Nubia Z70 Ultra, il cameraphone dei miei sogni ha un enorme difetto | Recensione

Nubia Z70 Ultra si presenta come uno smartphone di fascia alta che punta a distinguersi dalla massa, soprattutto per quanto riguarda il comparto fotografico. Con un sistema di fotocamere unico, un display OLED immersivo e un processore all'avanguardia, il dispositivo promette un'esperienza utente di alto livello ad un prezzo davvero allettante. Ma sarà in grado di mantenere le promesse?

Un'estetica che divide

Lo Z70 Ultra presenta un design che non passa inosservato. Le linee squadrate e decise gli conferiscono un aspetto moderno e audace, si distingue dagli angoli arrotondati tipici di molti smartphone contemporanei e si avvicina molto di più al Galaxy S24 Ultra che all'iPhone come idea. Il dispositivo è disponibile in tre varianti di colore: Starry Night, Gold e Black. La versione Starry Night, in particolare, è quella che più colpisce l'occhio, con il suo gioco di colori e sfumature che richiama il celebre dipinto di Van Gogh.

La qualità costruttiva è eccellente: il telaio in alluminio e il vetro anteriore e posteriore trasmettono una sensazione di solidità e robustezza. La cura per i dettagli è evidente in ogni aspetto del design, dalle cornici sottili che circondano il display all'integrazione originale e volutamente vistosa del modulo fotocamera posteriore.

L'area dedicata alle fotocamere sul retro, seppur di dimensioni non indifferenti, è ben integrata nel design complessivo del dispositivo. La disposizione delle lenti e del flash contribuisce a creare un'estetica distintiva e riconoscibile.

Nonostante le dimensioni generose del display, il Nubia Z70 Ultra risulta relativamente maneggevole, nonostante non sia un prodotto utilizzabile facilmente a una mano. L'estetica è presa direttamente dagli smartphone da gaming del brand, disponibili sul mercato sotto il marchio RedMagic.

Il motore di vibrazione del Nubia Z70 Ultra è di ottima qualità, offrendo un feedback preciso e definito. La vibrazione è personalizzabile in intensità e durata, permettendo all'utente di adattare il feedback alle proprie preferenze. È anche presente una certificazione IP68/IP69, il che significa che lo smartphone è resistente all'ingresso di acqua (anche pressurizzata e ad alta temperatura) oltre che alla polvere.

I tasti fisici del Nubia Z70 Ultra sono posizionati lungo il lato destro del dispositivo. Il bilanciere del volume e il tasto di accensione/spegnimento offrono un feedback tattile preciso e soddisfacente, garantendo un'esperienza utente piacevole. Il pulsante di accensione è facilmente accessibile, mentre il bilanciere del volume, posizionato nella parte alta del bordo, richiede un po' più di ginnastica o il cambio di impugnatura.

A differenza di altri brand come Apple e Oppo, Nubia ha deciso di mantenere un pulsante dedicato alla fotocamera di tipo fisico. Il pulsante ha due corse: premendolo leggermente lo smartphone mette a fuoco, mentre scatta con una pressione completa. Ovviamente di può utilizzare il pulsante per aprire rapidamente la fotocamera in caso di necessità.

Nella parte alta del lato sinistro troviamo uno switch a due posizioni (non a tre come i più recenti Oppo e OnePlus) che permette di passare velocemente alla modalità gioco, alla fotocamera, controllare la torcia, il registratore vocale o la modalità di suoneria. Non è possibile personalizzare lo switch con altre azioni non previste da Nubia, un po' un peccato.

L'estetica del Nubia Z70 Ultra è sicuramente un elemento che può dividere. Chi cerca un design più tradizionale potrebbe non apprezzare le linee spigolose e il modulo fotocamera pronunciato. Tuttavia, per chi cerca uno smartphone dal design distintivo e originale, il nuovo flagship cinese rappresenta un'opzione da tenere in considerazione.

Traccia la strada che gli altri seguiranno

Nubia, per lo Z70 Ultra, ha puntato forte sull'esperienza visiva, offrendo un display che non passa inosservato. Il pannello AMOLED da 6,85 pollici, con risoluzione di 1216 x 2688 pixel, domina la parte frontale del dispositivo, offrendo un'ampia superficie per godere di contenuti multimediali, giochi e navigazione web.

