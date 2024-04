Questa lampada dedicata a Pac-Man è BELLISSIMA a soli 33€!

Se siete in cerca di un modo per dare un tocco in più alla vostra postazione da gioco, e volete acquistare un prodotto accattivante, ben fatto, ma soprattutto economico, allora non potete lasciarvi scappare questa offerta Amazon, grazie alla quale potrete portarvi a casa una splendida lampada a tema Pac-Man, al prezzo di appena 32,76€, con uno sconto del 18% rispetto al suo prezzo originale! Un bell'affare, specie perché parliamo di un prodotto davvero bellissimo, ideale anche per abbellire una postazione da streaming.

Lampada di Pac Man, chi dovrebbe acquistarla?

Prodotta dalla Paladone, azienda ormai ben nota per la creazione di prodotti su licenza gaming, come tazze, gadget vari e, per l'appunto, lampade e affini, questa lampada ripropone il classico design in pixel art di Pac-Man, con al seguito un gruppo di 3 fantasmini colorati (Blinky, Inky e Clyde). Ideale per gli appassionati di gaming che desiderano aggiungere un tocco di magia retrò e colore alla propria postazione da gaming o da streaming, questa lampada si propone con 3 diverse modalità d'uso (standard, pulsante e reattiva alla musica), ed è una scelta fantastica per dare un tocco in più al proprio spazio da gaming.

Realizzata interamente in plastica, e dotata di una batteria ricaricabile tramite cavo USB (per altro incluso nella confezione), questa splendida lampada misura 31,1 cm di lunghezza x 6,5 cm di larghezza x 15,3 cm di altezza, e può essere collegata sia ad una presa di corrente che ad una qualsiasi porta USB, ben chiaro che non necessita del cablaggio per essere alimentata.

Insomma: parliamo di un gadget sfizioso e ben realizzato! A dir poco ideale per qualsiasi appassionato di gaming, sia per quei giocatori cresciuti a pane e sale giochi, che hanno nostalgia dei vecchi titoli su cabinato, sia per i gamer più giovani che, semplicemente, cercano un oggetto di design sfizioso, accattivante e dal prezzo conveniente per poter adornare la propria postazione di gioco o scrivania.

Vedi offerta su Amazon