OnePlus Pad 3 si afferma con autorevolezza, puntando a diventare il tablet Android migliore del 2025. Grazie a un hardware all'avanguardia, un display di eccellente qualità, un sistema audio immersivo e un software fluido e ricco di funzionalità AI per la produttività, questo dispositivo alza decisamente l'asticella nel suo segmento. Si rivela una scelta versatile, adatta a professionisti, studenti e appassionati. Il Pad 3 non si limita a evolvere, ma aggiunge innovazioni cruciali, superando concorrenti spesso più costosi. Per chi cerca un tablet Android potente, intuitivo e senza compromessi, il OnePlus Pad 3 non solo rispetta le aspettative, ma le supera, offrendo un'esperienza d'uso di eccellenza e un rapporto qualità-prezzo notevole, specialmente con le offerte di lancio.

OnePlus Pad 3: la recensione in un minuto

Il OnePlus Pad 3 si impone come un tablet Android premium, mirando a ridefinire gli standard del settore con un mix di design elegante, prestazioni di vertice e un prezzo competitivo. Caratterizzato da una scocca unibody in metallo ultrasottile (5,97mm) e un peso di 675 grammi, offre una portabilità eccezionale.

Il suo punto di forza è l'ampio display LCD IPS da 13,2 pollici con risoluzione 3,4K, refresh rate adattivo fino a 144Hz, profondità colore a 12 bit e un formato 7:5 ideale per la produttività. L'esperienza multimediale è arricchita da otto speaker con audio di alta qualità.

Al cuore del dispositivo pulsa il potente chipset Snapdragon 8 Elite, coadiuvato da 12GB o 16GB di RAM e storage UFS 4.0, garantendo fluidità assoluta in ogni scenario, dal multitasking spinto al gaming AAA. L'autonomia è un altro fiore all'occhiello, grazie alla batteria da 12.140mAh che supporta la ricarica rapida SuperVOOC a 80W (100% in 92 minuti).

OxygenOS 15, basato su Android 15, introduce funzionalità AI di ultima generazione, oltre a un multitasking perfezionato con Open Canvas e un'ottima interoperabilità con altri dispositivi, inclusi i Mac. Accessori come la Smart Keyboard e la Stylo 2 ne amplificano la versatilità.

OnePlus Pad 3 offre un rapporto qualità-prezzo eccellente, posizionandosi come una valida alternativa a tablet ben più costosi e candidandosi a "tablet Android definitivo del 2025" per professionisti, studenti e appassionati.

Prezzi

OnePlus Pad 3 è disponibile in due configurazioni per soddisfare diverse esigenze:

12GB di RAM + 256GB di memoria interna: 599,00 euro

16GB di RAM + 512GB di memoria interna: 699,00 euro

Per rendere il OnePlus Pad 3 ancora più completo e produttivo, è accompagnato da una gamma di accessori pensati per offrire funzionalità avanzate e un'esperienza d'uso superiore.

OnePlus Smart Keyboard: 169,00 euro

OnePlus Stylo 2: 99,00 euro

Custodia Folio OnePlus: 59,00 euro

In occasione del lancio, OnePlus offre incentivi interessanti per i primi acquirenti europei su OnePlus.com. Sarà possibile usufruire di uno sconto immediato di 100 euro sul modello da 16GB + 512GB, rendendolo disponibile allo stesso prezzo della versione da 12GB + 256GB. In aggiunta, gli acquirenti potranno scegliere un accessorio ufficiale in bundle senza costi aggiuntivi, tra cui la OnePlus Smart Keyboard, il OnePlus Stylo 2, la Custodia Folio OnePlus o l'adattatore GaN 80W SuperVOOC con doppia porta.

Sebbene il OnePlus Pad 3 non sia un tablet "economico e per tutti" data la sua fascia di mercato, offre un rapporto qualità-prezzo eccellente. Il suo hardware all'avanguardia, il display di alta qualità, la potenza del chipset Snapdragon 8 Elite e le funzionalità AI avanzate lo rendono un dispositivo premium. Questo lo posiziona in diretta competizione con prodotti che, sul mercato, costano spesso più del doppio, come ad esempio il Samsung Galaxy Tab S10 Ultra.

