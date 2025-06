Oppo A5 Pro 5G si rivela un dispositivo che mantiene fede alle promesse di autonomia, affidabilità e funzionalità intelligenti. Il suo design elegante e robusto, unito a una batteria eccezionale e a una ricarica rapida adeguata, lo rendono un compagno ideale per affrontare gli imprevisti e le giornate intense. Nonostante lo schermo offra buona visibilità e le prestazioni siano sufficienti per l'uso quotidiano, la risoluzione HD+ e le performance fotografiche con poca luce rappresentano dei compromessi da conoscere. Tuttavia, le utili funzionalità AI integrate in ColorOS 15, dalla fotografia alla produttività, aggiungono valore. A5 Pro 5G è quindi una scelta valida per chi cerca un investimento a lungo termine, soprattutto visto il prezzo in discesa.

Oppo A5 Pro 5G: la recensione in un minuto

L'Oppo A5 Pro 5G si distingue come uno smartphone progettato per chi cerca innanzitutto resistenza e un'autonomia eccezionale. Vanta una robustezza di grado militare (MIL-STD 810H) e certificazioni IP66, IP68 e IP69, che lo proteggono da acqua, polvere e urti, grazie anche a un vetro temprato due volte sullo schermo.

Il display LCD da 120Hz, sebbene con risoluzione solo HD+, offre una buona luminosità (1.000 nit) e la pratica funzione Splash Touch per l'uso con mani umide. Sotto la scocca, il processore MediaTek Dimensity 6300 assicura prestazioni fluide per l'uso quotidiano e un gaming leggero, supportato da un buon sistema di raffreddamento e AI GameBoost.

La vera protagonista è la batteria da 5.800mAh, capace di durare fino a due giorni e progettata per mantenere oltre l'80% della capacità dopo 1.600 cicli di ricarica, con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC a 45W.

Il comparto fotografico, con un sensore principale da 50MP, si comporta bene in condizioni di luce ottimale ma soffre con scarsa illuminazione e non registra video in 4K; tuttavia, le numerose funzionalità AI per l'editing e la produttività, come AI Eraser e AI Assistant per documenti e note, arricchiscono l'esperienza.

Con ColorOS 15 basato su Android 15 e la promessa di 4 aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza, l'A5 Pro 5G è una scelta valida per chi privilegia durabilità e batteria, accettando compromessi su risoluzione dello schermo e performance fotografiche al buio.

Prezzi

Oppo A5 Pro 5G è disponibile direttamente sullo store ufficiale Oppo Italia. Il prezzo per la configurazione con 8GB di RAM e 256GB di storage interno è di 249,99 euro.

Oltre al prodotto singolo, lo store ufficiale propone un'offerta bundle. Questa promozione è particolarmente vantaggiosa in quanto offre lo smartphone, una cover e il caricabatterie SuperVOOC da 45W per un prezzo totale di 250,99 euro. Questo significa che il bundle costa solo 1 euro in più rispetto all'acquisto del dispositivo da solo.

Per quanto riguarda la disponibilità su altre piattaforme, come Amazon, è già possibile acquistare Oppo A5 Pro 5G a circa 200 euro, un prezzo ancora più vantaggioso per un dispositivo in grado di accompagnarvi per diversi anni a venire.

Oppo A5 Pro 5G: la recensione completa

Ho avuto tra le mani per qualche settimana Oppo A5 Pro 5G, l'ultima aggiunta alla rinomata serie A del marchio, e devo dire che fin dal primo contatto ho percepito l'impegno dell'azienda nel voler migliorare l'esperienza dell'utente finale, concentrandosi su qualità, resistenza e affidabilità. Questo smartphone promette prestazioni affidabili racchiuse in un design elegante e raffinato, il tutto arricchito da funzionalità basate sull'intelligenza artificiale.

Resistenza di grado militare

Il primo aspetto che ho notato dell'Oppo A5 Pro 5G è il suo design sottile ed elegante. L'ho trovato davvero accattivante e capace di attirare l'attenzione. Ho provato la versione Olive Green, leggermente più densa con i suoi 196g e uno spessore di 7,86 mm per via della scocca in ecopelle, ma esistono anche le colorazioni Bloom Pink e Mocha Brown, che pesano soltanto 194g con un profilo sottile di 7,76 mm.

