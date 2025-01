OnePlus 13 è eccezionale, dovrebbe spaventare la concorrenza | Recensione

OnePlus ha da sempre cercato di distinguersi nel mercato degli smartphone con dispositivi dalle prestazioni elevate e un'esperienza utente fluida e veloce, il tutto a un prezzo competitivo paragonato a quello dei più blasonati top di gamma. Con il OnePlus 13, l'azienda sembra aver alzato ulteriormente l'asticella, offrendo un prodotto che non solo soddisfa le aspettative degli utenti più esigenti, ma le supera in diversi ambiti.

Nonostante manchi di appellativi come "Pro" o "Ultra", OnePlus 13 è in grado di intimorire anche i più costosi smartphone premium sul mercato, proponendo agli utenti un pacchetto davvero eccezionale per il prezzo a cui è proposto.

Un design in (lenta) evoluzione

OnePlus 13 si presenta con un design elegante e raffinato, caratterizzato da linee morbide e un modulo fotocamera circolare posizionato sul retro. Sebbene sia una diretta evoluzione dei modelli precedenti e voglia distinguersi dal suo "quasi-gemello" Oppo Find X8 Pro, è un peccato che OnePlus 13 abbia il modulo dedicato alle fotocamere ancora spostato nella parte sinistra della scocca.

Una posizione centrale avrebbe certamente aiutato a supportare meglio lo smartphone quando appoggiato su una superficie piana e sarebbe stato molto più apprezzato dagli utenti che, come me, prediligono la simmetria. Le linee del top di gamma OnePlus stanno cambiando, poco a poco, di anno in anno, ma a ritmo più lento se paragonato a quello dei suoi fratelli del gruppo BBK.

L'azienda ha introdotto tre diverse colorazioni: Midnight Ocean, Arctic Dawn e Black Eclipse. La variante Midnight Ocean - quella che abbiamo ricevuto in prova e che vedete nelle foto - è la più interessante delle tre, in quanto utilizza una pelle vegana in microfibra di alta qualità che conferisce al dispositivo un aspetto e una sensazione al tatto premium, oltre a proteggerlo dall'inevitabile accumulo di impronte digitali.

Peccato per le cornici lucide, un piccolo passo falso a mio parere, che sono specchiate e impossibili da tenere pulite. Rispetto a Find X8 Pro, che ha i bordi opachi e che curvano gentilmente per abbracciare fronte e retro dello smartphone, OnePlus ha optato per dei lati piatti con finitura diamond cut che sono piacevoli alla vista ma in mano fanno sembrare il dispositivo OnePlus un più "cheap" rispetto al flagship Oppo.

Le altre due colorazioni utilizzano invece una scocca in vetro con una particolare finitura: Arctic Dawn offre una superficie liscia e resistente alle impronte, mentre Black Eclipse presenta una texture che richiama la venatura del legno ed ha i bordi opachi. La parte frontale è protetta da quello che OnePlus chiama Ceramic Guard, un vetro rinforzato che l'azienda afferma essere il 20% più resistente agli urti rispetto al Gorilla Glass Victus.

È davvero un peccato coprirlo con una cover

Il dispositivo è anche incredibilmente sottile e leggero per la batteria che ospita, con uno spessore di soli 8,5mm e un peso di 210 grammi nella variante Midnight Ocean. Non si tratta di uno smartphone piccolo, fa comunque parte della famiglia dei top di gamma di grandi dimensioni, ma vista l'enorme batteria nascosta sotto la scocca stupisce l'ingombro contenuto che OnePlus è riuscita a mantenere, esattamente come accade per i suoi fratelli Find X8 Pro e realme GT 7 Pro.

L'azienda non ha rinunciato alla resistenza: anche OnePlus 13 è infatti certificato IP68 e IP69, il che significa che è in grado di resistere all'immersione in acqua e ai getti d'acqua ad alta pressione e temperatura.

Un elemento distintivo del design di OnePlus 13 è l'Alert Slider, un piccolo interruttore fisico posto sul lato destro del dispositivo che consente di passare rapidamente dalla modalità suoneria alla modalità vibrazione o silenziosa. Questo elemento, presente da diverse generazioni di smartphone OnePlus, è molto apprezzato dagli utenti per la sua praticità e velocità di utilizzo. Personalmente non lo utilizzo molto, i miei smartphone sono silenziosi tutto il tempo da sempre, ma capisco la comodità a cui molti fan del brand non riescono a rinunciare.