OnePlus Pad 3: la recensione completa

OnePlus Pad 3, che si propone di riscrivere gli standard per il mondo dei migliori tablet Android, mi ha accompagnato nel corso delle ultime settimane tra periodi di test intensi e viaggi all'estero. Le aspettative erano altissime, e devo ammettere che OnePlus ha fatto un lavoro eccezionale nel tentativo di superarle. È un dispositivo che non si limita a evolvere rispetto al modello precedente, il OnePlus Pad 2, ma punta a portare ad un nuovo livello le aspettative degli utenti per un tablet, il tutto senza costare una fortuna.

Un tablet pensato per produrre ma anche divertirsi

Il primo impatto con il OnePlus Pad 3 è stato, a dir poco, sbalorditivo. Ho subito percepito una qualità elevatissima, come da tradizione per i prodotti dell'azienda. La sua scocca unibody interamente in metallo è un vero capolavoro: non è solo elegante alla vista grazie alle nuove linee meno tondeggianti e moderne, ma trasmette una sensazione di robustezza che infonde fiducia, mostrandosi straordinariamente resistente alla flessione.

Ma ciò che mi ha lasciato davvero a bocca aperta è lo spessore: con meno di sei millimetri (precisamente 5,97mm), è il tablet OnePlus più sottile di sempre. Questa sottigliezza, unita a un peso di 675 grammi e a bordi smussati per nulla taglienti, lo rende incredibilmente portatile e comodo da maneggiare, anche per lunghi periodi. Che sia per leggere un libro, guardare un film o lavorare in mobilità, il suo profilo sottile si adatta perfettamente alla borsa o allo zaino, quasi facendolo sparire.

La colorazione Storm Blue in cui è disponibile qui in Europa è semplicemente stupenda: una tonalità profonda e raffinata che non passa inosservata, conferendo al dispositivo un aspetto distintivo e moderno, in linea con il OnePlus 13 che abbiamo provato ad inizio anno. La sporgenza posteriore dedicata alla fotocamera è ora meno prorompente e spostata nell'angolo.

Passando allo schermo, il OnePlus Pad 3 vanta quello che l'azienda definisce il display più avanzato che abbia mai utilizzato per un tablet. Posso confermare che non è un'esagerazione. Stiamo parlando di un ampio pannello LCD IPS da 13,2 pollici con una risoluzione incredibilmente dettagliata di 3,4K (3392x2400 pixel), superiore a quella di Samsung Galaxy Tab S10 Ultra che ha pure una diagonale maggiore. La densità di 315 PPI (pixel per pollice) assicura che le immagini siano nitide, i testi cristallini e i dettagli delle foto o dei video siano assolutamente impeccabili. Ho passato ore a guardare film, leggere documenti e modificare le mie foto, e ogni volta sono rimasto impressionato dalla chiarezza e dalla vivacità dei colori.

La profondità colore a 12 bit è un altro punto di forza notevole. Questo significa che il display è in grado di riprodurre una gamma di colori enormemente più vasta rispetto ai pannelli a 8 bit tradizionali, traducendosi in sfumature più morbide, transizioni cromatiche più naturali e un'accuratezza complessiva che fa la differenza, specialmente per chi lavora con la grafica o semplicemente apprezza un'esperienza visiva di altissimo livello. La gamma colore del 96% NTSC e una copertura DCI-P3 del 98%, con un Delta-E di circa 0,7, confermano questa eccellenza nella riproduzione cromatica. L'unico modo in cui questo display poteva essere migliore era usando un pannello AMOLED/LTPO, cosa che avrebbe permesso un contrasto più elevato ma a prezzo decisamente maggiore. Alla fine dei conti, parlando con onestà, ciò non avrebbe fatto una differenza così abissale vista la qualità di questo IPS.

