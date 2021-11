Oppo Find N 5G, il pieghevole avrà bordi curvi e fotocamere da flagship

Lo smartphone foldable di Oppo sta per arrivare. Il telefono, che una volta aperto si trasformerà in un tablet proprio come il Mate X2 di Huawei e il Galaxy Z Fold3 di Samsung, avrà un design particolare e delle fotocamere da vero top di gamma.

Ad affermarlo è il noto leaker Digital Chat Station il quale ha rivelato che il pieghevole sarà dotato di un design comprensivo di bordi curvi.

Le voci intorno all’estetica del nuovo foldable di Oppo si susseguono già dal 2019. Come rivelato in precedenti leak, la dimensione del display pieghevole sarà pari a 7,8/8 pollici, con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e un foro per la fotocamera dedicata alle videochiamate nell’angolo in alto a sinistra.

Al contrario, il display esterno dovrebbe avere una frequenza di 60Hz e una fotocamera in alto al centro, sempre in foro e non in un notch. Secondo DCS il display esterno avrebbe i bordi curvi, una prima per un dispositivo di questo tipo.

Il lettore di impronte digitali si troverebbe sul lato, esattamente come i pieghevoli Samsung. Sempre come i foldable del produttore coreano, anche il pieghevole Oppo avrà una funzione che permetterà di utilizzare le fotocamere principali per scattarsi i selfie quando aperto, utilizzando il display esterno per l’anteprima.

Saranno tre le fotocamere posteriori: un sensore da flagship Sony IMX766 da 50MP come principale (lo stesso di OnePlus 9 Pro e Oppo Find X3 Pro), un Sony IMX481 da 16MP e un Samsung ISOCELL S5K3M5 da 13MP a corredo. Per il design del modulo fotografico, Oppo si sarebbe ispirata agli smartphone della serie Reno6.

Il nome definitivo del foldable di Oppo dovrebbe essere Oppo Find N 5G, come riportato da GSMArena all’inizio del mese. Parlando invece di software, Oppo Foldable o Find N 5G eseguirà il sistema operativo ColorOS basato su Android 11.