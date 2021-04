Oppo ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano dei nuovi smartphone della famiglia Serie A, la lineup middle level del brand, che include i seguenti modelli: Oppo A94, Oppo A74 5G e Oppo A54 5G.

Grazie al perfetto equilibrio tra design e prestazioni, tra cui connettività 5G, un comparto fotografico innovativo, batteria di lunga durata e ricarica rapida, questi nuovi smartphone possono considerarsi dei veri e fedeli alleati, anche nelle giornate più “connesse”, che richiedono un’energia quasi illimitata.

Dotato di Oppo Smart 5G 3.0, Oppo A94 5G è in grado di raggiungere velocità di download e upload elevati, grazie ai quali è possibile riprodurre in streaming programmi TV e film preferiti e giocare ai videogame senza interruzioni, grazie anche al processore MediaTek 5G Dimensity 800U, che supporta la doppia modalità 5G SIM (NSA e SA).

Il nuovo smartphone sfrutta anche otto potenti core fino a 2,4 GHz e una memoria veloce per assicurare sia il lavoro in multitasking, sia sessioni di gioco fluide e performanti.

L’Antenna 360° 3.0 è ottimizzata per mantenere un segnale costante, indipendentemente da come si impugna lo smartphone, soprattutto quando si gioca in modalità orizzontale o si controllano le e-mail in modalità verticale. Inoltre lo smartphone è dotato della funzione Dual Network Channel che accelera la connessione collegandosi alla rete Wi-Fi e 4G/5G, particolarmente utile quando ci si trova in ​​un ambiente affollato in cui il segnale Wi-Fi è debole.

Ottime notizie anche sul fronte longevità. Oppo A94 5G include una batteria potente e affidabile da 4310mAh che garantisce una giornata di utilizzo intenso, e l’innovativo sistema di Ricarica Rapida Oppo VOOC 30W che permette di ricaricare completamente lo smartphone in soli 48 minuti, in modo sicuro ed efficiente.

Con soli cinque minuti di ricarica, il telefono supporta 2 ore di riproduzione video o circa 3 ore di conversazione. Per migliorare ulteriormente le prestazioni, Oppo ha incorporato il System Performance Optimizer che riduce la possibilità di lag del 18% rispetto alle generazioni precedenti, una funzione perfetta per tutti i gamer più esigenti.

Oppo A94 5G è dotato di un design minimalista, elegante e ultrasottile con un peso di 173g. Il comparto fotografico include una fotocamera principale da 48MP, una macro-grandangolare da 8MP, una Portrait Mono Camera da 2MP e una Macro Mono da 2MP, ed è in grado di scattare foto con risoluzione fino a 108MP AI grazie all’innovativa tecnologia Ultra Clear Image.

Grazie alla funzionalità Dual-View Video, è possibile tenere accese contemporaneamente sia la fotocamera posteriore che quella anteriore, per avere una doppia visuale direttamente sul display. Una funzione perfetta per gli appassionati di vlogging o per chi desidera condividere le proprie esperienze sui social.

Oppo A94 5G supporta i video HDR e in 4K, inoltre grazie ad AI Scene Enhancement 2.0, Dynamic Bokeh e Night Plus è possibile acquisire automaticamente foto e video ancora più nitidi.

Il display Super AMOLED FHD+ da 6,4’’ con rapporto schermo-corpo del 90,8% e il Punch-Hole da 3,7mm è perfetto per lo streaming di video e la riproduzione di giochi, grazie anche alla gamma di colori nitidi e brillanti che garantisce un’esperienza davvero immersiva. Con ColorOS Efficiency 3.0 è ancora più facile utilizzare le funzioni dello smartphone in modo veloce e fluido, soprattutto durante le attività in multitasking o le sessioni di gaming.

Per esempio, con la modalità Game Focus Mode che blocca tutte le interruzioni, comprese le notifiche, l’utente può immergersi completamente nel gioco. Inoltre, lo smartphone possiede anche la possibilità di abilitare le Bullet Notification da WhatsApp e Facebook in modo da poter continuare a tenere sotto controllo i propri social preferiti durante le sessioni di gaming, con un livello di distrazione minimo.

