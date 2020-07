OnePlus Nord esce allo scoperto, ecco le immagini ufficiali

OnePlus Nord ha già registrato il tutto esaurito nelle prime unità di prevendita ma, il risultato è stato ancora più incredibile perché il design del telefono non si conosceva.

Conosceva, infatti! Oggi possiamo dare uno sguardo più approfondito allo smartphone, sia nella parte frontale che in quella posteriore.

Un nuovo teaser ufficiale è stato pubblicato da pochissimo e vede comparire OnePlus Nord in diverse scene. Il video ci aiuta anche a capire qualcosa di più sulle caratteristiche tecniche, andando a confermarci quelle che abbiamo già avuto modo di evidenziare negli articoli precedenti.

Lo smartphone appare sottile e nella parte frontale abbiamo un display privo di notch ma con la fotocamera affogata nel display. I sensori saranno due, dei quali uno grandangolare, rispettivamente da 32 MP e da 8 MP. Nella parte posteriore una fotocamera formata da 3 sensori verticali, quello primario avrà una risoluzione da 64 MP.

Anche se in questo video, il colore del vetro posteriore è silver/celeste chiaro, OnePlus Nord sarà disponibile in altri colori. Buona notizia per chi possiede già un OnePlus o lo ha posseduto. Il comodo Switch laterale è presente anche in questa nuova famiglia di dispositivi.

Per la parte hardware interna, confermiamo uno SoC Snapdragon 765G e memorie UFS 3.0 che, probabilmente, partiranno con una configurazione da 64 GB con 6 GB di RAM.

Ora che OnePlus Nord ha anche un volto ben definito, sarò davvero curioso come l’azienda si approcerà al mercato, sopratutto per la vendita vera e proprio che partirà a breve al prezzo di 499 euro per il modello cui vi abbiamo appena parlato.