Ma parlare di design non è solo questione di estetica, bisogna anche toccare l’argomento durabilità. Oppo A5 Pro 5G è classificato per la resistenza a polvere e acqua con certificazioni IP66, IP68 e IP69. Ciò significa che è protetto contro l'immersione in acqua, gli spruzzi ad alta temperatura e alta pressione, i getti d'acqua intensi e l'ingresso di polvere. Mi ha dato una grande tranquillità sapere di avere un compagno affidabile contro gli imprevisti di ogni giorno.

Per garantire ulteriore robustezza, l'A5 Pro 5G è dotato di un vetro temprato due volte sullo schermo, il quale offre un aumento pari a un gigantesco +160% nella resistenza agli urti rispetto al vetro standard. Ciò vi permetterà di certo di essere meno ansiosi in caso di cadute accidentali.

All'interno, la copertura superiore della scheda madre utilizza una lega di alluminio AM04 ad alta resistenza, per proteggere i componenti essenziali. Inoltre, all’interno sono stati utilizzati cuscinetti in schiuma e silicone per ammortizzare le componenti chiave e assorbire gli urti come minuscoli airbag, mantenendo tutto al sicuro anche contro gli urti e le cadute più consistenti.

Non solo, l'Oppo A5 Pro 5G ha anche superato il test di resistenza agli urti di grado militare MIL-STD 810H. Questo test include prove di caduta da diverse angolazioni e test di impatto ad alta intensità, confermando ulteriormente la sua robustezza. Sapere di avere uno smartphone così resistente vi permetterà di usarlo in svariate situazioni, normalmente “pericolose” per questo genere di dispositivo, senza eccessive preoccupazioni.

Per quanto riguarda la sicurezza e lo sblocco, A5 Pro 5G integra un lettore di impronte digitali capacitivo montato lateralmente che funziona anche da pulsante di accensione. L'ho trovato veloce e reattivo, sblocca sempre lo smartphone in modo rapido e affidabile con un semplice tocco. Questo dettaglio farà piacere a chi, ancora oggi, non digerisce i lettori ottici.

Un display utilitario, ma luminoso e reattivo

Passando al display, Oppo A5 Pro 5G vanta uno schermo LCD di qualità buona, anche se non eccezionale. Con un alto refresh rate di 120Hz e una luminosità massima di 1.000 nit, potrete comunque godere di una ottima visibilità anche sotto la luce solare diretta. La fluidità dello schermo rende lo scorrimento e l'interazione con le app estremamente piacevoli.

Peccato per la risoluzione solo HD+, di certo non un impedimento all’utilizzo della maggior parte delle applicazioni, ma un dettaglio da non trascurare se utilizzate lo smartphone per la visione di molti contenuti multimediali come film, serie TV o video di lungo formato.

Una caratteristica che ho trovato particolarmente utile e che debutta per la prima volta sulla serie A di Oppo è la modalità Splash Touch. Questa modalità rende l'utilizzo dello smartphone incredibilmente più facile quando le mani sono umide, o quando lo schermo è bagnato o unto. Questa funzione è davvero pratica, specialmente per chi si trova spesso a interagire con il prodotto in condizioni non ideali.

Serve prima di tutto a rimanere connessi

A muovere l'Oppo A5 Pro 5G troviamo il SoC MediaTek Dimensity 6300. Il modello che ho provato era accoppiato con 8GB di RAM e 256GB di ROM.

Nell'uso quotidiano, per attività come navigazione web, social media e gestione email, l'A5 Pro 5G si è comportato in modo eccellente, gestendo tutto con facilità. Anche con carichi di lavoro moderati, lo smarthpone è rimasto reattivo.

Ho anche spinto A5 Pro 5G sul fronte del gaming. Il sistema di raffreddamento a camera di vapore, con i suoi 1.100 mm² di grafite e del gel termico, disperde il calore in modo efficiente, mantenendo il dispositivo a una temperatura ottimale anche quando si gioca.

Ovviamente non aspettatevi uno dei migliori smartphone da gaming, ma si difende abbastanza bene con i titoli meno esosi di risorse.

Grazie alla funzione AI GameBoost sviluppata da Oppo, il dispositivo regola in modo intelligente il frame rate ottimale per diversi giochi, offrendo sessioni di gioco più fluide. Per i giochi più esigenti, ho dovuto abbassare le impostazioni grafiche, ma sono comunque riuscito a giocare in modo abbstanza stabile. L'AI GameBoost ha fatto un buon lavoro nel cercare di ottimizzare le prestazioni, e il sistema di raffreddamento ha aiutato a mantenere le temperature sotto controllo.

