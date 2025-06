REDMAGIC 10S Pro: il nuovo smartphone gaming con frequenze fino a 4.47GHz

Si chiama REDMAGIC 10S Pro ed è il nuovo smartphone da gaming pensato per chi pretende il massimo delle prestazioni, superando persino gli attuali top di gamma. Per raggiungere questo obiettivo, REDMAGIC ha potenziato le frequenze di CPU, GPU e NPU, eliminando ogni compromesso e spingendo l’hardware al limite. Il risultato? Un telefono capace di competere, in termini di potenza, persino con i laptop da gaming. Lo smartphone ha dunque tutto ciò che serve per lasciare il segno. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche del REDMAGIC 10S Pro, ricordandovi che oggi, 5 giugno, è il giorno del lancio globale. Inoltre, dal 12 giugno sarà possibile acquistarlo con uno sconto di 30€, prima dell’apertura ufficiale delle vendite prevista per il 18 giugno.

Al cuore del 10S Pro pulsa lo Snapdragon 8 Elite Leading Version, una versione potenziata del celebre chipset Qualcomm. Frequenze spinte (fino a 4.47GHz sulla CPU e 1.2GHz sulla GPU), una NPU più veloce del 40% e un sistema di memoria all'avanguardia (fino a 24 GB di RAM LPDDR5T e 1 TB UFS 4.1 Pro). Tradotto? Una macchina da guerra che non ha paura di carichi estremi, multitasking o titoli AAA in mobile. A supporto c'è il chip dedicato RedCore R3 Pro: gestisce effetti sonori, vibrazioni e altri aspetti di gioco senza gravare sul SoC principale. Una scelta che fa davvero la differenza in termini di fluidità e reattività.

Il problema del calore negli smartphone da gaming è reale, ma REDMAGIC sembra aver trovato la quadra. Il sistema ICE-X di nuova generazione con Liquid Metal 2.0, camera di vapore da 12.000 mm² e una ventola da 23.000 RPM (quasi inudibile) tiene a bada le temperature anche nelle sessioni più intense. E con una copertura termica da 200 W/m·K, i numeri parlano chiaro: si gioca più a lungo, con meno throttling.

Un pannello AMOLED da 6,85 pollici a 144Hz non è più una novità, ma quando è abbinato a 2.000 nits di luminosità di picco, a un campionamento al tocco di 2.500Hz e a un design senza notch né bordi visibili, l’esperienza cambia completamente. Ogni gesto è registrato con precisione chirurgica. È il tipo di schermo che fa sentire ogni partita come se si stesse usando un controller di fascia alta, solo che si ha tutto in una mano.

Un altro dettaglio non da poco: la batteria da 7.050 mAh con ricarica rapida a 80W. Non solo dura tanto, ma ricarica in fretta e sa anche come proteggersi. Grazie al sistema di separazione intelligente durante l’uso, evita stress termico e mantiene la salute della batteria più a lungo. Tutto questo in un design snello! Trasparenze, metallo, retro piatto (niente gobbe da fotocamera), RGB personalizzabili in 15 colori e una silhouette elegante e funzionale. Il REDMAGIC 10S Pro è vistoso quanto basta per farsi notare, ma abbastanza sobrio da sembrare un telefono di fascia alta anche fuori dall’arena.

E poi, chi dice che uno smartphone da gaming non possa anche scattare belle foto? Qui c’è un sensore principale da 50MP con OIS, un ultra-wide da 50MP e una selfie cam AI da 16MP. Non sarà la scelta dei fotografi professionisti, ma per i contenuti social e gli scatti al volo, ha tutto ciò che serve per fare un figurone. Due speaker stereo certificati DTS:X, feedback aptico 4D, grilletti touch con sampling a 520Hz e illuminazione RGB interattiva. Il tutto gestito dal centro X-Gravity, che offre supporto a tastiere, mouse, controller esterni e screen casting con un clic. È un hub da gamer in miniatura! Grazie poi a Google Gemini, il REDMAGIC 10S Pro non brilla solo nel gioco. Traduzioni in tempo reale, assistente vocale contestuale, Circle to Search e funzioni AI per la produttività lo rendono un compagno versatile anche nella vita quotidiana. NFC, doppia SIM, infrarossi, riconoscimento delle impronte e connettività 5G completano il pacchetto.

Concludiamo con il prezzo. REDMAGIC 10S Pro costa ufficialmente 649€ nella versione 12/256GB. Si arriva a 999€ con la 24+1TB.

