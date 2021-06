OnePlus Nord 2 cambierà sia dentro che fuori, svelati design e specifiche

Dopo il lancio di Nord CE 5G, il tassello mancante della gamma Nord “originale” se così possiamo definirlo, OnePlus si sta preparando a portare sul mercato un nuovo dispositivo, quello che dovrebbe essere il vero successore del primo medio gamma del brand annunciato molti anni dopo l’insuccesso di OnePlus X.

Grazie ai più recenti leak conosciamo finalmente sia l’aspetto esteriore che le specifiche tecniche di OnePlus Nord 2.

Secondo le voci di corridoio che sono circolate in rete di recente, OnePlus Nord 2 dovrebbe essere il primo smartphone dell’azienda capitanata da Pete Lau a montare un chip MediaTek sotto la scocca. Nello specifico, si parla di un chip MediaTek Dimensity 1200, il quale verrà accompagnato da 8GB o 12GB di RAM e 128GB o 256GB di memoria interna.

Nella parte frontale troverebbe posto un display AMOLED FullHD+ con frequenza di aggiornamento massima di 90Hz, mentre la batteria dovrebbe attestarsi sui 4.500mAh con la possibilità di essere ricaricata rapidamente tramite la porta USB Tipo-C. Non è ancora chiaro se il tipo di Dash Charge che verrà utilizzata dal produttore raggiungerà i 65W o si fermerà ai 30W.

Fino ad oggi non si conosceva molto dell’aspetto estetico di OnePlus Nord 2, tuttavia ora le cose sono cambiate grazie a dei render in alta qualità pubblicati dai colleghi di 91Mobiles in collaborazione con il sempre affidabile OnLeaks.

Come potete osservare dalle immagini, OnePlus Nord 2 seguirà le stesse linee di design degli ultimi top di gamma del brand, OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro. Lo smartphone dovrebbe misurare 160 x 73,8 x 8,1 mm e, osservando i render da ogni angolazione, possiamo notare il gradito ritorno dell’Alert Slider, caratteristica che era stata rimossa in Nord CE, oltre la mancanza di un jack per le cuffie da 3,5mm.

Il pulsante di accensione sarebbe posizionato sul lato destro sotto allo slider per le modalità di suoneria mentre sul lato opposto troverebbe spazio il bilanciere del volume.

Il design del comparto fotografico posteriore ricalca quello dei fratelli maggiori, con l’inclusione di quelli che i leak affermano essere sensori da 50MP, 8MP e 2MP. La fotocamera frontale, inserita in un foro nel display, dovrebbe essere da 32MP.

Visto che lo smartphone dovrebbe essere annunciato molto prima dell’arrivo ufficiale di Android 12, a bordo molto probabilmente troverà spazio la OxygenOS 11 basata su Android 11.

OnePlus non ha rilasciato ancora alcuna informazione ufficiale riguardo al dispositivo o alla sua data di lancio prevista. Le voci suggeriscono che l’azienda presenterà Nord 2 il mese prossimo, ma l’indiscrezione non è stata ancora in alcun modo confermata.