La tecnologia AMOLED garantisce colori vivaci e realistici, con neri profondi e un elevato contrasto. La luminosità di picco, che raggiunge i 2000 nit, rende il display perfettamente leggibile anche sotto la luce diretta del sole, mentre il supporto HDR10+ garantisce un'esperienza cinematografica con contenuti compatibili. La frequenza di aggiornamento di 144Hz è un altro punto di forza del display. Questa caratteristica si traduce in una fluidità eccezionale nelle animazioni, nello scrolling e nei giochi, rendendo l'esperienza utente estremamente piacevole e reattiva. Si tratta di un miglioramento, seppur poco incisivo, rispetto ai 120Hz disponibili sui pannelli dei top di gamma del marchio di generazione precedente.

Nubia ha optato per una soluzione innovativa per integrare la fotocamera frontale: la tecnologia UDC (Under Display Camera). La fotocamera, infatti, è posizionata sotto il display, diventando praticamente invisibile quando non in uso. Questa scelta contribuisce a creare un design pulito e minimale, massimizzando la superficie dello schermo. Anche le cornici che circondano il display sono tra le più sottili (se non addirittura le più sottili in assoluto) sul mercato, un qualcosa che rende Z70 Ultra quasi un prodotto uscito dal set di un film di fantascienza.

Il display del Nubia Z70 Ultra è sicuramente uno dei suoi punti di forza. La combinazione di tecnologia UDC avanzata, bordi sottilissimi e design squadrato rende questo smartphone ideale per la fruizione di contenuti multimediali e per il gaming. Non ha picchi di luminosità elevati come alcuni concorrenti e la fotocamera sotto al display ha una qualità discutibile, ma bisogna dare atto a Nubia di stare provando a portare sul mercato di oggi un design verso cui gli altri produttori di smartphone stanno lavorando per i prodotti del domani.

Il lettore di impronte digitali è integrato sotto il pannello AMOLED. Si tratta di un sensore ottico, posizionato in modo ergonomico per facilitare lo sblocco del dispositivo con il pollice. Il lettore si è dimostrato veloce e affidabile nel riconoscimento delle impronte, garantendo un accesso rapido e sicuro allo smartphone, anche se non raggiunge i livelli dei lettori ad ultrasuoni ormai diventati lo standard per quasi tutti i flagship di questa generazione.

Prestazioni massime (a qualsiasi costo)

Il cuore pulsante del Nubia Z70 Ultra è il potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, realizzato con processo produttivo a 3nm. Questo SoC di ultima generazione rappresenta il top di gamma nel mondo Android, offrendo un significativo incremento di prestazioni ed efficienza rispetto al suo predecessore, lo Snapdragon 8 Gen 3.

L'architettura octa-core del chip, con i suoi core ad alte prestazioni Oryon V2 Phoenix L e i core ad alta efficienza energetica Oryon V2 Phoenix M, garantisce un perfetto equilibrio tra potenza bruta e consumi contenuti. Ad affiancare la CPU con architettura Oryon proprietaria, troviamo la GPU Adreno 830 che offre prestazioni grafiche di altissimo livello. Questo si traduce in un'esperienza di gioco fluida e immersiva, anche con i titoli più esigenti.

Ad oggi, lo Snapdragon 8 Elite è il chip da volere se si desidera il meglio a disposizione sul mercato.

Il Nubia Z70 Ultra non delude nemmeno sul fronte della memoria. Le diverse configurazioni disponibili offrono fino a 24 GB di RAM LPDDR5X, una quantità di memoria eccezionale che supera quanto si possa realisticamente utilizzare, anche impiegando i moderni modelli IA per smartphone. Lo storage interno, basato sulla velocissima tecnologia UFS 4.0, arriva fino a 1TB, offrendo spazio a volontà per foto, video, app e giochi.

L'unico appunto che è necessario fare riguardo alle prestazioni generali di Z70 Ultra non è relativo alla potenza pura, quella non manca, ma alla gestione del calore. Sotto intenso carico di lavoro, quindi quando si utilizzano emulatori pesanti, si gioca a titoli impegnativi per lungo tempo o, nel nostro caso, si eseguono degli stress test, lo smartphone diventa incandescente. E non lo dico con leggerezza, al termine dei vari test da 20 minuti effettuati con 3DMark mi è stato impossibile toccare con mano lo smartphone per diversi minuti.