Infine, Quick Startup consente di tornare rapidamente alla sessione di gioco con un semplice tap entro 24 ore dall’uscita dal gioco senza dover attendere i tempi di caricamento. Infine, la modalità Game Floating Window consente di mantenere un gioco in esecuzione in una finestra mobile in modo da poterlo monitorare e tornare a giocare in qualsiasi momento.

Oppo A74 5G e Oppo A54 5G includono un Display LCD Hyper-Color Screen da 6,49” con FHD punch-hole, che dona un’esperienza visiva e immersiva straordinaria con colori nitidi, brillanti e realistici capaci di mostrare la bellezza naturale dei soggetti. Alimentati dalla piattaforma Qualcomm Snapdragon 480 5G, sono gli smartphone ideali per ottenere un’esperienza d’uso fluida, veloce e senza rallentamenti.

Grazie alla frequenza di aggiornamento a 90Hz e alla frequenza di campionamento tattile a 180Hz, il display è più reattivo e veloce, sia che si tratti di gaming o semplicemente di scorrere nei feed dei social network. Il design premium possiede elementi eleganti e in sintonia con lo stile e le tendenze contemporanee. Gli smartphone possiedono linee sottile e sinuose, sono leggeri e offrono una sensazione di maneggevolezza confortevole.

La potente batteria da 5.000mAh dei nuovi smartphone dura più di un giorno e mezzo. Entrambi i telefoni includono la funzione Battery Guard, che personalizza le velocità di ricarica in base alle abitudini degli utenti, soprattutto durante la notte in quanto l’applicazione ferma la ricarica quando arriva all’80% e riprende a caricare il restante 20% soltanto quando sarà mattina, garantendo che il telefono non si surriscaldi e si ricarichi in modo sicuro e intelligente.

Oppo A54 include la ricarica rapida da 10W in confezione (supportata 18W) mentre Oppo A74 è integrato con ricarica rapida da 18W, che ricarica il telefono fino al 68% in soli 60 minuti.

Il comparto fotografico di Oppo A74 5G, disponibile alla vendita anche nella versione 4G, e Oppo 54 5G, supportato dall’AI, consente di catturare il mondo con scatti sorprendenti e da vero professionista grazie a una fotocamera principale da 48MP, una grandangolare da 8MP, una monocromatica da 2MP e una macro da 2MP.

La fotocamera principale posteriore ultra-nitida da 48MP offre capacità di risoluzione delle immagini elevatissime e utilizza algoritmi a super risoluzione che producono immagini ultra-nitide AI da 108MP (XHD Ultra Clear Image) con una nitidezza a livello di retina. Inoltre, entrambi i telefoni possiedono una fotocamera frontale da 16MP, per i selfie perfetti.

Oppo A94 5G, nella configurazione 8GB RAM+128GB, è disponibile in Italia su Amazon.it e nei migliori negozi di elettronica di consumo a un prezzo consigliato al pubblico di 369,99 euro, nelle colorazioni Fluid Black e Cosmo Blue. Tutti coloro che acquisteranno lo smartphone entro il 9 maggio 2021, riceveranno inclusi nel prezzo Oppo Enco Air, per un valore commerciale di 99,00 euro;

Oppo A74 5G, nella configurazione 6GB+128GB, è disponibile in Italia in esclusiva con TIM, ad un prezzo consigliato al pubblico di 299,99 euro nei colori Fluid Black e Fantastic Purple. Tutti coloro che acquisteranno lo smartphone presso i punti vendita autorizzati TIM entro il 9 maggio 2021, riceveranno inclusi nel prezzo Oppo Enco W11, per un valore commerciale di 99,00 euro.

Oppo A54 5G, nella configurazione 4GB RAM+64GB, è disponibile in Italia su Amazon.it e nei migliori negozi di elettronica di consumo a un prezzo consigliato al pubblico di 269,99 euro nei colori Fluid Black e Fantastic Purple. Tutti coloro che acquisteranno lo smartphone entro il 9 maggio 2021, riceveranno inclusi nel prezzo Oppo W11, per un valore commerciale di 99,00 euro.



Tutti coloro che acquisteranno la Serie A Oppo fino al 9 maggio, riceveranno inclusi nel prezzo alcuni dei migliori prodotti audio dell’ecosistema Oppo.