Per quanto riguarda la vibrazione, OnePlus 13 è dotato di un motore aptico di alta qualità che offre un feedback preciso e definito durante l'utilizzo del dispositivo. La vibrazione è personalizzabile in base alle proprie preferenze e contribuisce a rendere l'esperienza utente ancora più piacevole e immersiva. OnePlus è sempre stato un brand molto attento a questo aspetto e con OnePlus 13 ha continuato la tradizione di inserire uno dei migliori sistemi dedicati alla vibrazione in assoluto, anche se la differenza con altri flagship non è più così marcata come un tempo.

Uno dei migliori schermi di sempre

Il top di gamma del motto "Never Settle" è dotato di un display davvero impressionante. Si tratta di un pannello ProXDR (tecnologia OLED LTPO) da 6,82 pollici con risoluzione QHD+ (3168x1440 pixel) e una frequenza di aggiornamento adattiva che va da 1 a 120Hz, per un'esperienza visiva fluida e nitida. Questo display è il primo al mondo ad aver ottenuto la prestigiosa certificazione DisplayMate A++, a conferma della sua eccezionale qualità.

Il display del OnePlus 13 non è solo incredibilmente nitido, ma offre anche colori vividi e realistici, con una copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3 e una profondità di colore a 10 bit. La luminosità è un altro punto di forza, con un picco di 1600 nit in modalità High Brightness Mode (HBM) e addirittura 4500 nit in condizioni di luce solare diretta, garantendo una perfetta visibilità in qualsiasi situazione.

OnePlus ha introdotto anche alcune tecnologie innovative per migliorare ulteriormente l'esperienza visiva. La tecnologia RadiantView ottimizza la luminosità e il contrasto in base al contenuto visualizzato e alle condizioni di luce ambientale, mentre la tecnologia LTPO 4.1 consente di ridurre il consumo energetico regolando dinamicamente la frequenza di aggiornamento di alcune parti del display, di fatto scegliendo per ogni area il corretto refresh rate in base al contenuto visualizzato.

Per quanto riguarda la protezione degli occhi, il OnePlus 13 è dotato di un oscuramento PWM ad alta frequenza (2160 Hz) che riduce l'affaticamento degli occhi, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. Il display ha anche ottenuto la certificazione TÜV Rheinland Eye Care 4.0, a garanzia del suo comfort visivo.

OnePlus 13 introduce due nuove interessanti funzionalità per migliorare l'esperienza dell'utente con il suo display: Glove Mode e Aqua Touch 2.0. Con Glove Mode, puoi utilizzare lo smartphone senza problemi anche indossando guanti spessi fino a 0,5cm. Che tu stia andando in bicicletta o affrontando il freddo, il display risponde a ogni tocco e scorrimento. Aqua Touch 2.0 ti consente di utilizzare il dispositivo anche con le mani bagnate o unte, senza compromettere la scorrevolezza e l'interattività. Queste funzionalità migliorano la fruibilità del OnePlus 13 in diverse situazioni, rendendolo uno smartphone versatile e adatto a ogni evenienza.

Sotto al display si trova un lettore di impronte digitali a ultrasuoni, una tecnologia che stiamo vedendo sempre più sui nuovi top di gamma e che consente uno sblocco rapido e preciso del dispositivo, anche con le dita bagnate. OnePlus dichiara una velocità di sblocco di soli 110ms.

I gamer non avranno nulla da ridire

OnePlus 13 è uno smartphone di fascia alta che offre un hardware potente e una serie di caratteristiche innovative. Il cuore del dispositivo è il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, un chip di ultima generazione che garantisce prestazioni elevate e un'efficienza energetica migliorata. La GPU Adreno 830 integrata nel chip offre un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente, mentre la RAM LPDDR5X da 12 o 16 GB assicura un multitasking veloce e senza intoppi.

