OnePlus TV: nuovi dettagli sul design svelati dal CEO Pete Lau

OnePlus si sta preparando ad annunciare la sua nuova gamma di TV Android, dall’ottimo rapporto qualità-prezzo e che potrebbe fare il suo debutto già a partire dalla prossima settimana. Si sono fatte sempre più insistenti le voci a riguardo, in particolare sui possibili prezzi di lancio che dovrebbero essere davvero popolari. Si parla infatti di una base di partenza di circa 265 dollari per i modelli più convenienti. Nelle ultime ore poi, ci ha pensato la stessa azienda cinese a spoilerare qualche altro indizio grazie alla pubblicazione di un teaser ufficiale, che va a concentrarsi principalmente sul design.

In un post sulla community di OnePlus, il CEO Pete Lau ha approfondito i vari elementi, affermando che le TV presenteranno un form factor davvero all’avanguardia, rendendoli oltretutto molto eleganti. E’ facile aspettarsi che tali riferimenti siano indirizzati ai modelli di fascia premium e non agli entry-level che, considerato il prezzo, potrebbero essere un po’ meno definiti.

Le cornici saranno molto sottili e stando a quanto riferito, il rapporto schermo-corpo toccherà quota 95%, facendo persino meglio di quanto siamo abituati a vedere sugli smartphone. La parte frontale dovrebbe infatti essere caratterizzata dalla presenza di un pannello che andrebbe a ricoprire l’intera superficie se non fosse per la sola presenza di una piccola “lastra di vetro in nero opaco”, tanto che l’azienda lo definisce “display cinematografico”. La parte superiore invece, è realizzata con un pannello in acciaio inossidabile mentre è molto probabile che la parte inferiore sia in plastica e coperta con uno strato dello stesso modello in fibra di carbonio che abbiamo visto sui TV QLED 4K sempre di casa OnePlus lanciati lo scorso anno.

OnePlus è certamente concentrata ad innalzare il livello anche nel segmento dei televisori ma puntando ad un prezzo di mercato inferiore rispetto a quanto offerto dalla concorrenza. Vedremo se i prossimi lanci andranno in questa direzione e se potranno consentire all’azienda cinese di recitare un ruolo da protagonista anche nel comparto TV.