Non ha mai raggiunto temperature pericolose che possono portare a conseguenze tragiche come un danneggiamento della batteria. I bordi metallici, però, sono diventati impossibili da toccare a mani nude, e questo non va affatto bene, soprattutto quando altri smartphone con Snapdragon 8 Elite non si avvicinano minimamente a tali temperature.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu 3DMark Single-core Multi-core Solar Bay Solar Bay Stress test Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Nubia Z70 Ultra 3057 9379 2497327 11300 (42,97 fps) 11442 - 9809 (80,5%) 6435 (38,54 fps) 6531 - 5076 (77,7%) realme GT 7 Pro 3053 9323 2452978 11218 (42,66 fps) 11180 - 7639 (68,3%) 6258 (37,48 fps) 6101 - 4432 (72,6%) Oppo Find X8 Pro 2795 8495 21632273 11709 (44,52 fps) 11849 - 6412 (54,1%) 6379 (38,20 fps) 6470 - 3733 (57,7%) Xiaomi 14 Ultra 2189 6645 1964175 7547 (28,70 fps) 7622 - 6071 (79,6%) 4424 (24,49 fps) 4558 - 3635 (79,8%) Honor Magic6 Pro 2016 4867 1394282 8633 (32,83 fps) 8658 - 5735 (66,2%) 3739 (22,39 fps) 3543 - 1647 (46,5%) Samsung Galaxy S24 Ultra 2263 6825 1703918 7243 (27,54 fps) 7691 - 4066 (52,9%) 4158 (24,90 fps) 4549 - 2458 (54%) RedMagic 9 Pro (ventola ON) 2261 7113 2138988 8585 (32,64 fps) 8570 - 8512 (99,3%) 5111 (30,61 fps) 5092 - 4812 (94,5%)

Sul fronte della connettività, il Nubia Z70 Ultra offre quasi tutto ciò che ci si aspetta da uno smartphone di fascia alta. Il supporto al 5G garantisce velocità di download e upload elevate, il Bluetooth 5.4 rappresenta il meglio per la connessione ad accessori wireless, mentre il Wi-Fi 7 offre una connessione wireless stabile e veloce. Non manca l'NFC, utile per i pagamenti contactless, e c'è persino un LED IR. L'assenza del supporto eSIM potrebbe invece essere un limite per chi viaggia spesso o chi ha già abbandonato le SIM tradizionali.

Lo smartphone offre un'esperienza audio di qualità più che sufficiente, grazie ai suoi altoparlanti stereo. Il suono è potente, raggiunge volumi elevati e ha una buona separazione dei canali. Tuttavia si potrebbe decisamente migliorare la qualità a volumi elevati, vista la presenza di una distorsione abbastanza fastidiosa nelle voci e una mancanza di bassi su tutto lo spettro del volume.

La batteria al silicio carbonio è un altro punto di forza del dispositivo. Con una capacità di 6150mAh, garantisce un'autonomia eccellente, che può arrivare a superare i due giorni con un utilizzo anche abbastanza intenso.

La tecnologia di ricarica rapida da 80W consente di ricaricare completamente la batteria in circa 40 minuti, un tempo decisamente competitivo. Oltre alla ricarica rapida, lo smartphone ha ereditatto dai prodotti da gaming del marchio alcune funzionalità utili. Tra queste troviamo Charge Separation, che consente di alimentare direttamente il prodotto dalla presa di corrente, bypassando la batteria, durante le sessioni di gioco più intense. Questa soluzione evita il surriscaldamento della batteria e prolunga la sua durata nel tempo.

Manca purtroppo la ricarica wireless, una feature ormai presente in molti smartphone di fascia alta. Vista la grande autonomia e la ricarica veloce via cavo, ad ogni modo, si può anche chiudere un occhio su questa mancanza.

Il vero motivo per scegliere Nubia: un'esperienza fotografica unica

Il Nubia Z70 Ultra si distingue per il suo sistema di fotocamere ambizioso, che mira a offrire un'esperienza fotografica di livello professionale. La configurazione a tripla fotocamera posteriore, con la sua combinazione di lenti e sensori, promette versatilità e prestazioni in diverse situazioni di scatto.