Ma non è solo la qualità dell'immagine a colpire. Il formato 7:5 è, a mio avviso, una scelta geniale per un tablet. È stato scelto specificamente per ottimizzare la produttività e il multitasking, offrendo un equilibrio perfetto tra visibilità e praticità. In pratica, mi sono trovato a scorrere meno spesso i documenti verticali e ad avere più spazio per le applicazioni affiancate in split screen. Sebbene possa introdurre bande nere durante la visione di video in streaming, l'ho trovato un formato ideale per la lettura, la scrittura, l'editing di documenti e la navigazione web, dove lo spazio extra verticale si rivela prezioso.

E per i gamer, la frequenza di aggiornamento adattiva fino a 144Hz (può variare automaticamente tra 30, 48, 50, 60, 90, 120 e 144 Hz) rende ogni movimento, ogni animazione, ogni scena d'azione incredibilmente fluida. Lo scorrimento è piacevole, i giochi danno il meglio di sé e anche la semplice navigazione nel sistema operativo è un'esperienza visiva ottima. La luminosità, con 600 nit standard e un picco HBM di 900 nit, garantisce inoltre una buona visibilità anche in ambienti molto luminosi o all'aperto. Non da ultimo, la certificazione TÜV Rheinland Eye Care 4.0 rassicura sulla protezione della vista, un dettaglio non trascurabile per un dispositivo che si utilizza per diverse ore.

Il sistema audio del OnePlus Pad 3 è altrettanto impressionante, e ho trovato che completi perfettamente l'esperienza visiva. Con otto speaker disposti in modo simmetrico – quattro woofer e quattro tweeter – il tablet assicura un suono ricco, profondo e, soprattutto, incredibilmente immersivo.

In ogni scenario, l'audio è sempre stato avvolgente, con bassi corposi e alti cristallini, senza alcuna distorsione anche a volumi elevati. È un sistema che si adatta persino al modo in cui si tiene il tablet, garantendo sempre la migliore resa.

Infine, gli accessori elevano ulteriormente l'esperienza d'uso, trasformando il OnePlus Pad 3 in una workstation portatile estremamente versatile. Ho avuto modo di provare la OnePlus Smart Keyboard di nuova generazione, e devo dire che la digitazione è eccezionale.

I tasti più grandi e ben distanziati offrono una sensazione simile a quella di un laptop, con una corsa del tasto confortevole che permette sessioni di scrittura prolungate senza affaticamento. Il nuovo layout, che include tasti funzione dedicati e un pulsante AI, rende l'accesso a diverse funzioni particolari rapidissimo. Il trackpad ampio e preciso è una gioia da usare, garantendo una navigazione fluida e reattiva, essenziale per la produttività.

L'inclinazione regolabile del kickstand tra 110° e 165° (componente separata fisicamente dalla testiera) mi ha permesso di trovare sempre l'angolo di visualizzazione perfetto, sia che fossi seduto a una scrivania o in aereo. L'unica differenza con un laptop è che questo tablet è più difficile da utilizzare sulle gambe, in quanto richiede spazio per appoggiare il supporto, cosa che a un portatile tradizionale non serve.

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Immagine 3 di 3

C'è anche una particolarità: solo per il mercato europeo, la tastiera si collega esclusivamente tramite pogo pin, garantendo una connessione stabile e immediata, ma non offre la libertà del wireless. Questa scelta, ci è stato spiegato dal brand, è dovuta a specifiche normative di conformità (IEC 62680, relativa alla ricarica USB Tipo-C per dispositivi con batteria, che la tastiera non ha), ma l'esperienza di digitazione rimane comunque eccellente. Apprezzo anche la leggerezza della tastiera rispetto alla versione precedente, che contribuisce alla portabilità complessiva.

OnePlus Stylo 2, lo stesso che si poteva utilizzare con il modello precedente, è per me un compagno indispensabile. Con la sua capacità di riconoscere fino a 16.000 livelli di pressione, scrivere e disegnare con precisione assoluta è un'esperienza gratificante. Ho usato lo Stylo per prendere appunti veloci, annotare documenti PDF e, soprattutto, modificare le mie foto su Lightroom Mobile.