Per i momenti di svago, gli speaker stereo dell'Oppo A5 Pro 5G si sono rivelati molto validi, con una qualità del suono discreta. L'audio, sebbene non offra bassi potentissimi, è complessivamente bilanciato e offre una buona chiarezza, sia per la musica che per i contenuti multimediali. Per chi ama tormentare i suoi vicini durante i viaggi in metro (non siate quel tipo di persona, per favore), esiste la modalità Ultra Volume: premendo ancora il pulsante del volume una volta raggiunto il 100%, si può raggiungere un livello di amplificazione del “300%”.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu 3DMark Single-core Multi-core Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Oppo A5 Pro 5G 776 1951 458740 366 (2,20 fps) 368 - 365 (99,2%) CMF Phone 2 Pro 1012 2939 684908 854 (5,12 fps) 852 - 849 (99,6%) CMF Phone 1 1037 2950 647638 855 (5,12 fps) 849 - 845 (99,5%) realme 14 5G 1092 3089 757123 993 (5,95 fps) 994 - 971 (97,7%) Oppo Reno13 1318 3980 1144303 2878 (17,24 fps) 2879 - 990 (34,4%)

Oppo A5 Pro 5G mira a fornire una connettività affidabile grazie a diverse tecnologie proprietarie. È dotato di AI LinkBoost 2.0 e di una 360° Surround Antenna, che lavorano insieme per affrontare i segnali deboli e la congestione della rete, garantendo connessioni più fluide e veloci anche in posizioni difficili come luoghi remoti o angoli delle stanze. Per il gaming, AI LinkBoost 2.0 dà priorità all'invio dei pacchetti dati di gioco per ridurre la latenza e permette di giocare senza interruzioni anche durante chiamate o chat vocali.

Per le situazioni di emergenza in cui non c'è segnale disponibile, la tecnologia proprietaria BeaconLink di Oppo funge da "ancora di salvezza". Utilizzando il Bluetooth, consente di effettuare chiamate vocali uno-a-uno con i contatti. BeaconLink può estendere la portata del Bluetooth fino a ben 205 metri in aree aperte e utilizza nuovi protocolli di comunicazione per limitare le interferenze e mantenere le chiamate chiare. Include anche il framework di comunicazione cross-device di Oppo per la gestione delle chiamate a bassa latenza.

Per quanto riguarda le altre opzioni di connettività, Oppo A5 Pro 5G supporta il Wi-Fi 5 sia sulle bande 2.4G che 5G. Il Bluetooth è presente nella versione 5.3 con supporto Low Energy e codec audio come SBC, AAC, Aptx, Aptx-HD e LDAC. La connettività NFC è supportata ed è presente anche una eSIM che sostituisce la seconda Nano SIM.

Uno degli aspetti più impressionanti dell'Oppo A5 Pro 5G è la sua batteria capiente da 5.800mAh, che sembra quasi sfidare il suo design sottile e leggero. Ho potuto tranquillamente perdermi nei feed social e giocare ai miei giochi preferiti senza dover controllare costantemente il livello della batteria.

Nell'uso reale, a seconda dell'intensità della giornata, sono riuscito a ottenere una durata di due giorni interi o anche qualcosina in più con un utilizzo moderato. L'autonomia è decisamente un punto di forza, mi ha permesso di usare lo smartphone intensamente senza ansia.

Ma la batteria dell'A5 Pro 5G non è solo grande in capacità, è anche costruita per durare. Grazie alla tecnologia di Oppo, anche dopo ben 1.600 cicli di ricarica, la batteria mantiene ancora oltre l'80% della sua capacità originale. Questo significa che posso conservare la batteria originale e lo smartphone per un periodo molto più lungo, con una durata teorica di oltre 4 anni.

Per ricaricare questa grande batteria, l'A5 Pro 5G è dotato della ricarica SuperVOOC da 45W. Questa tecnologia è un complemento ideale per la batteria da 5.800mAh, aggiungendo ore di autonomia in solo pochi minuti. Ho testato la velocità di ricarica e ho raggiunto il 10% in meno di 5 minuti, mentre una ricarica completa al 100% ha richiesto circa 80 minuti. È sicuramente un partner ideale per chi vive una vita frenetica e ha bisogno di ricaricare lo smartphone rapidamente.

Le funzioni di editing IA senza spendere una fortuna

Il comparto fotografico è uno degli aspetti che mi è sembrato rappresentare un po' un compromesso, posizionando lo smartphone solidamente nella sua fascia di prezzo, ma senza eccellere.