Uno degli elementi più caratteristici del sistema di fotocamere del Nubia Z70 Ultra è l'obiettivo principale da 35mm. Questa scelta, insolita nel panorama degli smartphone che solitamente usano lenti che si aggirano tra i 20 e i 23 mm, offre una prospettiva e un campo visivo che si avvicinano a quelli dell'occhio umano, rendendolo ideale per la fotografia di reportage, la street photography e la ritrattistica. L'obiettivo da 35mm è in grado di catturare immagini con una buona profondità di campo e un'ottima nitidezza, restituendo un look naturale e realistico, anche grazie al sensore Sony IMX906 da 50MP.

Un'altra caratteristica distintiva dell'obiettivo principale è l'apertura variabile, che può essere regolata in 8 step da f/1.6 a f/4.0. Questa funzionalità, rara negli smartphone, consente di controllare la quantità di luce che raggiunge il sensore e di ottenere effetti creativi, come la sfocatura dello sfondo (bokeh) o una maggiore profondità di campo. L'apertura variabile offre al fotografo un maggiore controllo sulla composizione e sull'estetica delle immagini.

Oltre all'obiettivo principale da 35mm, il Nubia Z70 Ultra è dotato di una fotocamera da 50MP con obiettivo ultragrandangolare da 13mm e una fotocamera da 64MP con teleobiettivo da 70mm. L'obiettivo ultragrandangolare consente di catturare ampi panorami e di includere più elementi nella scena, mentre il teleobiettivo offre la possibilità di avvicinare i soggetti lontani mantenendo un buon livello di dettaglio. La combinazione di queste tre lenti offre una grande versatilità in termini di composizione e di inquadratura. La lente da 70mm sarà molto apprezzata dai ritrattisti e la ritengo una lunghezza focale molto divertente per la street photography.

La qualità delle immagini scattate con il Nubia Z70 Ultra è generalmente molto buona, ma non priva di difetti. In condizioni di buona illuminazione, le foto sono nitide, dettagliate e con colori abbastanza accurati, anche se c'è un po' di variazione di saturazione passando tra i vari sensori. Purtroppo, in condizioni di scarsa illuminazione, si nota a volte un aumento del rumore oppure una perdita di dettaglio dovuta alla troppa elaborazione software. Scattando in manuale e in RAW si possono ottenere foto meravigliose, a patto di voler perdere del tempo a svilupparle manualmente con il proprio software preferito.

Non è uno smartphone per chi vuole un'esperienza punta e scatta. Chi vuole metterci un po' del proprio impegno, proprio come avviene con una vera mirrorless, può però ottenere immagini davvero piacevoli.

Il software della fotocamera offre diverse modalità di scatto, tra cui la modalità Via (traduzione orrenda di "Street"), la modalità Notte, la modalità Pro e la modalità Ritratto ma non solo. La modalità Via, in particolare, è pensata per gli amanti della fotografia urbana e offre una serie di preset che simulano l'effetto di diverse pellicole Fujifilm degli anni '90.

La modalità Pro offre un controllo manuale su diversi parametri di scatto, come l'ISO, la velocità dell'otturatore, l'apertura della lente e il bilanciamento del bianco. Permette il bracketing sia dell'esposizione che del bilanciamento del bianco, una funzione difficile da trovare anche sui migliori cameraphone sul mercato. Attivando il salvataggio RAW dei file lo smartphone mantiene in memoria anche un JPG pronto all'uso. Sono presenti le funzioni AFL (Auto-Focus Lock), AEL (Auto-Exposure Lock) e WBL (White-Balance Lock).

La qualità dei video registrati con il Nubia Z70 Ultra è un punto debole del dispositivo. Nonostante la possibilità di registrare video in 8K a 30fps e 4K a 120fps, la qualità delle immagini non è all'altezza delle aspettative. I video appaiono spesso rumorosi e con una scarsa nitidezza, soprattutto in condizioni di bassa illuminazione.

Anche la stabilizzazione video non è impeccabile, e si notano tremolii e vibrazioni nelle riprese a mano libera. Mancano alcune funzioni presenti in altri smartphone di fascia alta, come la registrazione video in Dolby Vision.

La fotocamera frontale da 16MP nascosta sotto al display è sufficiente per lee videochiamate ma non ci conterei per dei selfie di qualità. È impressionante quanto bene sia nascosta sotto al display e colpisce la qualità rispetto ad altri sensori di questo tipo sul mercato. Siamo però ancora lontani da ciò che una normale fotocamera frontale non coperta dallo schermo riesce a fare.

