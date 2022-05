OnePlus 10 Pro e Samsung Galaxy S22+ sono dei concentrati di tecnologia, racchiudono il meglio (o quasi) che l’innovazione nel campo della telefonia mobile ha creato.

Il brand cinese si è fatto grande grazie alla costruzione della sua community, la quale ha fatto conoscere – anche con un passaparola online – la qualità dei propri prodotti. Il brand coreano invece esiste da prima della creazione di Android stesso ed è stato uno dei primi a crederci e a supportarlo.

L’abilità di OnePlus è stata quella di fidelizzare la clientela. La maggior parte degli utenti compravano (e comprano) i loro smartphone perché volevano quello specifico modello. Samsung invece, forte di un business molto più variegato che non tratta solo smartphone, ha saputo farsi un nome e raggiungere la posizione che ora possiede, ovvero essere il brand che vende più smartphone al mondo.

Andiamo ad analizzare cosa sono in grado di fare questi recenti top di gamma delle rispettive aziende, ognuno con i propri tratti distintivi.

Famigliarità o particolarità?

OnePlus 10 Pro e Galaxy S22+ si distinguono anche ad una prima occhiata. Il primo dispone di un aspetto più particolare mentre il secondo segue la strada della famigliarità, quella che ha guadagnato con la generazione precedente.

Dal punto di vista dimensionale, le misure più o meno si ricalcano, con una nota di merito a Samsung che si è riguardata di realizzare un Galaxy S22+ più “ristretto” se paragonato a Galaxy S21+ dello scorso anno.

Nella parte anteriore campeggia il display curvo alle estremità per OnePlus 10 Pro. La fotocamera anteriore è stata posizionata nell’angolo in alto a sinistra. Per Galaxy S22+ il display è piatto e la fotocamera anteriore si trova nella parte alta centrata. Gorilla Glass Victus è stato scelto per entrambi, anche se Samsung utilizza una versione rivista e leggermente migliorata (Gorilla Glass Victus Plus) che possiede in esclusiva momentanea.

Nella parte posteriore le differenze sono ancora più marcate con un design inedito per OnePlus 10 Pro che possiede una banda che parte abbracciando il frame laterale e raggiuge più della metà della parte posteriore. Serve per ospitare tre fotocamere. Galaxy S22+ invece possiede un design a disposizione verticale che, anche qui, abbraccia il frame laterale anche se in maniera più contenuta rispetto allo smartphone cinese. Retro in vetro per entrambi e frame laterale in alluminio con la presenza del selettore iconico di OnePlus che aiuta ulteriormente il proprio prodotto a guadagnare un tratto distintivo personale.

Fotocamere diverse, non solo per l’aspetto

Il comparto multimediale di entrambi è realizzato utilizzando tre sensori. È chiaro che ogni produttore ci mette del suo, di fatti è stata posta particolare attenzione al software che da quel tocco in più per renderli differenti una volta che l’app per scattare una foto viene aperta.

OnePlus 10 Pro possiede un sensore principale da 48MP, una fotocamera grandangolare da ben 150 gradi con risoluzione 50MP e un teleobiettivo da 8MP.

Galaxy S22+ non va molto lontano a livello di sensoristica, con risoluzioni che cambiano in positivo rispetto alla generazione precedente. Abbiamo infatti 50MP + 12MP + 10MP, rispettivamente standard, grandangolare e teleobiettivo.

Al frontale la fotocamera è singola da 32 MP per lo smartphone cinese e da 10MP per quello coreano.

Snapdragon vs Exynos, la sfida continua

OnePlus 10 Pro è stato studiato per fare affidamento sulla potenza dello Snapdragon 8 Gen 1 prodotto per Qualcomm dalla stessa Samsung con un processo produttivo 4nm. Stessi nanometri ma modello di SoC differente per Galaxy S22+ che possiede un Exynos 2200. Architettura e frequenze dei vari Core sono le medesime, ciò che cambia è come le rispettive aziende lo hanno ingegnerizzato applicandoci il loro know how.

Le batterie sono da 5000mAh e 4500mAh, quest’ultima per il modello realizzato da Samsung. Il OnePlus è stato concepito per supportare una ricarica via cavo che può raggiungere gli 80W mentre S22+ si ferma a 45W. Ricarica wireless, anche inversa, abilitata per entrambi.

OxygenOS punta all’immediatezza, One UI alla completezza

OnePlus è rinomata da anni per prediligere un software veloce e reattivo, che non lesina sull’ampia personalizzazione. Samsung è più conservativa con un software si completo, ma che abbraccia anche e soprattutto l’ecosistema. Questo per dare agli utenti un senso di continuità tra tutti i prodotti interconnessi tra loro realizzati dall’azienda.

In ogni caso parliamo di due flagship assoluti, realizzati con le ultime tecnologie disponibili. Questo significa prestazioni di utilizzo immediate, prive di attese e di lag nella sua interezza. In quanto a prestazioni non sono secondi a nessuno.

L’ultima interazione software di Samsung, la One UI 4, è capace di fornire un’esperienza completa che, come già espresso, pone particolare attenzione agli accessori e all’ecosistema integrato.

OxygenOS 12 è snella e rapida, forgiata dall’esperienza stock di Android e man mano diventata sempre più apprezzata dagli utenti e dalla community.

Specifiche a confronto

OnePlus 10 Pro Galaxy S22+ Display 6,7 pollici, 3216 x 1440 pixel, AMOLED, 120Hz 6,6 pollici, 2340 x 1080 pixel, Dynamic AMOLED, 120Hz SoC Snapdragon 8 Gen1 SM8450 Exynos 2200 Memoria e RAM 128GB + 8GB, 256GB + 12GB 128GB + 8GB Fotocamere posteriori 50MP (standard), 8MP (Teleobiettivo), 50MP (ultragrandangolare) 50MP (standard), 10MP (Teleobiettivo), 12MP (ultragrandangolare) Fotocamera anteriore 32MP 10MP Sistema operativo Android 12

OxygenOS 12 Android 12

One UI 4 Dimensioni e peso 163 x 73,9 x 8,55 mm, 200g 157,4 x 75,8 x 7,6 mm, 196g Batteria e ricarica 5000mAh, ricarica rapida a 80W, wireless a 50W 4500mAh, ricarica rapida a 45W, wireless a 15W Connettività 5G, NFC ,Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, A-GPS 5G, NFC ,Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, A-GPS

Il prezzo da pagare per il meglio

Quando parliamo di top di gamma, il prezzo di listino non può essere da meno. Ecco a quanto si possono acquistare:

Colori disponibili: Volcanic Black, Emerald Forest.

Colori disponibili: Phantom Black, Phantom White.