Guardando la parte posteriore, si nota il sistema a doppia fotocamera elegantemente integrato nella scocca. Il sensore principale è da 50MP, una risoluzione che promette bene sulla carta. Accanto a questo sensore, c'è un'unità secondaria da 2MP. Il flash LED completa il setup. Per i selfie, è presente una fotocamera frontale da 8MP.

La mia esperienza con le fotocamere dell'Oppo A5 Pro 5G è stata fortemente condizionata dalle condizioni di illuminazione.

In condizioni di luce diurna ottimale o con molta luce, ho trovato che la fotocamera principale sia in grado di produrre risultati piacevoli. Le immagini scattate possono mostrare buon dettaglio e nitidezza, e mi sono sembrate ben bilanciate. In questi scenari, la qualità mi è parsa più che sufficiente per i social media e per immortalare i propri ricordi. Insomma, con abbastanza luce, si possono scattare foto da conservare con piacere.

Tuttavia, le prestazioni sono diventate un po' meno convincenti quando la luce ambientale è calata. Scattare in una stanza poco illuminata può facilmente portare a un'immagine con del rumore visibile. Ho notato che le difficoltà aumentano notevolmente in ambienti ancora più bui, in cui i tempi di esposizione aumentano e la probabilità che dei soggetti risultino mossi è più alta. In questi scenari impegnativi, il dispositivo si attesta sulla sufficienza ma, non essendo un cameraphone che punta tutto sull'esperienza fotografica, è un qualcosa che gli utenti potranno perdonargli.

La fotocamera frontale è buona ma anche in questo caso nulla di superiore alle aspettative per il prezzo. I selfie tendono a essere un po' morbidi anche quando la modalità bellezza è disattivata. Nonostante ciò, l'ho trovata più che sufficiente per catturare ricordi ed è decisamente migliore di quelle presenti su dispositivi più economici.

Per quanto riguarda i video, la risoluzione massima di registrazione è 1080p a 60fps. Si nota, soprattutto in situazioni non ottimali, la mancanza di stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS). Considerando la fascia di prezzo dello smartphone, mi sarei aspettato almeno la possibilità di registrare in 4K a 30fps.

Una caratteristica interessante è l'inclusione di funzionalità potenziate dall'intelligenza artificiale (AI) integrate nelle app di sistema, come la Galleria. Queste aggiungono un livello di comodità per l'editing direttamente sul dispositivo.

AI Studio mi ha permesso di trasformare ritratti in opere d'arte con AI Reimage e animare immagini fisse con GIF generate dall'AI. Con AI Editor a portata di mano, ho avuto il controllo totale per migliorare facilmente le foto. Ho trovato questi strumenti AI abbastanza utili, specialmente AI Eraser e AI Reflection Remover, che hanno fornito risultati notevoli in molteplici scenari grazie al supporto delle tecnologie Google Cloud.

È presente anche Livephoto, che arriva per la prima volta su un dispositivo di questa fascia di prezzo. Registra automaticamente video e audio 1,5 secondi prima e dopo lo scatto, catturando l'intera atmosfera del momento per non perdere nessun ricordo. Le ampie opzioni di editing, tra cui rotazione, ritaglio, regolazioni, filtri, riselezione del fotogramma chiave, taglio video e conversione in video, sono a portata di mano, permettendomi di reinventare e condividere i miei momenti preferiti al volo.

Il software più recente e 5 anni di aggiornamenti

Come logico aspettarsi, anche Oppo A5 Pro 5G esegue la ColorOS 15 basata su Android 15, offrendo il sistema operativo più recente al momento del lancio. L'interfaccia utente distintiva del marchio è pulita e offre funzionalità utili e ottimizzazioni. Ho apprezzato la fluidità complessiva del software nell'uso quotidiano e, come spesso ripeto, ColorOS e le sue derivazioni sono tra le mie interfacce software preferite.

Per massimizzare l'efficienza delle prestazioni sull'A5 Pro 5G, è presente il motore Trinity Engine. Trovando in modo intelligente il giusto equilibrio tra potenza e prestazioni, il Trinity Engine mantiene le app in esecuzione più fluide più a lungo, così che tutto scorra senza intoppi. Per i modelli con 256G di spazio di archiviazione e superiori, l'A5 Pro 5G ha superato i test di garanzia di fluidità per 48 mesi di Oppo, garantendo prestazioni affidabili per quattro anni. Ho percepito questa fluidità nell'utilizzo generale, con animazioni e transizioni quasi sempre impeccabili.