Il sistema di fotocamere del Nubia Z70 Ultra è un'arma a doppio taglio. Da un lato, offre alcune caratteristiche distintive e interessanti, come l'obiettivo principale da 35mm con apertura variabile e una modalità di scatto manuale completa e divertente. Dall'altro lato, la qualità delle immagini in punta e scatta, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione, non è all'altezza delle aspettative per uno smartphone di questa fascia di prezzo.

Nuovo software, vecchie abitudini

Z70 Ultra esegue Android 15 con l'interfaccia utente Nebula AIOS. L'interfaccia è leggera, intuitiva e personalizzabile, con un design che richiama un mix tra la One UI di Samsung e HyperOS di Xiaomi.

Nebula AIOS si distingue per la sua leggerezza e per la sorprendente assenza di bloatware, quei software preinstallati spesso inutili e invasivi. L'interfaccia utente è fluida e reattiva, e offre diverse opzioni di personalizzazione, permettendo all'utente di adattare l'aspetto e le funzionalità dello smartphone alle proprie esigenze.

Tra le funzionalità più interessanti di Nebula AIOS troviamo la Z-smart sidebar, una barra laterale a scomparsa che offre accesso rapido a diverse app e funzioni. Questa soluzione, ormai presente sulla maggior parte delle skin Android, si rivela pratica e funzionale, permettendo di gestire le app più utilizzate con un semplice gesto

Nubia ha integrato nello Z70 Ultra alcune funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, che mirano a migliorare l'esperienza utente in diversi ambiti. La funzione Al Translate, ad esempio, è in grado di tradurre le conversazioni telefoniche in tempo reale, sia con la voce che con i sottotitoli, supportando diverse lingue. È presente anche un'applicazione interprete, facile da utilizzare per comunicare con chi parla una lingua diversa dalla nostra. Non essendoci un'app galleria creata da Nubia, le funzioni di modifica delle foto con IA sono tutte quelle disponibili su Google Foto.

L'intelligenza artificiale è presente anche nel comparto fotografico, dove viene utilizzata per ottimizzare la qualità delle immagini, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. Altre funzionalità basate sull'IA includono l'ottimizzazione delle prestazioni del sistema e la gestione intelligente della batteria.

Nonostante il cambio di nome del sistema operativo rimangono presenti i vistosi errori di traduzione nella nostra lingua, ormai una tradizione per i prodotti Nubia e RedMagic. Se cercate un software curato e supportato nel tempo, Nubia Z70 Ultra non fa assolutamente al caso vostro. Comunque sia, si tratta solamente di un fastidio a livello estetico, le funzionalità dello smartphone non hanno alcun problema evidente.

Conclusioni

Tirando le somme, Nubia Z70 Ultra si distingue come uno smartphone di fascia alta che ha molto da offrire, con un focus particolare sulla fotografia. Il suo punto di forza risiede nel sistema di fotocamere completo e originale, dotato di molte caratteristiche fisiche (lente da 35mm e apertura variabile) che a moltissimi altri flagship ancora mancano. Ciò lo rende un'opzione interessante per gli appassionati di fotografia che cercano uno smartphone in grado di rendere l'esperienza di scatto divertente e più simile a quella di una compatta dedicata.

Tuttavia, il Nubia Z70 Ultra non è privo di difetti. Alcuni utenti potrebbero trovarlo un po' ingombrante a causa delle dimensioni e del modulo fotocamera sporgente. Inoltre, sebbene le prestazioni generali della fotocamera siano eccellenti, la qualità non è a volte all'altezza delle aspettative, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. Il software è ancora una volta il più grande punto debole degli smartphone del marchio, seguito da una gestione del calore che potrebbe essere decisamente rivista.

Per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, Nubia Z70 Ultra si posiziona in modo competitivo nella fascia alta del mercato, con un prezzo che fa molta gola se paragonato a quello di altri top di gamma recenti e in uscita nel 2025. Offre un hardware potente, un display di alta qualità e un'esperienza fotografica unica, il tutto a un prezzo inferiore rispetto ad alcuni dei suoi diretti concorrenti. La mancanza del supporto eSIM e della ricarica wireless potrebbe essere un deterrente per alcuni utenti.

Gli unici avversari che possono competere come rapporto qualità/prezzo, ad oggi, sono il suo gemello RedMagic 10 Pro e realme GT 7 Pro, quest'ultimo che guadagna punti in qualità del software e autonomia ma li perde in ambito fotografico.