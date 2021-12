Snapdragon 8 Gen 1 si surriscalda? Sembra di sì, almeno su Moto Edge X30

Snapdragon 8 Gen 1, il nuovo SoC di punta di Qualcomm, avrebbe dato problemi di surriscaldamento nel Moto Edge X30. Lo riporta il noto leaker Ice universe, che sul suo profilo Twitter svela i dettagli di un test “estremo” in cui Snapdragon 8 Gen 1 si sarebbe riscaldato più del dovuto.

Già un rapporto precedente suggeriva che Snapdragon 8 Gen 1 potesse avere questo punto debole, ma ora la notizia è pressoché ufficiale. Sempre secondo @UniverseIce, la nuova architettura ARM non sarebbe buona come quella che Apple utilizza nei suoi chipset: “Preparatevi – scrive –, il 2022 potrebbe essere un anno ‘CAAALDO’ per i telefoni Android“.

On moto phones, the extreme test of Snapdragon 8 Gen1 is very hot. Please be mentally prepared, 2022 may be “HOOOT”year for Android phones. — Ice universe (@UniverseIce) December 9, 2021

Le attività intensive che avrebbero messo in crisi SD 8 Gen 1 sono quelle che possiamo immaginare, vale a dire le lunghe sessioni di gioco e di registrazione video anche senza ottimizzazioni. Inoltre, come leggiamo su Gizbot, l’utilizzo di telai in plastica da parte dei produttori Android non aiuterebbe affatto a mantenere basse le temperature (anzi).

I problemi di calore contribuiscono a sollevare dei dubbi sul futuro degli smartphone in uscita con a bordo Snapdragon 8 Gen 1. Moto Edge X30 – ricordiamo – è in cima a questa lista, e per lui le aspettative sono molto alte. La stessa Qualcomm garantisce un aumento del 20% delle prestazioni rispetto al chipset di precedente generazione (Snapdragon 888), e in effetti – all’inizio di questo mese – Moto Edge X30 ha fatto registrare un punteggio di oltre 1 milione su AnTuTu.

La GPU offre circa il 60% in più in termini di performance in confronto a SD 888. Non solo: il chipset appena lanciato sembra essere del 10% più veloce in ambito single e multi-core, e inizialmente si prevedeva che avesse anche meno problemi di surriscaldamento del “vecchio” 888. A quanto pare, però, non sarà così, almeno non per Moto Edge X30.