La reattività e la precisione sono state impeccabili. La texture simile alla pelle lo rende comodo da tenere in mano per ore. Un semplice swipe dall'angolo in alto a destra attiva la modalità note, un gesto intuitivo che mi ha permesso di segnare rapidamente idee o evidenziare parti di testo. E la funzione di apertura rapida delle note con un tap a schermo spento è perfetta per catturare al volo ispirazioni o promemoria. Apprezzo anche la nuova connessione magnetica migliorata che riduce la probabilità di perdere il pennino.

Potenza senza compromessi

Le prestazioni del OnePlus Pad 3 sono, senza mezzi termini, fenomenali. Il cuore di questo tablet è il nuovissimo Qualcomm Snapdragon 8 Elite, un chipset che non solo è di fascia alta, ma è il chip mobile più potente attualmente disponibile (se escludiamo la versione overcloccata di Galaxy S25 Ultra). Che si tratti di lavoro, di gaming o di intrattenimento, il tablet offre prestazioni da top di gamma e una fluidità assoluta in ogni contesto, esattamente come l'ultimo flagship del marchio.

Tradotto in esperienza d'uso, significa che le app si aprono istantaneamente, il multitasking è impeccabile anche con decine di app aperte, e i giochi più esigenti, anche i titoli AAA, girano con frame rate elevatissimi e grafica al massimo dettaglio, senza il minimo rallentamento. La CPU Qualcomm Oryon con velocità fino a 4,32GHz e la GPU Adreno 830 fino a 1,1GHz sono sempre garanzia di potenza pura.

Il tablet è disponibile in due configurazioni di memoria per soddisfare ogni esigenza:

12GB di RAM con 256GB di memoria interna

16GB di RAM con 512GB di memoria interna

Ho provato la versione da 12GB di RAM, e devo dire che la quantità di memoria è abbondante, permettendo di passare da un'applicazione all'altra senza il minimo accenno di ricaricamento o rallentamento. La RAM LPDDR5X (per la versione 12GB) è già sufficientemente veloce, ma OnePlus ha fatto un passo in più integrando le più recenti LPDDR5T per la variante 16GB, garantendo velocità estreme nel recupero e gestione dei dati. Lo storage UFS 4.0 è incredibilmente veloce, il che si traduce in tempi di caricamento delle app quasi istantanei e trasferimenti di file rapidissimi. Per chi come me gestisce file di grandi dimensioni o ha bisogno di installare molti giochi e applicazioni, la configurazione da 512GB è una vera manna dal cielo, non avendo un prezzo troppo eccessivo.

Un aspetto fondamentale da nominare è il sofisticato sistema di raffreddamento a camere di vapore in grafene composito. Questo sistema è stato progettato per dissipare il calore in modo efficiente, anche sotto carichi intensi. Ho notato la differenza durante le sessioni di gaming prolungate, il OnePlus Pad 3 è rimasto sorprendentemente fresco. Non ho mai riscontrato eccessivo throttling o cali di performance, un segno che il sistema di raffreddamento fa davvero il suo dovere.

Geekbench 6

AnTuTu 3Dmark

Single core Multi core Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test OnePlus Pad 3 3060 8987 2689587 6675 (39,97 fps) 6671 - 4999 (74,9%) OnePlus Pad 2 1342 4942 1491537 4259 (25,51 fps) 4064 - 3520 (86,6%) Samsung Galaxy Tab S9 2028 5353 1458173 3771 (22,58 fps) 3842 - 2274 (59,2%) Huawei MatePad Pro 13.2" 1153 3932 620251 1060 (6,35 fps) 1073 - 1055 (98,3%)

Per quanto riguarda la connessione wireless, il tablet supporta il più recente Wi-Fi 7 (802.11be) e il Bluetooth 5.4. Il dispositivo è inoltre dotato di una porta USB 3.2 Gen1 Tipo-C a 5Gbps e funge anche da porta per dispositivi audio e per il collegamento di accessori e memorie esterne. Per quanto riguarda gli accessori, la nuova OnePlus Smart Keyboard integra un chip NFC per facilitare il collegamento con altri dispositivi.