Per quanto riguarda la memoria interna, OnePlus 13 offre opzioni da 256 o 512 GB con tecnologia UFS 4.0, che garantisce velocità di lettura e scrittura elevate e un'apertura praticamente istantanea di qualsiasi tipo di app o gioco. Non è presente la possibilità di espandere la memoria tramite microSD, ma la quantità di spazio di archiviazione disponibile dovrebbe essere sufficiente per la maggior parte degli utenti.

La tecnologia Dual Cryo-velocity VC utilizza due camere di vapore (per un totale di 9925mm² di area) per dissipare il calore in modo più efficiente, promettendo di mantenere il dispositivo fresco anche durante l'utilizzo intenso. Sebbene questo sia vero nell'utilizzo quotidiano, anche con molte app aperte lo smartphone rimane sempre a temperature abbastanza basse, quando messo sotto stress è in grado davvero di sprigionare un sacco di potenza.

A differenza di Oppo Find X8 Pro che monta un Dimensity 9400 e in maniera simile al realme GT 7 Pro con cui condivide il SoC, infatti, OnePlus 13 tende a scaldarsi quando messo sotto intenso sforzo. Non parlo dell'esecuzione di giochi anche pesanti come Diablo Immortal o Genshin Impact, che girano in modo fluido al massimo della grafica senza causare surriscaldamenti, mi riferisco all'utilizzo di emulatori molto pesanti o al rendering di pesanti file video o gruppi di numerose foto. Non arriva alle temperature estreme di Nubia Z70 Ultra, per fortuna.

Per riassumere in poche parole, il chip è estremamente efficiente e non deve quasi mai usare tutta la potenza che ha a disposizione. Quando lo fa, però, si sente. Il Dimensity 9400, sebbene sia comunque appena leggermente meno potente, scalda di meno sotto stress perché abbassa un po' di più le prestazioni per tenere le temperature sotto controllo. Magari in futuro faremo un confronto approfondito tra i due chip, fatemi sapere se sareste interessati a un contenuto simile.

OnePlus 13 è anche dotato di una serie di funzionalità software dedicate al gaming, come la modalità Pro Gaming che ottimizza le prestazioni del dispositivo e blocca le notifiche per un'esperienza di gioco immersiva. La presenza di tecnologie come SuperResolution e HDR 4.0 può migliorare la resa visiva anche i giochi meno dettagliati e magari un po' più vecchiotti.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu 3DMark Single-core Multi-core Solar Bay Solar Bay Stress test Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test OnePlus 13 3043 9302 2259205 11723 (44,58 fps) 11808 - 7534 (63,8%) 6492 (38,88 fps) 6751 - 4440 (65,8%) realme GT 7 Pro 3053 9323 2452978 11218 (42,66 fps) 11180 - 7639 (68,3%) 6258 (37,48 fps) 6101 - 4432 (72,6%) Oppo Find X8 Pro 2795 8495 21632273 11709 (44,52 fps) 11849 - 6412 (54,1%) 6379 (38,20 fps) 6470 - 3733 (57,7%) Nubia Z70 Ultra 3057 9379 2497327 11300 (42,97 fps) 11442 - 9809 (80,5%) 6435 (38,54 fps) 6531 - 5076 (77,7%) Xiaomi 14 Ultra 2189 6645 1964175 7547 (28,70 fps) 7622 - 6071 (79,6%) 4424 (24,49 fps) 4558 - 3635 (79,8%) Honor Magic6 Pro 2016 4867 1394282 8633 (32,83 fps) 8658 - 5735 (66,2%) 3739 (22,39 fps) 3543 - 1647 (46,5%) Samsung Galaxy S24 Ultra 2263 6825 1703918 7243 (27,54 fps) 7691 - 4066 (52,9%) 4158 (24,90 fps) 4549 - 2458 (54%) RedMagic 9 Pro (ventola ON) 2261 7113 2138988 8585 (32,64 fps) 8570 - 8512 (99,3%) 5111 (30,61 fps) 5092 - 4812 (94,5%)

Per quanto riguarda la connettività, OnePlus 13 supporta il Wi-Fi 7, il Bluetooth 5.4 e l'NFC. È presente anche un LED a infrarossi, che consente di utilizzare lo smartphone come telecomando per altri dispositivi. Inoltre, la funzione BeaconLink introduce funzionalità walkie-talkie tramite Bluetooth, con una portata fino a 200 metri. I viaggiatori saranno contenti di sapere che nello smartphone è presente una eSIM.

