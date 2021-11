OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition: gioca e prova a vincerne uno!

Fan dei videogiochi vintage e del brand OnePlus? OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition è il dispositivo che fa per voi! OnePlus Nord 2 si presenta in una veste tutta nuova per celebrare uno degli arcade più iconici di sempre – PAC-MAN, appunto – e oggi potete provare a vincerne uno accedendo a questo indirizzo e iniziando semplicemente a giocare.

Tre i telefoni in palio, con un paio di OnePlus Buds Z in omaggio. Attenzione, però: i tre premi più sostanziosi andranno ai tre giocatori che avranno totalizzato il punteggio migliore. Per tutti gli altri, invece, sono previste decine di codici di accesso anticipato, altre Buds Z e ancora diverse sorprese.

Già in passato OnePlus aveva lanciato edizioni speciali di modelli di successo come OnePlus 5T e OnePlus 6, rispettivamente a tema Star Wars e Avengers. Nel caso di OnePlus Nord 2, il mid-range di casa OnePlus, la personalizzazione sarà davvero a 360 gradi: colore, materiale e finitura richiameranno la grafica di PAC-MAN, e anche gli “interni”, vale a dire il software, saranno completamente rinnovati.

Si parla di una UI customizzata con numerosissimi riferimenti a PAC-MAN, oltre a giochi, sfide e contenuti esclusivi in parte nascosti nelle feature del telefono. In un’intervista rilasciata ad Android Central, il portavoce di OnePlus Oliver Zhang ha parlato nello specifico di icone personalizzate, sfondi statici e dinamici, animazioni e filtri della fotocamera tutti ispirati a PAC-MAN.

La vera chicca di OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition, però, è il retro fosforescente: la cover, infatti, potrà letteralmente brillare al buio rivelando così il labirinto di gioco.

Potrete acquistare OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition in un’unica variante da 12GB di RAM e 256GB di storage al prezzo di 529 euro. A meno che non siate voi a vincere il contest, ovvio.