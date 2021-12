OxygenOS 12: OnePlus ricomincia il rollout, ma sarà la volta buona?

A inizio dicembre OnePlus aveva dato il via alla distribuzione della versione stabile dell’interfaccia OxygenOS 12 sugli OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, ma qualcosa era andato storto: il brand si è trovato infatti nella posizione di bloccare il rollout per via dei molteplici problemi riscontrati dagli utenti.

Come riportato dalla testata XDA Developers, gli utenti che hanno ricevuto per primi l’aggiornamento alla nuova versione della OxygenOS, che pure aveva beneficiato di un esteso periodo in Developer Beta, hanno riscontrato un sensibile peggioramento dell’esperienza d’uso.

Applicazioni scomparse dal launcher, molteplici bug nelle animazioni dell’interfaccia e problemi di connettività sono solo alcuni dei problemi riportati.

Proprio in questi giorni OnePlus ha deciso di riprendere il rollout del nuovo sistema operativo basato su Android 12 con la build C.39, che promette di aver risolto gran parte delle problematiche segnalate dagli utenti, anche se con qualche eccezione. Riportiamo di seguito il changelog diffuso da OnePlus sulla community ufficiale:

Sistema Migliorata la fluidità dello sblocco con impronta digitale

Ottimizzato il consumo energetico del sistema per estendere la durata della batteria

Risolto il problema dello strappo allo schermo quando si torna alla schermata iniziale in alcuni giochi

Risolto il bug della barra delle notifiche vuote

Aggiornato Android Security Patch alla 2021.12 Fotocamera Migliorata la velocità di avvio dell’applicazione

Migliorato la qualità dell’immagine della fotocamera posteriore Rete Risolto il problema della mancata connessione ai dati mobili in alcuni contesti

La nuova build della OxygenOS 12 punta quindi a un miglioramento a tutto tondo dell’esperienza d’uso dei dispositivi, così da rendere gli OnePlus 9 aggiornati al nuovo sistema operativo quantomeno utilizzabili dagli utenti.

Tuttavia mancano all’appello altre problematiche importanti, che lasciano presumere una scarsa compatibilità con le applicazioni di Google. Sempre nel post in cui presenta le caratteristiche della C.39, l’azienda si riserva infatti di sistemare con il prossimo aggiornamento la funzionalità di riempimento automatico in Google Chrome e la problematica della temporanea mancanza di accesso alla fotocamera Ultra HD via Google Camera.

L’aggiornamento OTA alla nuova build della OxygenOS 12 procederà in modo incrementale e interesserà ancora una volta i possessori di smartphone OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro con ROM globale. Dato il numero limitato di terminali raggiunti, per il momento non si hanno notizie sull’effettiva risoluzione o meno di tutti i bug che affliggevano questa interfaccia con la prima build stabile: in ogni caso OnePlus incoraggia i consumatori a dare il proprio feedback, così da consentire ulteriori miglioramenti.

Un’altra osservazione fatta dagli utenti, sulla quale tuttavia OnePlus non intende affatto ritrattare, è dovuta alla sempre più evidente fusione con Oppo e la sua ColorOS. A detta di alcuni, infatti, l’interfaccia della nuova OxygenOS appare più anonima e simile nel look and feel e nelle funzionalità ad altre ROM Android di produttori orientali: ne esce penalizzata in questo modo l’alta possibilità di personalizzazione che l’aveva caratterizzata sia dal lancio. Manca inoltre una vera e propria integrazione con il linguaggio di design Material You di Google.

Le principali novità riscontrate a bordo degli smartphone OnePlus con la nuova OxygenOS 12 includono, oltre al redesign generale dell’interfaccia già discusso sopra, miglioramenti alla modalità Notte e la possibilità di accedere direttamente dalla barra delle notifiche a Shelf, la funzionalità di casa OnePlus che permette di accedere a un solo sguardo a notizie e informazioni utili.