Il comparto audio è di alta qualità, con speaker stereo potenti che offrono un suono ricco e abbastanza ben bilanciato. Il dispositivo supporta anche la tecnologia Dolby Atmos, che crea un'esperienza audio immersiva durante la visione di film o l'ascolto di musica.

I suoi assi nella manica sono autonomia e ricarica

Uno dei veri punti di forza di OnePlus 13 è la batteria al sicilio-carbonio da 6000mAh, una delle più capienti disponibili su uno smartphone di fascia alta. Questa batteria, combinata con l'efficienza energetica del processore Snapdragon 8 Elite, garantisce un'autonomia eccezionale, che può superare i due giorni di utilizzo intenso senza troppi problemi.

Sebbene OP13 abbia una capacità inferiore rispetto al realme GT 7 Pro, 6000mAh sono ben 1000mAh in più degli smartphone top di gamma del 2024 e probabilmente anche più di quelli che troveremo nella batteria del tanto atteso Galaxy S25 Ultra, secondo i rumor. Se dovesse essere davvero così, Samsung deve iniziare a preoccuparsi: gli smartphone del gruppo BBK stanno avanzando a passi da gigante mentre lei resta ferma a guardare.

E quando la batteria finalmente è da ricaricare, ci pensa la tecnologia SuperVOOC da 100W che consente di ricaricare completamente OnePlus 13 in soli 36 minuti. È presente anche la ricarica wireless AirVOOC da 50W, per una maggiore comodità. Per non farsi mancare nulla, OnePlus 13 supporta anche l'utilizzo di accessori magnetici come caricatori wireless, powerbank e chi più ne ha più ne metta, anche se purtroppo per sfruttare tale caratteristica (come l'ufficiale AirVOOC Magnetic Charger) serve acquistare la cover ufficiale in cui sono integrate le calamite.

Che fotocamere, finalmente!

OnePlus 13 presenta un sistema di tre fotocamere che include una principale, un teleobiettivo e una fotocamera ultra-grandangolare, tutte ben equilibrate. L'azienda ha collaborato ancora una volta con Hasselblad per sviluppare un sistema in grado di catturare immagini di qualità molto elevata.

La fotocamera principale è dotata di un sensore Sony LYT-808 da 50 megapixel con apertura f/1.6 e stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS). Questa fotocamera è in grado di scattare foto di alta qualità in una varietà di condizioni di illuminazione, grazie anche al rivestimento ALC che riduce i riflessi e gli artefatti.

Il teleobiettivo è dotato di un sensore Sony LYT-600 da 50 megapixel con apertura f/2.6 e zoom ottico 3x. Questa fotocamera consente di scattare foto con un buon livello di dettaglio anche a distanza e ha una lunghezza focale perfetta per i ritratti. La particolarità di questo teleobiettivo è il design Triprism, che utilizza tre prismi per piegare la luce e ottenere uno zoom ottico di alta qualità in uno spazio ridotto. Anche questa lente è dotata del rivestimento ALC e dell'OIS.

La funzione Al Telephoto, che entra in funzione automaticamente a partire da 10x di zoom digitale, prova a migliorare la qualità delle immagini. Abbiamo notato che funziona generalmente bene per soggetti con contrasti forti (palazzi, finestre e silhouette) e con texture poco pronunciate. Quando l'IA cerca di aumentare il livello di dettaglio dell'immagine, spesso si ottengono immagini migliori di quelle che la fotocamera avrebbe ottenuto da sola ma comunque molto artificiali e con un livello di nitidezza esagerato. Le texture vengono un po' perse per strada.

La fotocamera ultra-grandangolare è dotata di un sensore Samsung ISOCELL S5KJN5 da 50 megapixel con apertura f/2.0 e un campo visivo di 120 gradi, ideale per scattare foto di paesaggi o di grandi gruppi di persone.