Le fotocamere su un tablet raramente sono il punto focale, ma sul OnePlus Pad 3, ho trovato che siano perfettamente adeguate e funzionali per le esigenze tipiche di un dispositivo di questo tipo. Il tablet è dotato di una fotocamera posteriore da 13MP e una fotocamera frontale da 8MP.

La fotocamera posteriore è più che sufficiente per catturare documenti, fare scansioni rapide o scattare foto occasionali. Ho utilizzato le due fotocamere per digitalizzare note scritte a mano e per videochiamate in ambienti diversi, e la qualità dell'immagine è stata sempre sufficientemente definita, senza sorprese. È in grado di registrare video in 4K, 1080p o 720p a 30fps, ma vi prego non andate in giro a registrare video con i tablet. Davvero.

I microfoni integrati (ce ne sono due) catturano l'audio in modo chiaro.

È chiaro che OnePlus non ha cercato di trasformare il Pad 3 in un sostituto dello smartphone per la fotografia (per fortuna), ma ha fornito strumenti solidi e affidabili per le esigenze multimediali e di comunicazione di chiunque.

Autonomia ottima e ricarica fulminea

L'autonomia è da sempre un punto cruciale per i tablet, e qui il OnePlus Pad 3 ha portato a casa un'altra vittoria. La batteria da 12.140mAh è la più grande che OnePlus abbia mai inserito in un suo dispositivo, e si traduce in una libertà d'uso eccezionale. OnePlus ha definito questa capacità "francamente ridicola", e dopo averla testata, posso capire perché: supera in capacità e autonomia anche i tablet più grandi e ingombranti.

Sono riuscito a giocare a titoli AAA come Genshin Impact per un massimo di 6 ore. Questo è un risultato eccezionale, che mi ha permesso lunghe sessioni di gioco senza preoccuparmi di trovare una presa per la ricarica. In modalità standby, il tablet può durare fino a 70 giorni. Ciò che mi ha stupito di più è la capacità dichiarata di mantenere la carica per oltre due anni se spento. Anche se non mi è chiaro il perché si dovrebbe fare, è una testimonianza della qualità della batteria.

Questi numeri non sono solo impressionanti sulla carta; si traducono in un'esperienza d'uso che elimina l'ansia da batteria scarica. Ho potuto usare il tablet per un'intera giornata di lavoro, che include scrittura, fogli di calcolo pesanti, editing di foto, navigazione, streaming video, e avere ancora molta carica residua per il giorno successivo.

E quando è il momento di ricaricare, la velocità è sorprendente grazie al supporto alla tecnologia SuperVOOC a 80W. Bastano appena 10 minuti per ottenere il 18% di batteria, il che è perfetto quando si ha poco tempo. Una ricarica completa da 1% a 100% richiede solo 92 minuti. Questa velocità significa che non sono mai rimasto "a secco" per molto tempo; una breve pausa caffè è sufficiente per dare una spinta significativa alla batteria e continuare a usare il dispositivo per ore. Ho trovato particolarmente utile il fatto che, in Europa, l'alimentatore GaN 80W SuperVOOC con doppia porta è uno degli accessori che si può scegliere in bundle al lancio, un valore aggiunto significativo.

Un'esperienza software che non ha paura della concorrenza

Il OnePlus Pad 3 debutta con a bordo OxygenOS 15, una versione aggiornata del sistema operativo che gli utenti OnePlus conoscono e apprezzano, ora arricchito da funzionalità AI evolute che vogliono semplificare ogni attività. Fin dal primo avvio, ho trovato l'interfaccia familiare e intuitiva, un segno che anni di feedback degli utenti sono stati attentamente integrati. ColorOS e tutte le sue derivazioni, come questa, sono da diversi anni in cima alla lista delle mie interfacce preferite.

