale fatto di speranze e aspettative. Per i fan di OnePlus, abituati a una progressione quasi lineare verso l'eccellenza, le ultime notizie riguardanti il futuro OnePlus 15 potrebbero rappresentare un brusco risveglio. Secondo recenti e autorevoli fughe di notizie, provenienti principalmente dal noto leaker Digital Chat Station, il prossimo alfiere del brand cinese potrebbe abbandonare alcune delle caratteristiche più amate degli ultimi modelli, in favore di un approccio che, sebbene pragmatico, rischia di deludere gli utenti più esigenti.

Seguendo la tradizione e la scaramanzia della cultura cinese che considera sfortunato il numero "4", l'azienda si appresta a saltare una generazione, passando direttamente dal OnePlus 13 (che trovate su Amazon) al OnePlus 15. Ma il cambio di numerazione potrebbe essere la meno significativa delle novità. Le indiscrezioni, infatti, dipingono un quadro di cambiamenti radicali che toccano due dei pilastri fondamentali per un'esperienza da top di gamma: il display e la fotocamera.

La sorpresa più grande riguarda senza dubbio lo schermo. Mentre il OnePlus 13 vanta un pannello QHD+/2K da 6,82 pollici con bordi elegantemente curvi, una vera gioia per gli occhi, il suo successore potrebbe adottare una soluzione decisamente più modesta. Le informazioni trapelate parlano di un display LIPO piatto da 6,78 pollici con una risoluzione 1,5K.

Sebbene si tratti di una tecnologia che promette cornici sottilissime e un'ottima qualità visiva, sulla carta rappresenta un innegabile declassamento. La risoluzione inferiore e il passaggio da un design curvo, percepito come più premium, a uno piatto, potrebbero non essere accolti con favore da chi cerca il massimo dell'innovazione e dell'impatto estetico. Questa scelta avvicinerebbe il modello di punta alla sua controparte più economica, il OnePlus 13R, che monta un pannello con specifiche simili. Una mossa che, se confermata, potrebbe essere interpretata come un tentativo di ridurre i costi, sacrificando però uno degli elementi che hanno definito i flagship OnePlus negli ultimi anni.

Un altro colpo al cuore per gli appassionati potrebbe arrivare dal comparto fotografico. Dal 2021, con il lancio della serie OnePlus 9, la collaborazione con Hasselblad ha rappresentato un marchio di garanzia e prestigio. L'iconico brand svedese ha contribuito a elevare la qualità fotografica degli smartphone OnePlus, lavorando sulla calibrazione del colore e sulla modalità ritratto, e conferendo ai dispositivi un'aura di eccellenza.

Ora, i leak suggeriscono che questa fruttuosa partnership potrebbe essere giunta al capolinea. Sembra che OnePlus sia intenzionata a lanciare il suo "marchio di immagine" proprietario, prendendo pieno controllo dello sviluppo hardware e software del sistema di fotocamere. Sebbene le indiscrezioni parlino di un'ottima configurazione hardware, con un setup a tripla fotocamera da 50MP che include un sensore principale di grandi dimensioni e un teleobiettivo a periscopio, l'assenza del logo Hasselblad potrebbe essere percepita come una grave perdita. Rinunciare a un nome così evocativo e riconosciuto a livello globale è una scommessa audace, che richiederà a OnePlus di dimostrare con i fatti di poter raggiungere, e superare, gli standard qualitativi stabiliti in questi anni di collaborazione.

Non tutto, però, è negativo. Il cuore pulsante del OnePlus 15 sarà, come da tradizione, il più recente e potente processore di Qualcomm, identificato con la sigla SM8550, probabile successore dello Snapdragon 8 Elite e forse battezzato Snapdragon 8 Elite Gen 2. Questo garantirà prestazioni di altissimo livello, ponendo il dispositivo al vertice della categoria per potenza bruta e reattività. Si parla anche di un possibile cambio di design per l'isola della fotocamera, che abbandonerebbe la forma circolare, e di una batteria ancora più capiente.

Tuttavia, queste note positive rischiano di passare in secondo piano. La community OnePlus è composta da utenti attenti ai dettagli, che hanno sempre premiato l'azienda per la sua capacità di offrire un pacchetto completo e senza compromessi. Un processore più veloce è un'evoluzione attesa e quasi scontata; un display declassato e la fine di una partnership iconica come quella con Hasselblad sono, invece, cambiamenti di rotta inaspettati e potenzialmente dolorosi.

Il OnePlus 15 si profila all'orizzonte come un flagship di rottura, ma resta da vedere se questa rottura sarà interpretata come un'evoluzione coraggiosa o come un passo falso che allontanerà i fan di lunga data.