Tra le funzionalità caratteristiche più interessanti di questo sistema di fotocamere troviamo il nuovo Dual Exposure Algorithm. Con una sola pressione del pulsante di scatto, la fotocamera cattura e fonde in modo intelligente un'immagine a breve e lunga esposizione in tempo reale. Questo algoritmo consente a OnePlus 13 di produrre immagini precise e nitide, con una minima sfocatura da movimento e una qualità complessiva elevatissima.

L'algoritmo Dual Exposure rivoluziona anche la fotografia a raffica, grazie alla nuovissima funzione Clear Burst. Per congelare nel tempo i momenti più veloci, è sufficiente tenere premuto il pulsante di scatto e OnePlus 13 catturerà più fotografie in sequenza. Mentre le precedenti modalità di raffica si affidavano a un approccio a fotogramma singolo per aumentare la velocità dell'otturatore a scapito dei dettagli e della qualità HDR, Clear Burst sfrutta l'algoritmo Dual Exposure, conservando al tempo stesso i dettagli e la vivacità dell'HDR.

OnePlus è riuscita ad ottenere queste funzionalità separando l'elaborazione delle foto dal momento dello scatto, di fatto ottenendo un'esperienza di cattura senza ritardi. Certo, dopo aver scattato molte immagini in sequenza bisognerà attendere una manciata di secondi perché tutte le foto vengano elaborate, ma ciò permette di non perdere il cosiddetto attimo fuggente.

Per chi ama fotografare soggetti che si muovono ad estrema velocità, OnePlus 13 offre una Modalità Azione dedicata per risultati ottimali. In modalità Azione, OnePlus 13 raddoppia l'output del sensore da 30fps a 60fps. La velocità dell'otturatore superveloce consente di fotografare soggetti in rapido movimento senza eccessive sfocature.

Per quanto riguarda la qualità generale delle foto, OnePlus 13 è in grado di catturare i momenti più preziosi in alta qualità in una varietà di condizioni di illuminazione. Le foto scattate con la fotocamera principale sono ricche di dettagli e con colori accurati. Anche il teleobiettivo e la fotocamera ultra-grandangolare producono foto di buona qualità, anche se con un livello di dettaglio leggermente inferiore rispetto alla fotocamera principale. L'output dei tre sensori è ben bilanciato e difficilmente vi troverete in una situazione in cui una delle lenti performa in modo nettamente peggiore rispetto alle altre.

Il OnePlus 13 è anche in grado di registrare video di alta qualità, fino a 8K@30fps o 4K@60fps in HDR Dolby Vision. I video sono stabilizzati otticamente e presentano un' ottima gamma dinamica. Vista la capacità di registrare video in 4K HDR a 60fps, sarebbe stato bello trovare anche una modalità 4K@120fps, che però manca.

Inoltre, la fotocamera frontale da 32MP, nonostante un sensore non proprio nuovissimo (Sony IMX615), integra diverse funzionalità software basate sull'intelligenza artificiale, come la modalità ritratto con effetto bokeh, la modalità bellezza per ritocchi estetici e diverse opzioni di illuminazione per personalizzare i propri selfie. I risultati sono in linea con la concorrenza, con immagini sufficientemente dettagliate anche di notte.

Un aspetto che la distingue dalla concorrenza è la capacità di registrare anche con la fotocamera frontale video in 4K@60fps HDR Dolby Vision. Questa caratteristica, solitamente riservata alle fotocamere posteriori, permette di creare vlog di altissima qualità, con una fluidità e un livello di dettaglio superiori alla media.

Nel complesso, il OnePlus 13 offre un comparto fotografico di alta qualità, in grado di soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti e che supera le aspettative.

L'IA c'è quando serve, non è invasiva

A bordo di OnePlus 13 troviamo la ColorOS- ...ehm... OxygenOS 15.0, basata su Android 15, da sempre apprezzato per la sua leggerezza, fluidità e libertà di personalizzazione. Lo dico da anni, le skin di Oppo/OnePlus sono tra le più fluide, reattive e piacevoli da utilizzare di tutto il panorama Android.

L'azienda ha introdotto in questa versione diverse novità interessanti, tra cui una serie di funzioni basate sull'intelligenza artificiale:

Al Detail Boost: Questa funzione permette di migliorare la qualità delle immagini, sia quelle ritagliate che quelle a bassa risoluzione. L'IA interviene per ripristinare i dettagli persi, rendendo le foto più nitide e definite.