OxygenOS 15 su questo tablet è stata specificamente ottimizzata per sfruttare al meglio il suo enorme schermo, con funzionalità di multitasking intelligente e condivisione dello schermo. Le funzionalità IA sono il vero fiore all'occhiello. Ho trovato strumenti come AI Writer e AI Summarize molto utili in alcuni contesti. Per esempio, aprendo un documento, il sistema presenta automaticamente una sidebar con strumenti AI per traduzioni e riassunti, una comodità inaspettata che ha migliorato significativamente il mio flusso di lavoro.

L'integrazione con le funzionalità AI di Google, tra cui Gemini e Circle to Search, è profonda. La possibilità di cercare su qualsiasi schermata semplicemente disegnando un cerchio attorno a un oggetto o un testo è geniale per ricerche rapide e contestuali, soprattutto se si dispone del pennino. E il pulsante AI dedicato sulla tastiera che attiva Gemini rende l'accesso all'assistente AI ancora più immediato.

Ma la vera ciliegina sulla torta è la nuova versione di Open Canvas, ora ancora più pratica e potente. Ho sempre apprezzato Open Canvas per la sua capacità di gestire più programmi aperti contemporaneamente, ma su Pad 3 è stata notevolmente migliorata. Il sistema di drag-and-drop a livello di sistema è stato ottimizzato e, grazie alla potenza del chipset, è incredibilmente scorrevole. La novità che mi ha davvero colpito sono i suggerimenti intelligenti in tempo reale per lo split screen. Questa funzionalità non è invasiva, ma piuttosto un aiuto discreto che mi ha fatto risparmiare tempo e mi ha permesso di mantenere la concentrazione.

Un altro aspetto che ho trovato estremamente utile è la capacità del OnePlus Pad 3 di interagire con altri dispositivi. La funzione di condivisione, mirroring e controllo è eccezionale. Il tablet si integra perfettamente con i più recenti smartphone OnePlus, consentendo la condivisione rapida e il mirroring dello schermo. Ma la vera sorpresa sono le nuove funzionalità per i dispositivi Apple: si possono controllare in remoto i Mac e condividere file facilmente tramite drag-and-drop. Questa interoperabilità tra ecosistemi è un passo avanti enorme per la flessibilità.

Infine, la presenza del Face Unlock come metodo biometrico di sblocco è comoda e rapidissima. Il riconoscimento facciale è istantaneo, rendendo l'accesso al tablet immediato, seppur meno sicuro rispetto ad un lettore di impronte che qui manca.

Conclusioni

Il OnePlus Pad 3 si propone di essere il "tablet Android definitivo del 2025" e, dopo averlo provato, posso dire che ha tutte le carte in regola per esserlo. Da un hardware velocissimo e un display di altissima qualità, a speaker potenti per un'esperienza multimediale coinvolgente, passando per un software fluido, completo e che aiuta la produttività, questo tablet alza decisamente l'asticella.

È un dispositivo che si adatta a una moltitudine di utenti: dal professionista che cerca una workstation portatile con funzionalità avanzate e multitasking senza pari, allo studente che necessita di un potente strumento per la didattica e la ricerca, all'appassionato di gaming o chi cerca un tablet per l'intrattenimento domestico e che desidera un display mozzafiato e un audio immersivo.

Il OnePlus Pad 3 non si limita a piccoli miglioramenti rispetto ai predecessori, mantiene ciò che era già ottimo e aggiunge tutto ciò di cui si ha bisogno per rimanere all'avanguardia nel 2025, superando concorrenti che costano anche due volte tanto. Se state cercando un tablet Android che non scende a compromessi, che sia potente, versatile e intuitivo, OnePlus Pad 3 merita sicuramente di essere preso in considerazione. È un dispositivo che non solo rispetta le aspettative, ma le supera, lasciando un'impressione di eccellenza.