Come accennato nella sezione Fotocamere, lo smartphone è ricco di funzionalità AI. Dagli strumenti di editing AI di immagini come AI Unblur, AI Reflection Remover e AI Eraser 2.0, alle funzionalità creative in AI Studio come AI Reimage, AI-Generated GIFs e Dynamic Pet Wallpapers, l'IA è integrata per migliorare l'esperienza complessiva.

Al di là della fotografia, l'IA estende la sua utilità alla produttività con AI Assistant for Documents. L'ho trovato un vero booster per la produttività, fungendo da app unica per visualizzare, riassumere, modificare e integrare documenti in movimento. AI Document Summary mi ha permesso di afferrare rapidamente i punti chiave dei lunghi PDF che ricevo quasi quotidianamente per lavoro, assicurando di catturare le informazioni cruciali senza perdere messaggi importanti. AI Document Translate ha tradotto documenti senza intoppi, e ho potuto godere della visualizzazione parallela del testo originale e tradotto, rendendo la comprensione interlinguistica un gioco da ragazzi.

Anche la gestione delle note beneficia dell'IA con AI Assistant for Notes. L'ho usato come strumento per una scrittura di note semplificata. Ha formattato le mie voci con intestazioni strutturate ed evidenziazioni, ha sistemato il mio testo e le note vocali in contenuti formali e logici, e ha regolato la lunghezza delle mie note, tutto con un tocco.

Un'altra modalità software che ho trovato particolarmente utile è la Outdoor Mode, sviluppata appositamente per coloro che lavorano all'aperto. Questa modalità dedicata ottimizza le prestazioni in ambienti aperti per maggiore affidabilità ed efficienza. Sono presenti ottimizzazioni che accelerano e ottimizzano le impostazioni di rete per migliorare la ricezione e la stabilità del segnale. C'è anche un'ottimizzazione delle prestazioni per il lavoro che alloca strategicamente CPU e GPU per dare priorità alle app lavorative. Le impostazioni del display "always-on" per l'esterno aumentano il tempo di accensione dello schermo e abilitano l'uso a mani libere e il volume massimo per impostazione predefinita. Inoltre, la funzione Glove Touch permette di mantenere il controllo anche indossando guanti spessi in pelle, guanti protettivi, guanti di gomma e guanti impermeabili.

Un aspetto da considerare è la presenza di un po' di bloatware. Lo smartphone arriva con diverse app preinstallate e scorciatoie che potrebbero distrarre dall'esperienza utente ideale. Tuttavia, la maggior parte di queste possono essere disinstallate.

Oppo A5 Pro 5G dovrebbe comunque ricevere 4 aggiornamenti del sistema operativo Android e 5 anni di patch di sicurezza, non male per un prodotto non eccessivamente costoso.

Conclusioni

Dopo aver trascorso del tempo con l'Oppo A5 Pro 5G, posso dire che è un dispositivo che mantiene le sue promesse in termini di autonomia, affidabilità e funzionalità intelligenti. Il suo design elegante e robusto lo rende un compagno affidabile per affrontare gli imprevisti. Lo schermo offre una buona visibilità all'aperto, anche se la risoluzione HD+ è un compromesso da considerare per la sua fascia di prezzo. Le prestazioni sono sufficienti per le attività quotidiane e per alcuni giochi, e il sistema di raffreddamento aiuta a mantenere le temperature sotto controllo. Gli speaker stereo e la modalità Ultra Volume migliorano l'esperienza multimediale.

La batteria è eccezionale, offrendo un'autonomia impressionante che mi ha permesso di affrontare giornate intense senza preoccupazioni, e la ricarica rapida è abbastanza veloce da essere comoda. Il sistema di fotocamere offre buoni risultati in condizioni ideali ma mostra diversi limiti con poca luce. Tuttavia, le funzionalità AI integrate per l'editing e le modalità creative aggiungono valore. ColorOS 15 con le sue funzionalità IA, inclusi gli assistenti per documenti e note, è una skin intuitiva e utile, nonostante la presenza di un po' di bloatware.

Oppo A5 Pro 5G è quindi uno smartphone che punta forte sulla durata e l'affidabilità, offrendo al contempo una batteria eccezionale e funzionalità software ben pensate e integrate. È una scelta valida per chi cerca un dispositivo robusto e duraturo con una grande autonomia, sebbene ci siano alcuni compromessi da considerare, come la risoluzione del display e le prestazioni della fotocamera.

Il prezzo è ok, ancora di più in occasione di sconti e offerte, specialmente se si considera l'acquisto un investimento per gli anni a venire.