Questa funzione permette di migliorare la qualità delle immagini, sia quelle ritagliate che quelle a bassa risoluzione. L'IA interviene per ripristinare i dettagli persi, rendendo le foto più nitide e definite. Al Unblur: Come suggerisce il nome, questa funzione rimuove la sfocatura dalle foto. L'IA analizza l'immagine e applica algoritmi di correzione per ottenere un risultato più nitido.

Come suggerisce il nome, questa funzione rimuove la sfocatura dalle foto. L'IA analizza l'immagine e applica algoritmi di correzione per ottenere un risultato più nitido. Al Reflection Eraser: Questa funzione è particolarmente utile per rimuovere i riflessi dalle immagini scattate attraverso il vetro. L'IA identifica e cancella i riflessi, mantenendo intatti i dettagli del soggetto principale.

Questa funzione è particolarmente utile per rimuovere i riflessi dalle immagini scattate attraverso il vetro. L'IA identifica e cancella i riflessi, mantenendo intatti i dettagli del soggetto principale. Intelligent Search: La ricerca intelligente permette di trovare informazioni all'interno dei file locali utilizzando il linguaggio naturale. L'IA analizza il contesto dei file e fornisce risposte precise alle domande degli utenti, senza la necessità di aprire e leggere manualmente ogni singolo documento.

La ricerca intelligente permette di trovare informazioni all'interno dei file locali utilizzando il linguaggio naturale. L'IA analizza il contesto dei file e fornisce risposte precise alle domande degli utenti, senza la necessità di aprire e leggere manualmente ogni singolo documento. AI Notes: offre una soluzione completa per tutte le necessità di prendere appunti. Permette di perfezionar il tono delle note, riordinare il testo testo disorganizzato, espandere le idee e lasciare che l'intelligenza artificiale e lasciare che l'AI trasformativa formatti tutto in modo intelligente per voi. Permette anche di trascrivere e riassumere le registrazioni audio.

OnePlus 13 offre quindi un software ricco di funzionalità intelligenti che migliorano l'esperienza utente in diversi ambiti. Le funzioni IA lo posizionano alla pari dalla concorrenza. Tuttavia, l'assenza di traduzione in tempo reale e trasformazione di schizzi in immagini tramite IA potrebbero portare alcuni a considerare altri dispositivi. Le funzioni IA presenti sono ben integrate e non invasive, pronte ad aiutare nel momento del bisogno senza il bisogno di assillare gli utenti.

Con OnePlus 13, riceverete 4 anni di aggiornamenti software e 6 anni di aggiornamenti di sicurezza. Siamo ancora lontani dalle promesse di Apple, Samsung e Google, ma si tratta comunque di un supporto software più che rispettabile.

Conclusioni

Il OnePlus 13 è uno smartphone di altissimo livello, che eccelle in ogni ambito. Design elegante, display eccezionale, prestazioni elevatissime, comparto fotografico di qualità e, soprattutto, autonomia eccezionale con ricarica rapidissima lo rendono uno dei migliori dispositivi sul mercato.

Chi dovrebbe, quindi, acquistare OnePlus 13? Sicuramente gli appassionati di tecnologia che cercano uno smartphone potente e completo, ideale per il gaming, la produttività e l'intrattenimento. L'autonomia eccezionale lo rende perfetto per chi usa intensamente lo smartphone durante la giornata, mentre il design elegante e la qualità costruttiva lo rendono un dispositivo adatto anche a un pubblico attento all'estetica e alla resistenza. Il tutto senza dover, come in passato, avere a che fare con fotocamere di qualità inferiore ai concorrenti.

Chi punta tutto sulla fotografia potrebbe magari preferire Oppo Find X8 Pro, mentre chi vuole ancora più batteria, una ricarica rapidissima e punta meno alle foto può tenere in considerazione realme GT 7 Pro. OnePlus 13 si posiziona a metà strada come ottima via di mezzo. Comunque sia, scegliendo uno dei prodotti di questo trio si cade certamente in piedi. Costa meno lui nuovo oggi che un Samsung Galaxy S24 Ultra dello scorso anno, questo vuol dire già molto.